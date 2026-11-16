Wstrzymano wszelkie zlecenia płatnicze, dotyczące środków na rachunkach TK - poinformował w południe rzecznik Narodowego Banku Polskiego Maciej Antes.

– Oznacza to, że nie są realizowane zlecenia płatnicze, niezależnie od tego, przez kogo są one zlecane – dodał.

Poranny komunikat zapowiadał, że rachunki TK będą zablokowane

Wcześniej bank opublikował komunikat. „W związku z sytuacją zaistniałą w wyniku wydania 30 października 2026 r. przez Annę Korwin-Piotrowską zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego pojawiło się zagadnienie związane z właściwą reprezentacją Trybunału. W dniu 2 listopada 2026 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył w NBP oświadczenie dotyczące reprezentacji TK (wskazał osoby uprawnione) w relacjach z NBP w związku z realizacją umowy rachunku bankowego” – podał w poniedziałek w komunikacie Narodowy Bank Polski.

Czytamy w nim także, że Bogdan Święczkowski potwierdził swoje stanowisko w piśmie z dnia 12 listopada 2026 r. Dołączył do niego uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2026 r., którą uchylono zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

„Ponadto w dniu 6 listopada 2026 r. zostały przekazane do NBP: przywołane wyżej zarządzenie z 30 października 2026 r. oraz dokumenty wskazujące co do zasady inne osoby uprawnione w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych przez NBP”.

Doszło więc do sytuacji, w której w NBP złożone zostały wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów potwierdzających uprawnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK – dodał NBP.

Komunikat Departamentu Prawnego NBP https://t.co/8pJkKwIp7o https://t.co/phNlYBBjjX— Narodowy Bank Polski (@nbppl) November 16, 2026

Bank centralny podkreślił, że „nie jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kierowania Trybunałem Konstytucyjnym”. Dodał jednak, że ta kwestia ma jednak dla banku centralnego „podstawowe znaczenie z punktu widzenia ustalenia osób uprawnionych do dysponowania środkami TK zgromadzonymi na rachunkach bankowych prowadzonych przez NBP”.

„W tym stanie rzeczy, niezbędne stało się wypracowanie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego. W związku z tym w Departamencie Prawnym NBP dokonano – wyłącznie dla potrzeb ustalenia sytuacji NBP jako strony umowy rachunku bankowego zawartej z TK – analizy treści stosunku prawnego ustalonej tą umową i właściwymi dla zaistniałego stanu faktycznego normami, wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących” – czytamy w komunikacie.

W wyniku tej analizy wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny – poinformowano.

Kto kieruje Trybunałem? Spór trwa, końca nie widać

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał to za uzurpację. Również prezydent Nawrocki stwierdził wtedy m.in. że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, „zostali zaatakowani”.

Sąd Najwyższy 10 listopada uchylił zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła wtedy, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.

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