Ceny paliw spadają. Ile zapłacimy za benzynę i diesla?

Eksperci e-petrol.pl przypominają, że w środę 18 listopada maksymalna cena benzyny 95 wynosi 5,99 zł za litr, benzyny 98 – 6,64 zł, a oleju napędowego – 7,57 zł. W czwartek ceny maksymalne będą jeszcze niższe. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 5,97 zł, za benzynę 98 – 6,62 zł, natomiast za diesla – 7,30 zł.

Z najnowszej analizy cen na stacjach, przeprowadzonej przez e-petrol.pl, wynika, że średnia cena benzyny 95 w Polsce spadła o 5 groszy i wynosi obecnie 5,99 zł za litr. Ostatni raz paliwo to kosztowało średnio mniej niż 6 zł pod koniec czerwca.

Jeszcze większy spadek dotyczy oleju napędowego, który w ciągu tygodnia potaniał o 18 groszy. Obecnie jego średnia cena na stacjach wynosi 7,54 zł za litr. Drożeje natomiast autogaz. Cena LPG wzrosła o 4 grosze i osiągnęła poziom 3,96 zł za litr.

Gdzie benzyna 95 jest najtańsza? Duże różnice między województwami

Najmniej za benzynę 95 płacą kierowcy w Wielkopolsce, gdzie jej średnia cena wynosi 5,94 zł za litr. Najdrożej jest natomiast w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, mazowieckim, lubelskim, opolskim, lubuskim, łódzkim, śląskim i świętokrzyskim. W tych regionach średnia cena benzyny 95 wynosi 5,99 zł za litr.

Najtańszy olej napędowy można kupić w Wielkopolsce i województwie lubelskim, gdzie litr kosztuje średnio 7,49 zł. Najwięcej za diesla płacą kierowcy w województwie łódzkim. Tam średnia cena wynosi 7,56 zł za litr.

Najtańszy autogaz w kujawsko-pomorskim. Gdzie LPG kosztuje najwięcej?

Województwo kujawsko-pomorskie wyróżnia się najniższą średnią ceną autogazu w kraju. Na tamtejszych stacjach litr LPG kosztuje przeciętnie 3,89 zł. Najdrożej jest z kolei w województwach świętokrzyskim i zachodniopomorskim, gdzie za litr autogazu trzeba zapłacić średnio 3,99 zł.