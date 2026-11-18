Jedna liczba demaskuje sztuczne promocje

Gdy wchodzisz na stronę ulubionego sklepu i widzisz przekreśloną kwotę z dopiskiem -50 proc., twoje serce może zabić szybciej. Zanim jednak wrzucisz produkt do koszyka, skieruj wzrok nieco niżej. To właśnie tam, zazwyczaj mniejszą czcionką, widnieje najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. Ta jedna informacja jest twoim najpotężniejszym narzędziem w walce z nieuczciwymi praktykami e-commerce.

Przez lata sklepy stosowały prosty trik: podnosiły ceny na kilka dni przed wielką wyprzedażą, by w dniu akcji ogłosić rekordowy rabat. Dzięki unijnym przepisom, które w 2026 roku są już standardem od niemal czterech lat, taka manipulacja jest natychmiast widoczna. Jeśli najniższa cena z ostatniego miesiąca jest taka sama jak ta "promocyjna", oznacza to, że żadnej realnej okazji po prostu nie ma. Prawo przewiduje też sytuacje dla nowości rynkowych – jeśli towar jest w ofercie krócej niż miesiąc, sklep musi podać najniższą cenę od dnia wprowadzenia go do sprzedaży.

Haczyki w koszyku i kody rabatowe

Niektóre sklepy próbują omijać transparentność, oferując zniżki ukryte pod specjalnymi kodami promocyjnymi. Wydaje ci się wtedy, że zyskujesz coś wyjątkowego, wpisując hasło w koszyku. Jednak wytyczne UOKiK są w tej kwestii nieubłagane. Jeżeli kod dotyczy konkretnej kategorii produktów, jak laptopy czy odzież zimowa, sprzedawca i tak musi pokazać historię ceny pod produktem, byś mógł ocenić realną opłacalność rabatu.

Warto zachować czujność przy finalizowaniu zamówienia. Nawet jeśli sklep kusi cię hasłem „dodatkowe -20 proc. z kodem”, zawsze porównuj końcową kwotę z ceną historyczną. Transparentność cenowa w e-commerce to twój przywilej, a nie dobra wola sprzedawcy. Wykorzystaj to, by nie przepłacać za towary, które jeszcze tydzień wcześniej mogły kosztować tyle samo bez żadnych kodów promocyjnych. Wyjątkiem są jedynie indywidualne bony podarunkowe lub zniżki na całe zamówienie bez określania konkretnego asortymentu.

Zegar tyka, a towar zaraz zniknie

Podczas wyprzedaży często spotykasz odliczające zegary lub komunikaty o ostatnich sztukach w magazynie. To tak zwane dark patterns, czyli pułapki projektowe mające wywołać w tobie presję czasu. Bardzo często te timery resetują się po odświeżeniu strony, a rzekomy brak towaru jest jedynie zabiegiem marketingowym. Presja sprawia, że przestajesz racjonalnie oceniać koszty dostawy czy opłaty dodatkowe, które mogą „zjeść” całą wypracowaną oszczędność.

Zanim ulegniesz emocjom, sprawdź, czy oferta faktycznie jest tak limitowana, jak twierdzi baner. Spokojna analiza najniższej ceny z ostatnich 30 dni pozwoli ci ocenić, czy pośpiech jest uzasadniony. Pamiętaj, że oszczędność kilku złotych nie jest warta kupowania rzeczy, których wcale nie potrzebujesz, tylko dlatego, że rzekomo „zaraz znikną” ze strony internetowej sklepu. Chłodna głowa to najlepszy sprzymierzeniec podczas łowienia okazji.

Promocja nie odbiera ci praw

Wokół wyprzedaży narosło wiele mitów, szczególnie tych dotyczących zwrotów. Musisz wiedzieć, że kupując produkt na przecenie, zachowujesz pełnię praw konsumenckich. Jeśli robisz zakupy przez internet, masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Fakt, że towar był o połowę tańszy, nic tutaj nie zmienia – sprzedawca nie może odmówić ci przyjęcia paczki ani zwrotu pieniędzy, co często bywa błędną obawą kupujących.

Równie ważna jest kwestia wad towaru. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przez pełne dwa lata od zakupu. Nie daj sobie wmówić, że promocyjne oferty wyłączają tę odpowiedzialność lub skracają okres ochronny. Twoje bezpieczeństwo jako kupującego jest chronione tak samo mocno podczas Black Friday, jak i w każdy inny dzień roku. Dzięki temu możesz cieszyć się łowieniem okazji bez zbędnego ryzyka i stresu o ewentualną późniejszą reklamację.