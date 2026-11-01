Wielki pożar po ataku dronów

Do ataku doszło w nocy w mieście Kstowo, około 800 kilometrów od granicy z Ukrainą. Według informacji ukraińskich mediów drony uderzyły w kompleks rafineryjny, na terenie którego wybuchł pożar. Mieszkańcy mieli słyszeć odgłosy eksplozji, a ogień pojawił się w kilku miejscach zakładu.

Atak potwierdził gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego Gleb Nikitin. Przekazał, że w wyniku uderzenia ukraińskich bezzałogowców przedsiębiorstwo przemysłowe w rejonie Kstowa doznało „znacznych zniszczeń”. Nie podał jednak szczegółów dotyczących skali strat ani czasu potrzebnego na usunięcie uszkodzeń.

Jedna z największych rafinerii w Rosji na celowniku

Według portalu The Kyiv Independent celem ataku mogła być rafineria NORSI lub zakład należący do koncernu Łukoil. Ukraińskie media, w tym Unian i Ukraińska Prawda, wskazywały na rafinerię Łukoilu.

To jeden z największych tego typu obiektów w Rosji. Według przytaczanych przez ukraińskie media danych zakład może przerabiać około 17 mln ton ropy rocznie, czyli około 340 tys. baryłek dziennie. Jest czwartą rafinerią w Rosji pod względem mocy przerobowych.

Kolejki na stacjach. Ludzie tankowali do kanistrów

Informacje o ataku wywołały niepokój wśród mieszkańców regionu. Według ukraińskich kanałów informacyjnych Rosjanie zaczęli masowo ruszać na stacje benzynowe, obawiając się problemów z dostępnością paliwa.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające długie kolejki samochodów. Publikowano również zdjęcia ludzi tankujących paliwo do kanistrów na zapas. Nie ma jednak niezależnego potwierdzenia, że w całym regionie doszło do niedoborów paliwa.

Ukraina uderza w rosyjskie rafinerie

Atak w Kstowie wpisuje się w serię ukraińskich uderzeń na rosyjski przemysł naftowy. Celem dronów są zakłady przetwarzające ropę, których uszkodzenie może zakłócać produkcję paliw i funkcjonowanie sektora energetycznego.

Podobny atak na Kstowo miał miejsce 26 sierpnia. Wówczas drony uderzyły w rafinerię NORSI, która z powodu uszkodzeń musiała czasowo wstrzymać pracę.

W ostatnich dniach ukraińskie bezzałogowce atakowały również obiekty przemysłowe w innych częściach Rosji. W sobotę celem była Północna Strefa Przemysłowa w Ufie, gdzie znajdują się trzy rafinerie. Dzień wcześniej po ataku wybuchł pożar na terenie zakładu w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim.

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