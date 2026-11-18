Wypowiedzenia już w grudniu. 170 osób straci pracę

Wieści z Biskupca w woj. warmińsko-mazurskim są bardzo niepokojące. Jak poinformowało Radio Olsztyn, fabryka mebli Telmex rozpoczęła procedurę likwidacji. O decyzji zostali już powiadomieni pracownicy. Konsekwencje będą dotkliwe dla lokalnego rynku pracy. Zatrudnienie ma stracić około 170 osób.

Pierwsze wypowiedzenia mają zostać wręczone na początku grudnia 2026 roku. Cały proces zamykania zakładu ma zakończyć się do sierpnia 2027 roku. Dla wielu zatrudnionych to prawdziwy dramat. Część załogi pracuje w fabryce od kilkudziesięciu lat. Niektórzy zaczynali tam jeszcze jako młodzi ludzie, a teraz, po czterech dekadach, muszą mierzyć się z perspektywą utraty pracy.

„Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy”

Pracownicy nie ukrywają zaskoczenia i obaw o przyszłość. Jak przekazał przewodniczący zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”, załoga nie wie, co ją czeka po zamknięciu fabryki.

– Sami nie wiemy, co będziemy robić, czy pójdziemy na bezrobocie, czy będziemy szukać sami pracy. Są u nas pracownicy, którzy pracują tutaj od ucznia i w tej chwili po 40 latach pracy spotykają się z taką sytuacją. Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy – powiedział związkowiec.

Związkowcy próbują interweniować. Przedstawiciele regionalnych struktur „Solidarności” starają się nawiązać kontakt z centralą firmy w Białymstoku. O sprawie rozmawiają również z burmistrzem Biskupca, który jest zaniepokojony planowaną likwidacją zakładu.

– Przekazaliśmy sprawę do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która tym się zajmie. Być może wojewoda lub marszałek udzielą jakiejś pomocy – wyjaśnił Krzysztof Krzyżaniak z olsztyńskiego regionu NSZZ „Solidarność”.

Polski przemysł meblarski traci kolejne zakłady

Problemy Telmeksu nie są odosobnionym przypadkiem. Polska branża meblarska przeżywa trudny okres, a informacje o kolejnych zamknięciach fabryk i zwolnieniach grupowych pojawiają się coraz częściej.

30 września 2026 roku Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto ogłosił upadłość firmy Modalto, produkującej meble tapicerowane. Sytuacja pracowników była szczególnie trudna, ponieważ wielu z nich od miesięcy nie otrzymywało wynagrodzeń. W tym roku działalność zakończyła również firma meblarska ze Szczytna. Pracę straciło tam 120 osób.

Kłopoty nie omijają nawet największych producentów. Black Red White zamknęło fabrykę w Zamościu, co oznaczało utratę zatrudnienia przez 161 osób. Wcześniej restrukturyzacja objęła zakład w Przeworsku, gdzie pracowało 220 osób. W listopadzie 2025 roku ogłoszono natomiast zwolnienia grupowe obejmujące 800 pracowników w kilku lokalizacjach, m.in. w Biłgoraju, Warszawie, Łodzi i Poznaniu.

Zwolnienia dotknęły również zakłady Ikei. W Wielbarku pracę straciło 250 osób, a w Goleniowie kolejnych 160 osób. Upadłość ogłosił także działający od XIX wieku Fameg w Radomsku.

Chińska konkurencja dobija polskie firmy

Co stoi za problemami branży? Producenci muszą mierzyć się z rosnącymi kosztami produkcji, drożejącymi materiałami i coraz silniejszą konkurencją z Azji, przede wszystkim z Chin. Dla wielu przedsiębiorstw utrzymanie rentowności staje się coraz trudniejsze.

Choć Polska nadal należy do europejskiej czołówki producentów mebli, kolejne likwidacje zakładów pokazują, że pozycja branży nie gwarantuje bezpieczeństwa ani firmom, ani zatrudnionym w nich ludziom. Dla 170 pracowników Telmeksu najbliższe miesiące będą czasem wielkiej niepewności. Dla wielu z nich oznaczają koniec zawodowego życia w miejscu, z którym byli związani przez dziesięciolecia.

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