Najpierw po dobroci

Zanim poirytowani uciążliwym sąsiedztwem sięgniemy po ciężkie działa, trzeba spróbować najprostszej drogi. Czasem wystarczy zwykła, spokojna rozmowa. Wyjaśnij sąsiadowi, co ci przeszkadza, ale bez nerwów i oskarżeń. Emocje to zły doradca, a celem jest rozwiązanie problemu, a nie wszczynanie kłótni.

Jeśli to nie zadziała, następnym krokiem jest zgłoszenie sprawy do administracji budynku – spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Mają one obowiązek zareagować na skargę. Mogą upomnieć kłopotliwego lokatora, powołując się na regulamin porządku domowego. Trzeba jednak wiedzieć, że ich możliwości są ograniczone. Spółdzielnia mieszkaniowa docelowo nie ma uprawnień policji i nie może nakładać mandatów ani realnych kar za zakłócanie porządku domowego.

Portal Kancelarii Adwokackiej adw. Mai Galas podkreśla jednak, że niektóre spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe przewidują kary finansowe za niedostosowanie się do wymagań współżycia społecznego, co zawarowane jest w ich regulaminach. Zarząd spółdzielni czy wspólnoty w takich wypadkach potrafi nałożyć grzywnę w formie opłaty dodatkowej. Ma to pewną moc dyscyplinującą dla problematycznych lokatorów.

Gdy prośby i oficjalne pisma od administracji są ignorowane, warto rozważyć pomoc prawnika. Może on w twoim imieniu wysłać do sąsiada oficjalne wezwanie do zaprzestania naruszeń. Taki dokument często działa na wyobraźnię i pokazuje, że nie żartujesz.

Kiedy można wezwać policję do uciążliwego sąsiada?

Jeśli rozmowy, zwracanie uwagi i pisma ze spółdzielni nie przynoszą rezultatu, pora na bardziej zdecydowane działania. Gdy sąsiad łamie prawo, masz pełne prawo wezwać odpowiednie służby.

Najczęściej chodzi o drobne wykroczenia, które skutecznie uprzykrzają życie. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Chrobrego w Łodzi wskazuje na swojej stronie internetowej, że należą do nich przede wszystkim hałasy w nocy, ale też śmiecenie na klatce schodowej, akty wandalizmu czy niebezpieczne zachowania, jak grillowanie na balkonie w sposób, który grozi pożarem. W takich sytuacjach należy dzwonić na policję. Funkcjonariusze mają obowiązek podjąć interwencję, a uporczywe zakłócanie porządku domowego może skończyć się dla sąsiada mandatem.

Warto pamiętać, że w przypadku większości drobnych naruszeń porządku można wezwać również straż miejską. Czasem ich patrol jest w stanie przyjechać szybciej niż policja. Oczywiście, jeśli w grę wchodzi zagrożenie życia, zdrowia lub mienia o dużej wartości, jedynym słusznym adresem jest numer 112 i policja.

Jeśli nawet mandaty nie skutkują, a uciążliwy sąsiad nadal robi swoje, można pójść o krok dalej. Na komendzie policji masz prawo złożyć pisemne zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia wraz z wnioskiem o skierowanie sprawy do sądu. Nawet jeśli grzywna nałożona przez sąd nie będzie dużo wyższa, to cała sprawa zostanie oficjalnie udokumentowana. To bardzo ważne, bo taki "ślad w papierach" będzie mocnym dowodem w ewentualnych przyszłych bataliach sądowych. Dlatego kluczowe jest, aby dokładnie notować każdą interwencję – datę i godzinę wezwania policji czy straży miejskiej.

Sprawa w sądzie

Gdy wszystkie inne metody zawiodły, pozostaje droga sądowa. Prawo daje kilka narzędzi. Można na przykład złożyć pozew cywilny, powołując się na tzw. immisje. Mówiąc prosto, chodzi o wszystkie działania, które zakłócają korzystanie ze swojego mieszkania „ponad przeciętną miarę”. Może to być hałas, smród, dym czy wibracje. Sąd może nakazać sąsiadowi zaprzestanie takich działań.

Jeśli przez zachowanie sąsiada ponieśliśmy konkretne straty finansowe (np. trzeba było wynająć pokój w hotelu, żeby się wyspać) albo ucierpiało nasze zdrowie psychiczne lub fizyczne, można żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia . Należy jednak pamiętać, że zarówno szkodę, jak i jej związek z działaniem sąsiada, trzeba będzie udowodnić przed sądem.

Zanim jednak zdecydujesz się na pozew, warto sprawdzić, czy problemu nie da się rozwiązać drogą administracyjną. Czasem wystarczy zgłoszenie do odpowiedniego organu.

Nadzór budowlany – pomoże w przypadku samowoli budowlanej.

– pomoże w przypadku samowoli budowlanej. Sanepid – zareaguje, jeśli sąsiad gromadzi śmieci grożące epidemią.

– zareaguje, jeśli sąsiad gromadzi śmieci grożące epidemią. Straż pożarna – zajmie się zastawionymi korytarzami, które utrudniają ewakuację.

Eksmisja uciążliwego sąsiada

To najcięższy kaliber i absolutna ostateczność, ale prawo ją przewiduje. Pozew o eksmisję może złożyć inny lokator lub właściciel lokalu w tym samym budynku. Nie jest to jednak proste. Aby sąd nakazał opróżnienie lokalu, muszą zostać spełnione bardzo konkretne warunki.

Przede wszystkim zachowanie sąsiada musi być „rażąco lub uporczywie” sprzeczne z porządkiem domowym i uniemożliwiać innym normalne mieszkanie. Co to znaczy?

Rażące naruszenie to działanie nacechowane złą wolą i dużą szkodliwością. Może to być nawet jednorazowy, ale bardzo poważny incydent.

to działanie nacechowane złą wolą i dużą szkodliwością. Może to być nawet jednorazowy, ale bardzo poważny incydent. Uporczywe naruszenie to takie, które się powtarza, mimo że sąsiad był wielokrotnie wzywany do zaprzestania (np. przez ciebie, spółdzielnię czy policję).

Sąd nie orzeknie eksmisji za jednorazową głośną imprezę – kluczowa jest tu uporczywość i zła wola, które sprawiają, że wspólne życie w budynku staje się niemożliwe. Ważne jest, aby mieć solidne dowody: notatki z interwencji policji, korespondencję ze spółdzielnią, zeznania innych sąsiadów czy nagrania. Bez tego szanse na wygraną są niewielkie.

Nawet właściciel nie jest bezkarny . Jeśli jego zachowanie jest skrajnie uciążliwe, wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę i wystąpić do sądu z żądaniem przymusowej sprzedaży jego lokalu w drodze licytacji. To jeszcze trudniejsza i dłuższa procedura niż eksmisja uciążliwego sąsiada, który jest tylko najemcą. Wymaga zaangażowania wspólnoty i udowodnienia, że właściciel w sposób rażący i uporczywy uniemożliwia normalne korzystanie z nieruchomości innym mieszkańcom. To pokazuje, że prawo chroni spokój mieszkańców, ale po tak drastyczne środki sięga tylko w naprawdę ekstremalnych sytuacjach.

Konkretne podstawy prawne

Adwokat Artur Obarzanek wskazuje na portalu Kancelarii Adwokackiej OWO Adwokaci, że polskie prawo daje cały wachlarz narzędzi do walki z uciążliwym sąsiadem, a ich siła rośnie w zależności od skali problemu.

Na najniższym, ale często najbardziej męczącym poziomie, chroni cię Kodeks cywilny i jego artykuł 144 , który zakazuje tzw. immisji. Chodzi tu o wszystkie uporczywe działania, które zakłócają korzystanie z twojej nieruchomości ponad przeciętną miarę – jak ciągły hałas, gryzący dym z komina czy nieprzyjemne zapachy. W takiej sytuacji możesz na drodze cywilnej żądać, by sąsiad przestał to robić.

, który zakazuje tzw. immisji. Chodzi tu o wszystkie uporczywe działania, które zakłócają korzystanie z twojej nieruchomości ponad przeciętną miarę – jak ciągły hałas, gryzący dym z komina czy nieprzyjemne zapachy. W takiej sytuacji możesz na drodze cywilnej żądać, by sąsiad przestał to robić. Kiedy problemem są bardziej gwałtowne, ale jednorazowe incydenty, jak głośna nocna impreza, awantura czy krzyki na klatce schodowej, z pomocą przychodzi Kodeks wykroczeń. Jego artykuł 51 pozwala wezwać policję, która za zakłócanie spokoju i porządku publicznego może nałożyć mandat.

pozwala wezwać policję, która za zakłócanie spokoju i porządku publicznego może nałożyć mandat. Sprawa staje się jednak o wiele poważniejsza, gdy zachowanie sąsiada wkracza na grunt prawa karnego. Artykuł 190 Kodeksu karnego pozwala ścigać go za groźby karalne, np. gdy zapowiada, że zniszczy ci samochód, a ty realnie się tego obawiasz.

pozwala ścigać go za groźby karalne, np. gdy zapowiada, że zniszczy ci samochód, a ty realnie się tego obawiasz. Jeszcze dalej idzie artykuł 190a Kodeksu karnego , który penalizuje uporczywe nękanie, czyli stalking – celowe śledzenie, nachodzenie czy nagrywanie, za co grozi już kara pozbawienia wolności.

, który penalizuje uporczywe nękanie, czyli stalking – celowe śledzenie, nachodzenie czy nagrywanie, za co grozi już kara pozbawienia wolności. Na koniec, niezależnie od powyższych, warto pamiętać o ochronie dóbr osobistych z artykułów 23 i 24 Kodeksu cywilnego . Twoje prawo do spokoju, prywatności i godności jest chronione, a jeśli sąsiad je narusza, możesz w sądzie żądać nie tylko zaprzestania tych działań i przeprosin, ale także zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Portal Nawigator-nieruchomości.pl dodaje do tego spisu jeszcze inne kazusy:

Przepisy art. 77 i 108 Kodeksu wykroczeń mówią o obowiązku zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Każdy właściciel musi pilnować, by jego pupil nie stwarzał zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia innych osób. Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, na przykład wyprowadzanie psa bez smyczy w miejscu publicznym, może skończyć się mandatem do 1000 zł. Sąd może również orzec karę ograniczenia wolności lub naganę.

mówią o obowiązku zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Każdy właściciel musi pilnować, by jego pupil nie stwarzał zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia innych osób. Sąd może również orzec karę ograniczenia wolności lub naganę. Artykuł 145 Kodeksu wykroczeń mówi wprost o zaśmiecaniu miejsc publicznych, a do takich zaliczają się części wspólne nieruchomości. Zaśmiecanie części wspólnych nieruchomości, takich jak klatka schodowa, to wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości nie niższej niż 500 zł.

mówi wprost o zaśmiecaniu miejsc publicznych, a do takich zaliczają się części wspólne nieruchomości. Artykuł 107a Kodeksu wykroczeń dotyczy zakłócania transmisji danych. Za notoryczne podłączanie się do sieci Wi-Fi sąsiada bez jego zgody grozi kara ograniczenia wolności lub grzywna nie niższa niż 1000 zł. Warto też wspomnieć o artykule 107, który mówi o „złośliwym niepokojeniu”. To przepis-wytrych, który można zastosować do wielu powtarzających się, uciążliwych zachowań – od uporczywego pukania w ścianę po dzwonienie domofonem dla żartu.

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