Norwegia mówi "nie". Miasto blokuje centrum danych

To koniec planów budowy gigantycznego centrum danych w norweskim Aalesund. We wtorek członkowie gminnej komisji planowania przestrzennego jednogłośnie zagłosowali przeciwko projektowi, który na chciał realizować norweski koncern energetyczny Tafjord.

Co stanęło na przeszkodzie? Przede wszystkim gigantyczny apetyt na prąd. Projekt zakładał, że centrum danych będzie potrzebować mocy na poziomie co najmniej 400 MW. W praktyce oznacza to, że zużycie prądu przez centrum danych byłoby niemal pięć razy większe, niż 60 tysięcy mieszkańców, firmy i instytucje w Aalesund zużyły łącznie w całym 2025 roku.

Swoje dołożyli też mieszkańcy. Głośno protestowali, bo budowa pochłonęłaby 10 hektarów cennych gruntów rolnych, których w górzystej Norwegii i tak jest jak na lekarstwo. Decyzja lokalnych polityków to pierwszy tak wyraźny sygnał, że w kraju kończy się eldorado dla tej branży.

Dlaczego rząd Norwegii zaciąga hamulec w branży?

Decyzja samorządu Aalesund nie wzięła się znikąd. To bezpośrednia konsekwencja nowej polityki rządu w Oslo, który zaledwie tydzień wcześniej zapowiedział, że czas na radykalne zaostrzenie zasad gry.

Na czym polegają zmiany? Rząd chce odzyskać kontrolę nad tym, komu sprzedaje cenną energię elektryczną. Dlatego nowe inwestycje w centra danych w Norwegii będą musiały uzyskać specjalne zezwolenia, a państwowy operator sieci Statnett już wstrzymał przyjmowanie kolejnych wniosków o rezerwację mocy.

To potężny cios dla branży, która do tej pory zarezerwowała już 4200 MW mocy, a w kolejce czekały projekty na kolejne 9100 MW.

Norwegia może stracić energetyczną niezależność

W 2025 roku centra danych w Norwegii zużyły około 3,3 miliarda kWh prądu. To dwa razy więcej niż zaledwie dwa lata wcześniej i tyle energii, ile w tym samym czasie potrzebowało ponad 200 tysięcy norweskich gospodarstw domowych.

Apetyt branży rośnie w zastraszającym tempie, co prowadzi do bardzo niepokojących prognoz. Analitycy wyliczyli, że jeśli nic się nie zmieni, kraj stanie przed widmem utraty swojej energetycznej niezależności. W przypadku dalszego, niekontrolowanego wzrostu sektora, Norwegia do 2035 roku z eksportera energii elektrycznej stanie się jej importerem, potrzebując sprowadzać rocznie nawet 30 mld kWh prądu.

Dla kraju, który swoją potęgę zbudował na taniej i czystej energii z elektrowni wodnych, to scenariusz absolutnie nie do przyjęcia. Decyzje rządu i twarde "nie" od samorządu Aalesund to sygnał, że Norwegia wybiera bezpieczeństwo energetyczne swoich obywateli.

SZTUCZNA INTELIGENCJA POZWOLI NAM POGADAĆ ZE ZWIERZĘTAMI!