Rybki rozmnażają się na potęgę. Co zrobić z nadmiarem młodych?

Hodowla rybek akwariowych daje wiele przyjemności, jednak gdy rozmnażają się na potęgę i mamy już zbyt dużo osobników, konieczna staje się ich odsprzedaż. Ten problem doskonale znają wszyscy, którzy trzymają w swoich akwariach popularne żyworódki. Wystarczy jedna kotna samica gupika czy molinezji, a wkrótce nasze akwarium może wypełnić się po brzegi. Podobny problem pojawia się również w przypadku jajorodnych pielęgnic. Jeśli w zbiorniku dobierze się dojrzała para, z pewnością dojdzie do niejednego tarła i odchowu młodych. Choć chmara maluchów cieszy oko, sytuacja staje się problematyczna, gdy rybki podrosną, a w akwarium zaczyna brakować dla nich miejsca.

Wielu akwarystów decyduje się na odsprzedaż ryb wyhodowanych w warunkach domowych. Na forach internetowych aż roi się od ogłoszeń dotyczących sprzedaży poszczególnych gatunków z własnej hodowli, zamieszczanych przez osoby z różnych lokalizacji. Zakup ryb z cudzej domowej hodowli jest nie tylko korzystniejszy ekonomicznie. Takie ryby często są silniejsze i mniej podatne na choroby. Ponadto kupujący ma pewność, że nie pochodzą one z zagranicznych hodowli, głównie azjatyckich, dzięki czemu uniknęły stresu związanego z długim transportem oraz zmianą wody, której skład może znacznie różnić się w poszczególnych krajach.

Sprzedaż rybek z domowej hodowli. Czy trzeba zakładać firmę i płacić podatek?

Jeśli hodujemy w domu rybki i regularnie odsprzedajemy ich potomstwo, nie musimy rejestrować działalności gospodarczej ani odprowadzać podatku. Jest jednak pewien istotny warunek. Hobbyści muszą bowiem spełnić określone wymagania, z których często nawet nie zdają sobie sprawy.

Sprzedaż rybek akwariowych z domowej hodowli nie zawsze wiąże się z koniecznością zakładania firmy i płacenia podatku. Wszystko zależy przede wszystkim od wielkości hodowli oraz tego, czy sprzedawane ryby pochodzą z własnego rozmnażania. Przepisy określają konkretny limit, po którego przekroczeniu pojawiają się dodatkowe obowiązki wobec urzędu skarbowego.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od sprzedaży rybek akwariowych?

Zgodnie z przepisami podatkowymi hodowla ryb akwariowych może zostać uznana za dział specjalny produkcji rolnej. Dzieje się tak jednak dopiero wtedy, gdy łączna objętość akwariów wykorzystywanych do hodowli przekracza 700 litrów, czyli 700 dm³. Oznacza to, że osoby posiadające mniejsze zbiorniki i okazjonalnie sprzedające ryby z własnej hodowli co do zasady nie muszą rozliczać dochodów z tego tytułu w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku większych hodowli. Jeśli łączna objętość akwariów wynosi przykładowo 1000 litrów, właściciel przekracza ustawowy limit. Nie oznacza to jednak automatycznie konieczności zakładania działalności gospodarczej. Własna hodowla ryb jest bowiem traktowana inaczej niż regularny handel zwierzętami kupowanymi wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży.

Ile wynosi podatek od hodowli rybek w 2026 roku?

Osoby prowadzące hodowlę zaliczaną do działów specjalnych produkcji rolnej mogą rozliczać dochód według norm szacunkowych. W 2026 roku norma dla ryb akwariowych wynosi 2,19 zł za każdy litr objętości akwarium.

Przy akwariach o łącznej pojemności 1000 litrów roczny dochód szacunkowy wynosi 2190 zł. Nie jest to jednak kwota podatku do zapłaty. Po przekroczeniu limitu 700 litrów uwzględnia się bowiem całą pojemność zbiorników, a nie tylko nadwyżkę.

Hodowca powinien złożyć deklarację PIT-6 do 20 stycznia, a jeśli rozpoczyna hodowlę w trakcie roku – w ciągu 7 dni. Dochód należy następnie wykazać w rocznym zeznaniu PIT-36. Jeśli łączne dochody podatnika mieszczą się w kwocie wolnej, podatek do zapłaty może nie wystąpić. Obowiązek zgłoszenia i rozliczenia hodowli jednak pozostaje.

Sprzedaż rybek akwariowych a podatek. Przykłady

Przykładowo, jeśli ktoś ma w domu akwaria o łącznej pojemności 600 litrów i od czasu do czasu sprzedaje rybki, które sam wyhodował, nie musi płacić od tego podatku dochodowego. Jeśli jednak łączna pojemność akwariów przekracza 700 litrów, pojawiają się obowiązki podatkowe. Przy hodowli o pojemności 1000 litrów roczny dochód szacunkowy w 2026 roku wynosi 2190 zł. Nie oznacza to, że tyle trzeba zapłacić urzędowi skarbowemu. Jest to jedynie kwota dochodu przyjmowana do obliczenia ewentualnego podatku. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób, które nie rozmnażają ryb samodzielnie, lecz kupują je od innych hodowców i szybko odsprzedają z zyskiem. Taka sprzedaż może zostać uznana za działalność handlową, co wiąże się z innymi obowiązkami podatkowymi, a czasem również z koniecznością zarejestrowania firmy.

Sprzedaż rybek a działalność gospodarcza. Na co trzeba uważać?

Istotne znaczenie ma również pochodzenie sprzedawanych ryb. Jeżeli są one rozmnażane we własnych akwariach, hodowca co do zasady nie musi rejestrować firmy w CEIDG. Inaczej może być w przypadku osób, które regularnie kupują ryby i po krótkim czasie odsprzedają je z zyskiem. Taka działalność może zostać uznana za handel, a nie hodowlę.

Należy także pamiętać o odrębnych przepisach dotyczących VAT i kas fiskalnych. W 2026 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 240 tys. zł rocznej sprzedaży. Z kolei przy sprzedaży osobom prywatnym obowiązują określone warunki zwolnienia z kasy fiskalnej, w tym limit 20 tys. zł.

Źródło: eporady24.pl