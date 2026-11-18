Ma 2000 euro emerytury, a mimo to jest bezdomny. Wszystko przez brak poręczyciela

Choć otrzymuje emeryturę, i to wyższą od minimalnej, zmuszony jest żyć na ulicy. Mowa o 69-letnim Jean-Pierre Gérardzie, który od kilku miesięcy pozostaje bezdomny w belgijskim mieście Tournai. Mężczyzna chciałby wynająć mieszkanie i wrócić do normalnego życia, jednak kolejni właściciele nieruchomości odmawiają mu podpisania umowy. Przeszkodą okazuje się brak poręczyciela.

Historię 69-latka opisał francuski portal midilibre.fr. Sytuacja emeryta jest tym bardziej nietypowa, że mężczyzna dysponuje stałym i wcale nienajniższym dochodem. Nie potrzebuje pomocy finansowej i stać go na opłacanie czynszu. Mimo to od miesięcy jego codziennością jest życie na ulicy, a znalezienie mieszkania pozostaje poważnym problemem. Jean-Pierre Gérard stracił dach nad głową w marcu, kiedy został eksmitowany z dotychczasowego lokum. Od tego czasu przebywa na nabrzeżu Quai des Salines w Tournai.

Przez 38 lat pracował z osobami z niepełnosprawnościami. Na emeryturze stracił dach nad głową

69-letni Jean-Pierre Gérard otrzymuje co miesiąc 2000 euro emerytury. Mężczyzna przez 38 lat ciężko pracował jako wychowawca osób z niepełnosprawnościami, a po zakończeniu kariery zawodowej prowadził spokojne i stosunkowo wygodne życie. Wszystko zmieniło się, gdy w grudniu 2025 roku wygasła jego umowa najmu mieszkania. Mężczyzna nie wyprowadził się, ponieważ nie udało mu się znaleźć nowego lokum. W styczniu 2026 roku sprawa trafiła do sądu pokoju, a 3 marca 69-latek został eksmitowany.

- Od tego dnia jestem tutaj. Problem ze znalezieniem mieszkania polega na tym, że potrzebuję poręczyciela. Nie chodzi o kasę chorych ani o CPAS [belgijski ośrodek pomocy społecznej – red.], ale o osobę, która za mnie poręczy. Mam 69 lat, a wszyscy moi znajomi są już na emeryturze, więc nie mogą zostać moimi poręczycielami. Szukałem mieszkania, ale właściciele wymagają obecnie poręczyciela. Dlatego żadna z prób wynajmu nie zakończyła się sukcesem – opowiada mężczyzna w rozmowie z Sud Info.

Emeryt śpi na ulicy i nie chce trafić do noclegowni. Ma pomysł na rozwiązanie problemu

60-latek odmówił zamieszkania w noclegowni, ponieważ obawia się o swoje bezpieczeństwo w tego typu placówkach. Zamiast tego woli pozostawać na nabrzeżu. Noce spędza tam w śpiworze, przykrywając się dodatkowo kocem. Towarzyszy mu Sylvani, który w tym samym miejscu przebywa już od trzech lat.

Mimo trudnej sytuacji emeryt nie rezygnuje z poszukiwania własnego mieszkania. Zamierza spotkać się z burmistrzy Tournai, aby przedstawić jej pomysł przekształcenia wystawionego na sprzedaż szpitala Notre-Dame w mieszkania socjalne. Zdaniem 69-latka takie rozwiązanie mogłoby pomóc nie tylko jemu, ale również innym osobom, które mają problemy ze znalezieniem dachu nad głową.