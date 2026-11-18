„Grand Theft Auto VI”, jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat, zadebiutuje 19 listopada. Na premierę trzeba było czekać ponad 13 lat od wydania poprzedniej części. Nowa odsłona będzie dostępna na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S.

Na razie nie zapowiedziano wersji na komputery ani starsze konsole.

Ile kosztuje GTA VI?

Gra jest sprzedawana w dwóch wersjach. Edycja Standard kosztuje w Polsce 349 zł. Droższa Ultimate Edition to wydatek 429 zł. Zawiera dodatkowe pojazdy, broń, ubrania i inne elementy rozgrywki, ale nie jest konieczna do poznania całej historii.

Na początek wystarczy więc tańsza wersja. Nie trzeba również kupować poprzednich części serii ani opłacać abonamentu, żeby przejść kampanię dla jednego gracza.

Co ciekawe, nawet kupując GTA VI w pudełku, nie dostaniemy płyty. W środku będzie tylko... kod umożliwiający pobranie gry z internetu. Jeśli ktoś zamówił wersję cyfrową, może z kolei zrobić to jeszcze przed premierą, tak aby zabawa mogła się rozpocząć dokładnie dziś o północy.

Ile kosztuje konsola do GTA VI?

Znacznie większym wydatkiem, niż sama gra, jest sprzęt. Najtańszym rozwiązaniem spośród nowych konsol uwzględnionych w zestawieniu Ceneo jest Xbox Series S, dostępny za około 1699 zł. Po doliczeniu gry cały zestaw kosztuje 2048 zł.

W przypadku PlayStation 5 Digital Slim trzeba zapłacić co najmniej 2708 zł za konsolę, co razem z grą daje 3057 zł. Kto zdecyduje się na znacznie mocniejsze PS5 Pro, musi liczyć się z wydatkiem przekraczającym 5700 zł, a przy średnich cenach rynkowych nawet 6500 zł.

Telewizor, internet i abonament. Co jeszcze trzeba mieć?

To ceny samych konsol i gry. Telewizor lub monitor również jest potrzebny, choć nie musi to być sprzęt przeznaczony specjalnie dla graczy. Podobnie z głośnikami czy słuchawkami.

Do grania potrzebny jest telewizor lub monitor z wejściem HDMI. Najlepiej z rozdzielczością 4K, która pozwoli wykorzystać możliwości nowszych konsol, ale GTA VI zadziała także na zwykłym ekranie Full HD.

Niezbędny jest również dostęp do internetu, przede wszystkim do pobrania gry i aktualizacji. Nie oznacza to jednak konieczności opłacania kolejnego abonamentu. Podstawowa wersja GTA VI przeznaczona jest dla jednego gracza i nie wymaga PlayStation Plus ani Xbox Game Pass.

Takie subskrypcje są zazwyczaj potrzebne do rozgrywki wieloosobowej przez internet, ale na razie nie nie zapowiedziano jeszcze osobnego trybu sieciowego GTA VI.

GTA VI napędza sprzedaż konsol. Ceny gwałtownie wzrosły

Jak informuje „Puls Biznesu”, od 1 października do 16 listopada sprzedaż Xboxów Series X i S na Allegro wzrosła o blisko 120 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Sprzedaż PlayStation 5 zwiększyła się o ponad 50 proc. Rosnący popyt zbiegł się z gwałtownymi podwyżkami cen. Według danych Ceneo średnia cena PS5 Pro wzrosła w ciągu roku z 3143 zł do ponad 6220 zł, czyli niemal dwukrotnie. PS5 Slim z dyskiem 1 TB podrożała średnio z 2020 zł do 3219 zł, a Xbox Series X z 2889 zł do 4255 zł.

Nie jest to jednak wyłącznie skutek premiery gry. Sprzedawcy wskazują również na drożejące pamięci RAM i dyski SSD, problemy z dostawami oraz rosnący popyt na elektronikę związany z rozwojem sztucznej inteligencji. Allegro sygnalizuje już ograniczoną dostępność niektórych konsol, a Media Expert nie wyklucza okresowych braków także po premierze.

Dla osób, które dopiero chcą rozpocząć przygodę z GTA, oznacza to jedno: sama gra kosztuje kilkaset złotych, ale wejście do świata jednej z najgłośniejszych premier dekady wymaga dziś wydania przynajmniej dwóch tysięcy złotych. I to pod warunkiem, że telewizor i dostęp do internetu już mamy.