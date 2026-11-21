Promocji na mieszkania przybywa w błyskawicznym tempie

Black Friday dotarł także na rynek nieruchomości. Deweloperzy coraz mocniej kuszą klientów, bo mają z czym walczyć. Oferta mieszkań, szczególnie tych gotowych do odbioru, jest rekordowo duża. Firmy chcą sprzedać jak najwięcej lokali przed końcem roku, dlatego sięgają po obniżki i dodatkowe korzyści.

Z analizy portalu RynekPierwotny.pl wynika, że we wrześniu w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Trójmieście deweloperzy informowali o 286 promocjach i przecenach. W listopadzie było ich już 677. To wzrost o 137 proc. w zaledwie dwa miesiące.

– Tegoroczny Black Friday może być jednym z najbardziej intensywnych pod względem aktywności promocyjnej od czasu załamania sprzedaży po serii podwyżek stóp procentowych – uważa Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Najwięcej ofert promocyjnych odnotowano w Warszawie – 201. Na kolejnych miejscach znalazły się Kraków (156), Wrocław (95) i Łódź (93).

Nie tylko rabat. Deweloperzy dorzucają bonusy

Najczęściej spotykaną zachętą są bezpośrednie obniżki cen mieszkań. Rabaty wynoszą zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ale na tym nie koniec. Firmy oferują również miejsca postojowe za symboliczną złotówkę, komórki lokatorskie, pakiety smart home czy bezpłatne zmiany lokatorskie.

Niektórzy deweloperzy pomagają także w sfinansowaniu zakupu. Proponują preferencyjne harmonogramy płatności, dzięki którym dużą część ceny mieszkania można uregulować dopiero przy odbiorze lokalu.

– Dzisiejsze promocje różnią się od tych sprzed kilku lat. Znacznie rzadziej spotykamy kosztowne gadżety czy nagrody rzeczowe. Deweloperzy koncentrują się raczej na bonusach, które realnie obniżają koszt zakupu mieszkania lub ułatwiają jego sfinansowanie – wskazuje Marek Wielgo.

W Łodzi pakiet korzyści wart aż 162 tys. zł

Promocje wyglądają różnie w zależności od miasta. W Warszawie dominują przeceny konkretnych mieszkań, często gotowych do odbioru. W Krakowie liczba ofert z obniżkami wzrosła z jednej we wrześniu do 84 w listopadzie.

We Wrocławiu promocji jest niemal cztery razy więcej niż dwa miesiące temu. Niektóre przeceny gotowych mieszkań sięgają nawet 157 tys. zł. W Trójmieście liczba akcji promocyjnych wzrosła z 21 do 75.

Prawdziwym rekordzistą jest jednak Łódź. To właśnie tam odnotowano najwyższą deklarowaną wartość pakietu korzyści dla kupującego – aż 162 tys. zł. Oprócz rabatu klienci mogą znaleźć w ofertach między innymi miejsca postojowe, pakiety smart home i korzystniejsze warunki płatności.

Deweloperzy mają powód do zmartwień. Gotowych mieszkań jest rekordowo dużo

Skąd taka ofensywa promocyjna? Powód jest prosty: na rynku jest dużo niesprzedanych lokali. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w październiku mieszkania gotowe do odbioru stanowiły średnio 30 proc. całej oferty w sześciu największych metropoliach.

Największy udział takich lokali odnotowano w Łodzi – 39 proc. W Poznaniu było to 37 proc., a w Krakowie 36 proc. W Warszawie gotowe mieszkania stanowiły 24 proc. oferty, we Wrocławiu 25 proc., a w Trójmieście 16 proc.

W niektórych miastach sytuacja zmieniła się bardzo wyraźnie w ciągu roku. W Krakowie udział gotowych mieszkań wzrósł z 18 do 36 proc., w Poznaniu z 22 do 37 proc., a w Łodzi z 25 do 39 proc.

– Im dłużej gotowy lokal czeka na nabywcę, tym większa presja na znalezienie kupującego. Nic więc dziwnego, że część firm wykorzystuje Black Friday jako okazję do zwiększenia sprzedaży – podkreśla Marek Wielgo.

Uwaga na pozorne promocje. Sprawdź historię ceny

Ekspert przypomina, że zakup mieszkania to nie spontaniczna decyzja, jak kupno telewizora czy smartfona. Promocje mają przede wszystkim przekonać osoby, które już wcześniej rozważały zakup, ale wciąż się wahają.

Kupujący powinni jednak dokładnie sprawdzać warunki ofert. Od września ubiegłego roku deweloperzy mają obowiązek publikowania cen mieszkań wraz z historią ich zmian. Dzięki temu można zweryfikować, czy reklamowana obniżka rzeczywiście oznacza oszczędność.

Przy dużej liczbie dostępnych mieszkań warto porównywać ceny podobnych lokali i negocjować warunki. Konkurencja między deweloperami może być dziś argumentem po stronie kupujących.

Złoty Laur 2026 - Osobowość roku - Andrzej Poczobut