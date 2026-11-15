Cyberatak na znaną firmę. Dane klientów mogły wyciec. Spółka wydała pilny komunikat

Cyberatak na Autopay. Firma informuje o możliwym wycieku danych

Jak poinformowała spółka, 11 listopada 2026 roku wykryto nieautoryzowany dostęp do części systemów Autopay S.A. oraz niektórych danych dotyczących obsługiwanych płatności. Na razie firma nie ujawnia, ilu klientów mogło zostać dotkniętych cyberatakiem. Podkreśla, że dokładny zakres zdarzenia jest nadal ustalany w ramach szczegółowej analizy bezpieczeństwa.

- Każda osoba, której dane mogą dotyczyć, otrzymuje od nas bezpośrednią informację wraz z konkretnymi zaleceniami. Do tej pory nie potwierdziliśmy skopiowania ani wykorzystania danych, ale nie możemy tego całkowicie wykluczyć - dlatego informujemy klientów bezpośrednio, aby zapobiec ewentualnym nadużyciom - przekazała Zuzanna Szybisty z Biura Prasowego Autopay.

Przedstawicielka spółki zapewniła również, że korzystanie z płatności Autopay pozostaje bezpieczne. Podkreśliła, że cyberatak nie zakłócił obsługi transakcji, a system firmy jest chroniony przez kilka poziomów zabezpieczeń.

- Zdarzenie nie miało i nie ma wpływu na procesowanie transakcji. Nasz system posiada wielopoziomowe zabezpieczenia w celu ochrony przed wieloma typami znanych zagrożeń - poinformowała.

Autopay ujawnia szczegóły ataku. Przestępcy wykorzystali sztuczną inteligencję

Zuzanna Szybisty zwróciła uwagę, że według ustaleń firmy cyberatak był przeprowadzony w sposób dotychczas niespotykany. Jak zaznaczyła, chodziło o atak „zupełnie nowego typu z masowym wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, na które wiele instytucji i firm nie jest jeszcze przygotowanych”.

- Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia zablokowaliśmy nieuprawniony dostęp, odcięliśmy wszystkie zidentyfikowane kanały dostępu, unieważniliśmy poświadczenia, a zaatakowane serwery odizolowaliśmy, zabezpieczyliśmy do celów dowodowych i odbudowaliśmy. Wdrożyliśmy też dodatkowe zaawansowane mechanizmy monitorowania. Usługi, były i są dostępne przez cały czas - zaznaczyła.

Co powinni zrobić klienci Autopay? Firma przekazała zalecenia

Autopay zaleca użytkownikom indywidualnym regularne kontrolowanie historii płatności. W przypadku zauważenia transakcji, których sami nie wykonywali, powinni jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem lub wydawcą karty. Spółka przestrzega również przed podejrzanymi wiadomościami i telefonami, w których rozmówcy powołują się na cyberatak.

Przedsiębiorstwa oraz instytucje zainteresowane wymianą informacji i doświadczeń dotyczących ochrony przed podobnymi zagrożeniami mogą skontaktować się z Autopay pod adresem [email protected].

Sprawą zajmują się odpowiednie służby. Trwa wyjaśnianie okoliczności

Do naruszenia bezpieczeństwa doszło 11 listopada, kiedy nieuprawnione osoby uzyskały dostęp do części infrastruktury Autopay oraz informacji związanych z przetwarzanymi płatnościami. Wstępne ustalenia wskazują, że sprawcy nie posłużyli się złośliwym oprogramowaniem ani metodą phishingu. Według spółki atak był w dużym stopniu zautomatyzowany i wspierany przez narzędzia sztucznej inteligencji.

- Szczegółowy opis sposobu działania sprawców przekazaliśmy do CSIRT KNF do dystrybucji w sektorze finansowym. Ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony innych podmiotów na rynku nie podajemy publicznie szczegółów technicznych - poinformowała Zuzanna Szybisty.

Przedstawicielka Autopay przekazała ponadto, że incydent zgłoszono Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, policji oraz CSIRT KNF. Zapewniła, że firma na bieżąco informuje właściwe instytucje i organy nadzoru o ustaleniach dotyczących cyberataku.

- Współpracujemy z nimi przy wyjaśnianiu zdarzenia – zapewniła.