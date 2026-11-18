ZUS odmawia przeliczeń emerytur dla 120 tys. osób, mimo wyroku TK kwestionującego potrącenia, co wywołało prawny impas.

Dziś Sąd Najwyższy rozstrzygnie o mocy nieopublikowanych orzeczeń TK, co jest kluczowe dla walki seniorów o wyższe świadczenia.

Sprawdź, czy przełomowa uchwała SN zakończy wieloletni spór i czy dzięki niej odzyskasz należne pieniądze!

Dla tysięcy seniorów to jedna z najważniejszych spraw dotyczących ich emerytur. Jak informuje Forsal.pl, około 120 tys. osób czeka na ponowne przeliczenie świadczeń, a w niektórych przypadkach możliwa podwyżka wynosi od 800 do 1300 zł miesięcznie. Do tego dochodzą potencjalne wyrównania sięgające 40–60 tys. zł. Nie są to jednak kwoty gwarantowane każdemu emerytowi – wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

W środę, 18 listopada 2026 roku, Sąd Najwyższy ma rozpatrzyć zagadnienia prawne, od których może zależeć możliwość skutecznego dochodzenia tych pieniędzy przed sądem. Posiedzenie połączonych trzech izb zaplanowano na godz. 10. Problem polega na tym, że korzystny dla części seniorów wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. ZUS powołuje się na brak publikacji, odmawiając ponownego obliczenia świadczeń. Część emerytów poszła jednak do sądów i uzyskała korzystne rozstrzygnięcia.

TK kwestionuje potrącenia z emerytur. ZUS odmawia przeliczeń

Spór dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 roku (sygn. SK 140/20). Trybunał zakwestionował przepisy, na podstawie których ZUS pomniejszał podstawę obliczenia emerytury powszechnej o sumę świadczeń wypłaconych wcześniej. W praktyce oznaczało to, że osoba, która przez kilka lat pobierała wcześniejszą emeryturę, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego mogła otrzymać niższe świadczenie, niż gdyby takiego potrącenia nie zastosowano. Problem dotyczy przede wszystkim osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, zanim wprowadzono niekorzystne dla nich zasady obliczania świadczeń.

Choć wyrok TK otworzył perspektywę korzystniejszego przeliczenia, brak jego publikacji wywołał prawny impas. ZUS odmówił przeliczenia świadczeń około 120 tys. osób. Około 2 tys. seniorów skierowało sprawy do sądów, a część uzyskała wyższe emerytury. Znacznie trudniejsza pozostaje kwestia odzyskania pieniędzy za poprzednie lata.

Sąd Najwyższy rozstrzygnie spór o wyroki TK

Sąd Najwyższy nie będzie dziś ustalał wysokości emerytury dla każdego z zainteresowanych. Ma odpowiedzieć na pytania, które mogą mieć zasadnicze znaczenie dla dalszych postępowań. Najważniejsze dotyczy tego, czy sądy mogą stosować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które zostały ogłoszone, ale nie trafiły do Dziennika Ustaw. SN ma też wyjaśnić, czy takie orzeczenia mogą być podstawą wznowienia prawomocnie zakończonych spraw.

Trzecia kwestia to termin na złożenie skargi o wznowienie postępowania. Przepisy przewidują na to trzy miesiące, ale brak publikacji wyroku rodzi pytanie, od kiedy należy je liczyć. To właśnie te wątpliwości sprawiają, że osoby znajdujące się w podobnej sytuacji mogą dziś otrzymywać różne rozstrzygnięcia.

Czy ZUS wypłaci seniorom zaległe pieniądze po uchwale SN?

Nawet korzystne dla emerytów stanowisko Sądu Najwyższego nie oznacza, że ZUS natychmiast zacznie wypłacać podwyższone świadczenia i wielotysięczne wyrównania. Uchwała ma przede wszystkim wskazać sądom sposób postępowania w sprawach opartych na nieopublikowanych wyrokach TK. Może więc ułatwić seniorom dochodzenie swoich praw, ale nie zastąpi indywidualnego rozpatrzenia sprawy ani decyzji dotyczącej wysokości świadczenia.

Równolegle przygotowywane są przepisy mające rozwiązać problem emerytur pomniejszonych o wcześniejsze wypłaty. W wersji projektu UD204 z lipca 2026 roku przewidziano specjalne miesięczne zwiększenie świadczenia od 1 maja 2027 roku, ale bez wyrównania za poprzednie lata. To nadal projekt, a nie obowiązujące prawo.

Nie tylko emerytury. Na rozstrzygnięcie czekają też inni Polacy

Spór o nieopublikowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego ma znacznie szersze konsekwencje. Dotyczy również właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają linie energetyczne, gazociągi czy wodociągi. Niektóre z tych osób mogą próbować wznowić zakończone sprawy dotyczące służebności przesyłu. Znaczenie ma także wyrok TK dotyczący ograniczeń w podejmowaniu pracy przez opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne, choć ich sprawy podlegają innym procedurom sądowym.

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