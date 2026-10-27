Jeden z największych graczy na rynku sztucznej inteligencji, firma Anthropic, oficjalnie rozpoczyna drogę na giełdę. Spółka, która stworzyła popularny model językowy Claude, złożyła w poniedziałek długo wyczekiwany prospekt emisyjny. To wydarzenie, na które patrzy cały świat technologii i finansów. Eksperci spodziewają się, że debiut giełdowy Anthropic może wartością dorównać, a nawet przebić rekordowe IPO firmy SpaceX Elona Muska z czerwca 2026 roku.
Na razie nie znamy jednak kluczowych szczegółów, takich jak dokładna data debiutu, liczba akcji czy ich cena - pisze xyz.pl.
Kiedy debiut giełdowy Anthropic? Co już wiemy?
Choć na ostateczne terminy trzeba jeszcze poczekać, z dokumentów i informacji agencji Bloomberg wynika kilka konkretów. Anthropic planuje zadebiutować na nowojorskiej giełdzie Nasdaq Global Select Market pod tickerem ANT. Procesem wprowadzania spółki na rynek zajmują się dwaj giganci z Wall Street: banki Goldman Sachs oraz Morgan Stanley.
Według nieoficjalnych informacji, prezentacje dla inwestorów mogą ruszyć już w tygodniu po 9 listopada. Firma ma natomiast celować w debiut przed amerykańskim Świętem Dziękczynienia, które przypada 26 listopada.
To oznacza, że jedno z najważniejszych wydarzeń giełdowych roku może rozegrać się już za kilka tygodni.
Wyniki finansowe Anthropic: Gigantyczne przychody i tysiące klientów
Prospekt emisyjny to kopalnia wiedzy o kondycji firmy. W przypadku Anthropic liczby robią ogromne wrażenie, ale pokazują też dwie strony medalu. Zacznijmy od tej dobrej.
Firma rośnie w zawrotnym tempie. Zgodnie z prospektem przychody Anthropica w pierwszym półroczu 2026 r. wyniosły 16,3 mld dolarów, czyli czternaście razy więcej niż rok wcześniej, kiedy było to 1,2 mld dolarów.
Skąd taki skok? Z rosnącej liczby klientów, którzy są gotowi płacić potężne pieniądze za dostęp do zaawansowanej sztucznej inteligencji. Firma ma obecnie:
- prawie 12 tys. klientów płacących co najmniej 100 tys. dolarów rocznie,
- ponad 1,9 tys. klientów, których roczne wydatki przekraczają 1 mln dolarów,
- 250 klientów zostawiających w firmie ponad 10 mln dolarów rocznie.
Co ważne, wśród płacących za usługi Anthropic jest ponad połowa firm z prestiżowej listy Fortune 500. To pokazuje, jak głęboko technologia AI weszła już do największego biznesu.
Miliardowe straty i potężne zobowiązania. Jaka jest cena rozwoju AI?
Druga strona medalu wygląda jednak zupełnie inaczej. Rozwój tak zaawansowanej technologii kosztuje fortunę, co widać w wynikach finansowych Anthropic. Mimo że strata operacyjna firmy spadła z 2,14 mld do 693 mln dolarów w pierwszej połowie roku, to wciąż jest to ogromna kwota.
Prawdziwy szok wywołują jednak inne dane. Jednocześnie strata netto firmy wzrosła do zawrotnej kwoty 80,75 mld dolarów, a przyszłe zobowiązania, głównie na moc obliczeniową, sięgają 245 mld dolarów. Ta ostatnia kwota to głównie koszty wynajmu potężnych serwerów i mocy obliczeniowej, która jest niezbędna do trenowania i utrzymywania modeli AI.
Te liczby jasno pokazują, że wyścig o dominację w świecie sztucznej inteligencji to gra dla najbogatszych, wymagająca gigantycznych i stałych inwestycji. Debiut giełdowy ma pomóc sfinansować ten niezwykle kosztowny rozwój.