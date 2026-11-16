Nadchodząca premiera Grand Theft Auto VI, po 13 latach oczekiwania, budzi ogromne emocje wśród graczy na całym świecie.

Ekonomiści ostrzegają, że 19 listopada do pracy może nie przyjść nawet 1,5 mln Amerykanów, generując straty rzędu miliarda dolarów.

Podobne wyzwania czekają brytyjskie firmy, gdzie blisko milion pracowników rozważa wzięcie "chorobowego" z powodu gry.

Sprawdź, jak firmy przygotowują się na masowe nieobecności i czy gamingowy szał zagrozi Twojej pracy!

Dla jednych to zwykły czwartek, dla innych wydarzenie, na które czekali 13 lat. Premiera Grand Theft Auto VI, zaplanowana na 19 listopada, może okazać się nie tylko wielkim świętem graczy, ale również poważnym wyzwaniem dla pracodawców. Jak informuje „Jerusalem Post”, skala zainteresowania nową produkcją Rockstar Games jest tak ogromna, że ekonomiści zaczęli liczyć potencjalne straty wynikające z nieobecności pracowników.

W Stanach Zjednoczonych w dniu premiery GTA VI do pracy może nie przyjść nawet 1,5 mln osób. Tak wynika z szacunków prof. Jose Garcii Montalvo, ekonomisty z Uniwersytetu Pompeu Fabra w Barcelonie. To około 1 proc. zatrudnionych w USA. Według przywołanych prognoz większość nieobecnych stanowić będą mężczyźni.

Skutki mogą być odczuwalne również po drugiej stronie Atlantyku. Brytyjskie firmy przygotowują się na wyjątkowo duże zainteresowanie urlopami, a część pracowników może zdecydować się na nieobecność bez wcześniejszego uprzedzenia pracodawcy.

Miliard dolarów strat w USA. Brytyjczycy też liczą koszty

Skala potencjalnych strat robi wrażenie. Według doniesień „Jerusalem Post”, premiera GTA VI może kosztować amerykańską gospodarkę nawet miliard dolarów. W Wielkiej Brytanii szacowane koszty nieobecności pracowników sięgają 403,5 mln funtów.

Brytyjska firma Uswitch przeprowadziła badanie ankietowe, z którego wynika, że wolne z okazji premiery gry może wziąć nawet 2,56 mln pracowników. Co szczególnie zaskakujące, blisko 890 tys. ankietowanych w przeliczeniu na populację pracowników zamierza zgłosić chorobę, mimo że w rzeczywistości nie będą chorzy. O wynikach badania informował portal finansowy „IFA Magazine”.

To właśnie nieobecności pracowników i związany z nimi utracony czas pracy są podstawą szacunków dotyczących kosztów premiery. Nie oznacza to jednak, że gospodarka automatycznie straci taką kwotę w gotówce. Są to prognozy wartości pracy, która może nie zostać wykonana, a nie potwierdzone straty przedsiębiorstw.

Pracownicy rezerwują urlopy na 19 listopada

Zainteresowanie premierą widać już w systemach kadrowych. Amerykańska firma BambooHR oraz brytyjska BrightHR, które dostarczają przedsiębiorstwom oprogramowanie do zarządzania pracownikami, odnotowały wyraźny wzrost liczby zatwierdzonych urlopów na 19 listopada. W porównaniu z analogicznym terminem ubiegłego roku liczba takich wniosków wzrosła o kilkadziesiąt procent.

Choć nie każdy urlop musi mieć związek z GTA VI, zbieżność z datą premiery przyciągnęła uwagę analityków. Dla pracodawców oznacza to konieczność odpowiedniego zaplanowania pracy zespołów. Szczególnie tam, gdzie nieobecność większej liczby osób jednocześnie może utrudnić bieżące funkcjonowanie firmy.

GTA VI po 13 latach oczekiwania. Poprzednia część zarobiła fortunę

Ogromne zainteresowanie GTA VI nie jest przypadkowe. Nowa odsłona kultowej serii pojawi się 13 lat po premierze Grand Theft Auto V, jednej z najbardziej dochodowych gier w historii. Według danych przytoczonych w 2025 roku przez magazyn „Fortune”, GTA V sprzedało się w ponad 200 mln egzemplarzy, a przychody przypisywane tej produkcji przekroczyły 9,5 mld dolarów.

To pokazuje skalę biznesu, jaki wyrósł wokół serii stworzonej przez Rockstar Games. Premiera GTA VI może przynieść producentowi ogromne wpływy, jednocześnie wywołując krótkotrwałe problemy organizacyjne w firmach zatrudniających miliony fanów gry. Paradoks polega na tym, że wydarzenie, które może kosztować pracodawców setki milionów dolarów i funtów w utraconym czasie pracy, będzie jednocześnie potężnym impulsem dla branży gier. Ostateczny bilans gospodarczy premiery pozostaje jednak nieznany, a przedstawione kwoty są jedynie szacunkami.

Laury Biznesu 2026 - Wojciech Balczun