Jeden z największych graczy na rynku sztucznej inteligencji, firma Anthropic, oficjalnie rozpoczyna drogę na giełdę. Spółka, która stworzyła popularny model językowy Claude, złożyła w poniedziałek długo wyczekiwany prospekt emisyjny. To wydarzenie, na które patrzy cały świat technologii i finansów. Eksperci spodziewają się, że debiut giełdowy Anthropic może wartością dorównać, a nawet przebić rekordowe IPO firmy SpaceX Elona Muska z czerwca 2026 roku.

Na razie nie znamy jednak kluczowych szczegółów, takich jak dokładna data debiutu, liczba akcji czy ich cena - pisze xyz.pl.

Kiedy debiut giełdowy Anthropic? Co już wiemy?

Choć na ostateczne terminy trzeba jeszcze poczekać, z dokumentów i informacji agencji Bloomberg wynika kilka konkretów. Anthropic planuje zadebiutować na nowojorskiej giełdzie Nasdaq Global Select Market pod tickerem ANT. Procesem wprowadzania spółki na rynek zajmują się dwaj giganci z Wall Street: banki Goldman Sachs oraz Morgan Stanley.

Według nieoficjalnych informacji, prezentacje dla inwestorów mogą ruszyć już w tygodniu po 9 listopada. Firma ma natomiast celować w debiut przed amerykańskim Świętem Dziękczynienia, które przypada 26 listopada.

To oznacza, że jedno z najważniejszych wydarzeń giełdowych roku może rozegrać się już za kilka tygodni.

Wyniki finansowe Anthropic: Gigantyczne przychody i tysiące klientów

Prospekt emisyjny to kopalnia wiedzy o kondycji firmy. W przypadku Anthropic liczby robią ogromne wrażenie, ale pokazują też dwie strony medalu. Zacznijmy od tej dobrej.

Firma rośnie w zawrotnym tempie. Zgodnie z prospektem przychody Anthropica w pierwszym półroczu 2026 r. wyniosły 16,3 mld dolarów, czyli czternaście razy więcej niż rok wcześniej, kiedy było to 1,2 mld dolarów.

Skąd taki skok? Z rosnącej liczby klientów, którzy są gotowi płacić potężne pieniądze za dostęp do zaawansowanej sztucznej inteligencji. Firma ma obecnie:

prawie 12 tys. klientów płacących co najmniej 100 tys. dolarów rocznie,

ponad 1,9 tys. klientów, których roczne wydatki przekraczają 1 mln dolarów,

250 klientów zostawiających w firmie ponad 10 mln dolarów rocznie.

Co ważne, wśród płacących za usługi Anthropic jest ponad połowa firm z prestiżowej listy Fortune 500. To pokazuje, jak głęboko technologia AI weszła już do największego biznesu.

Miliardowe straty i potężne zobowiązania. Jaka jest cena rozwoju AI?

Druga strona medalu wygląda jednak zupełnie inaczej. Rozwój tak zaawansowanej technologii kosztuje fortunę, co widać w wynikach finansowych Anthropic. Mimo że strata operacyjna firmy spadła z 2,14 mld do 693 mln dolarów w pierwszej połowie roku, to wciąż jest to ogromna kwota.

Prawdziwy szok wywołują jednak inne dane. Jednocześnie strata netto firmy wzrosła do zawrotnej kwoty 80,75 mld dolarów, a przyszłe zobowiązania, głównie na moc obliczeniową, sięgają 245 mld dolarów. Ta ostatnia kwota to głównie koszty wynajmu potężnych serwerów i mocy obliczeniowej, która jest niezbędna do trenowania i utrzymywania modeli AI.

Te liczby jasno pokazują, że wyścig o dominację w świecie sztucznej inteligencji to gra dla najbogatszych, wymagająca gigantycznych i stałych inwestycji. Debiut giełdowy ma pomóc sfinansować ten niezwykle kosztowny rozwój.

Złoty Laur 2026 - Aleś Bialacki