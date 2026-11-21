Ceny hurtowe paliw na 21.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Sytuacja na rynku hurtowym pozostaje niezwykle dynamiczna. Na dzień 21 listopada 2026 r. główni gracze zaktualizowali swoje cenniki, wprowadzając zauważalne zmiany, szczególnie w przypadku oleju napędowego. Poniżej prezentujemy dzisiejsze ceny netto dla głównych paliw (w przypadku BP Europa zestawienie uwzględnia ostatni dostępny cennik z 20 listopada).

Orlen: Pb95 – 5160 zł/m³, Pb98 – 5776 zł/m³, ON – 6474 zł/m³

Pb95 – 5160 zł/m³, Pb98 – 5776 zł/m³, ON – 6474 zł/m³ Aramco: Pb95 – 5159 zł/m³, Pb98 – 5776 zł/m³, ON – 6475 zł/m³

Pb95 – 5159 zł/m³, Pb98 – 5776 zł/m³, ON – 6475 zł/m³ BP Europa (ceny z 20.11): Pb95 – 5163 zł/m³, Pb98 – 5768 zł/m³, ON – 6547 zł/m³

Z dzisiejszych, zaktualizowanych ofert wynika, że najtańszą benzynę Pb95 oferuje obecnie Aramco (5159 zł/m³), dosłownie o złotówkę na metrze sześciennym wyprzedzając Orlen. W przypadku oleju napędowego (ON) liderem cenowym został Orlen, proponując stawkę 6474 zł/m³. Z kolei ceny benzyny premium Pb98 u obu producentów, którzy zmienili dziś cenniki, zrównały się na poziomie 5776 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Ostatnie 24 godziny przyniosły bardzo istotne przetasowania. Największą uwagę zwraca potężna obniżka cen oleju napędowego. Zarówno Orlen, jak i Aramco ścięły ceny ON o równe 73 zł na metrze sześciennym w stosunku do wczorajszych notowań. Patrząc na perspektywę ostatnich dni, to kontynuacja wyraźnego trendu spadkowego – od 14 listopada hurtowa cena diesla u liderów rynku spadła już o ponad 300 zł/m³.

W przypadku podstawowej benzyny Pb95 dzisiejsze zmiany są kosmetyczne – Aramco obniżyło cenę o 4 zł/m³, a Orlen o 3 zł/m³, co w praktyce oznacza ułamki groszy na litrze. Zaskoczeniem może być z kolei ruch na benzynie Pb98, gdzie w przeciwieństwie do reszty paliw, zanotowaliśmy podwyżki w zaktualizowanych cennikach: o 8 zł/m³ w Orlenie i o 7 zł/m³ w Aramco.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Aktualna sytuacja w polskich rafineriach to wypadkowa złożonych czynników globalnych i lokalnych. Z jednej strony ropa Brent tanieje w ujęciu krótkoterminowym – obecnie kosztuje 92,49 USD za baryłkę, co oznacza spadek o ponad 15% w ciągu ostatniego miesiąca. To efekt przywracania eksportu z rejonu Zatoki Perskiej oraz oczekiwań na zaplanowane na 29 listopada spotkanie OPEC+, gdzie rynek spodziewa się zwiększenia wydobycia. Należy jednak pamiętać, że od początku roku surowiec podrożał o ponad 51%, a analitycy wskazują na utrzymującą się, bardzo wysoką premię za ryzyko wynikającą z napięć geopolitycznych między USA a Iranem.

Dla polskiego rynku hurtowego kluczowym hamulcem obniżek pozostaje jednak słaby złoty. Kurs USD/PLN na poziomie 4,0649 (wzrost o ponad 13% od początku roku) brutalnie neutralizuje pozytywne efekty spadków cen ropy na giełdach. Gdyby nie tak drogi dolar, obniżki w hurcie mogłyby być znacznie głębsze. Mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego sytuację na stacjach stabilizują czynniki regulacyjne, w tym program osłonowy CPN 3.0 z obniżonym do 8% podatkiem VAT, zredukowaną akcyzą i odgórnymi limitami cenowymi na bieżąco korygowanymi przez Ministerstwo Energii.

Warto pamiętać, że wszelkie ruchy w hurcie przekładają się na ceny detaliczne na pylonach z pewnym opóźnieniem. Biorąc jednak pod uwagę skalę aktualnej przeceny paliwa do silników wysokoprężnych, możemy sformułować pozytywne wnioski. Dzisiejsze, wyraźne obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.