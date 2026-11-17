Zakupy drożeją kolejny miesiąc

Najnowszy raport „Indeks cen w sklepach detalicznych”, przygotowany przez UCE RESEARCH i Uniwersytet WSB Merito, nie przynosi dobrych wiadomości dla klientów. W październiku ceny 17 najczęściej kupowanych kategorii produktów wzrosły średnio o 2 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. To więcej niż we wrześniu, kiedy podwyżki wyniosły 1,9 proc., i w sierpniu, gdy sięgnęły 1,7 proc.

Analiza objęła ponad 103 tys. cen regularnych i promocyjnych. Zdaniem dr Joanny Myślińskiej-Wieprow październikowy wynik nie oznacza jednak gwałtownego przyspieszenia drożyzny. Ekspertka zwraca uwagę, że dynamika cen od kilku miesięcy utrzymuje się w przedziale 1,7–2 proc. i na razie można mówić raczej o stabilizacji niż o nowej fali podwyżek.

Na ceny wpływają dwa przeciwstawne zjawiska. Z jednej strony konsumenci ostrożnie wydają pieniądze i uważnie porównują ceny, a sklepy kuszą ich promocjami. To ogranicza możliwość podnoszenia cen na półkach. Z drugiej strony producenci i sprzedawcy nadal mierzą się z wysokimi kosztami energii, produkcji i transportu. A te prędzej czy później mogą zostać przerzucone na klientów.

W 2027 roku może być jeszcze drożej

Bardziej niepokojącą prognozę przedstawia dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito. Jego zdaniem ostatnie miesiące mogą być zapowiedzią dłuższego okresu wzrostu cen. Ekspert wskazuje między innymi na szybko rosnącą ilość pieniądza w obiegu. Od marca 2025 roku podaż pieniądza zwiększa się o nieco ponad 10 proc. rok do roku. To więcej niż w latach 2022–2024, kiedy wzrost wynosił około 6–9 proc.

Niepokój budzą również rosnące ceny produkcji sprzedanej przemysłu. To oznacza większą presję kosztową na sklepy. Dodatkowym czynnikiem jest osłabienie złotego wobec najważniejszych walut, które może podnosić ceny towarów sprowadzanych z zagranicy.

– Na początku 2027 roku przewiduję wzrost cen w sklepach detalicznych raczej na poziomie 3–4 proc. niż 2 proc. – prognozuje dr Marek Szymański. Ekspert zastrzega jednak, że żywność może w najbliższym czasie obniżać ogólny wskaźnik podwyżek.

Żywność drożeje wolniej niż inne produkty

W przypadku artykułów spożywczych sytuacja wygląda nieco lepiej. W październiku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły średnio o 1,2 proc. rok do roku. We wrześniu było to 1,1 proc., a w sierpniu 0,9 proc. Widać więc niewielkie przyspieszenie, ale wzrosty nadal są niższe niż w całym analizowanym koszyku zakupowym.

Różnica wynosi 0,8 punktu procentowego. Tak samo było w sierpniu i wrześniu. Jak wyjaśnia dr Joanna Myślińska-Wieprow, sklepy szczególnie mocno walczą o klientów właśnie cenami żywności. Konsumenci najczęściej porównują bowiem ceny podstawowych produktów spożywczych, dlatego sieci handlowe chętnie organizują na nie promocje.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku chemii gospodarczej, kosmetyków, środków higieny osobistej czy artykułów dla dzieci. W tych kategoriach akcje rabatowe są mniej intensywne, a producenci mają większą możliwość przenoszenia rosnących kosztów surowców, opakowań i regulacji na ceny sklepowe.

Promocje mogą uratować portfele?

Czy żywność nadal będzie drożała wolniej niż pozostałe produkty? Według ekspertki jest na to duża szansa. Znaczenie mają nie tylko promocje, ale również sytuacja na rynku i sezonowość. Latem 2026 roku taniały świeże warzywa i owoce, jednak od trzeciego kwartału ten efekt zaczął słabnąć. Dodatkowo niekorzystne warunki pogodowe zmniejszyły tegoroczne zbiory niektórych produktów, co podbiło ceny wybranych warzyw.

Ekspertka podkreśla, że na razie nie widać powodów, by sklepy miały ograniczać promocje. Konkurencja o klientów pozostaje silna, a słaby popyt nie zachęca sieci do podnoszenia cen regularnych. To właśnie promocje mogą więc sprawić, że rachunki za żywność będą rosły wolniej niż ceny innych codziennych zakupów.

Nie oznacza to jednak, że klienci mogą odetchnąć z ulgą. Jeśli prognoza dr. Szymańskiego się sprawdzi, początek 2027 roku może przynieść wyraźnie szybszy wzrost cen w sklepach. Dla domowych budżetów byłaby to kolejna niemiła wiadomość.

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