Ogromne straty rosyjskiej armii. Podano nowe dane. Tak wygląda bilans wojny od 2022 roku

Rosja straciła ponad 1,6 mln żołnierzy. Ukraina ujawnia najnowsze dane

W niedzielę, 15 listopada, minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha przedstawił na platformie X najnowsze dane dotyczące strat rosyjskiej armii od początku inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował, ilu rosyjskich żołnierzy zginęło lub zostało rannych w trakcie trwającej wojny.

- Rosja straciła ponad 1,6 mln zabitych i rannych żołnierzy, a mimo to nie osiągnęła żadnego z celów swojej inwazji. Tylko w październiku straciła 54,4 tys. okupantów, podczas gdy Ukraina wyzwoliła więcej terytorium, niż Rosji udało się zająć - napisał Sybiha na platformie X.

Minister odniósł się również do propozycji Władimira Putina dotyczących przebudowy europejskiego systemu bezpieczeństwa.

- Problem polega na tym, że aby wysuwać propozycje na taką skalę, trzeba najpierw wygrać wojnę światową - zauważył.

Ukraiński minister uderza w Putina. Wskazuje na sytuację na froncie

Sybiha zwrócił uwagę na sytuację w miejscowości Mała Tokmaczka w obwodzie zaporoskim. Przypomniał, że Rosja od czterech lat i ośmiu miesięcy „niemal zdobywa” tę wieś, jednak wciąż nie zdołała przejąć nad nią kontroli.

Zdaniem szefa ukraińskiego MSZ obecna sytuacja pozwala Putinowi rozmawiać „co najwyżej w kwestii sprawiedliwego zawieszenia broni wzdłuż obecnej linii styczności wojsk, a nie podziału Europy na strefy wpływów”.

Ukraina o bezpieczeństwie Europy. Sybiha wskazuje warunek

Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że Europa posiada już własny system bezpieczeństwa i nie potrzebuje tworzenia nowego. Jak podkreślił, to Rosja regularnie łamie obowiązujące zasady. W jego ocenie najskuteczniejszą drogą do zagwarantowania bezpieczeństwa i wolności na kontynencie jest zakończenie rosyjskiej agresji na Ukrainę.