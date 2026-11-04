Realna szansa na pensję ponad 10 000 zł brutto bez wyższego wykształcenia.

Technicy mechanicy i informatycy jako liderzy zarobków wśród absolwentów techników.

Ogromne zapotrzebowanie rynku na mechaników, elektromechaników i innych specjalistów.

Pracodawcy coraz częściej cenią konkretne umiejętności bardziej niż dyplom uczelni.

Ile można zarobić bez studiów w 2026 roku?

Zapomnij o micie, że tylko dyplom wyższej uczelni gwarantuje dobrą pensję. Rzeczywistość na obecnym rynku pracy wygląda zupełnie inaczej. Pracodawcy coraz częściej szukają konkretnych umiejętności i są gotowi za nie sowicie płacić, nawet jeśli kandydat nie ma wyższego wykształcenia.

Z twardych danych Grupy Progres wynika, że nie są to odosobnione przypadki. Okazuje się, że co piąte ogłoszenie o pracę nie wymaga dyplomu uczelni wyższej, a wśród tego typu ofert aż 17 procent proponuje wynagrodzenie przekraczające 10 000 zł brutto. To pokazuje, że dobrze płatna praca bez studiów jest jak najbardziej realna dla osób z fachową wiedzą i doświadczeniem.

Skąd ta zmiana? Pracodawcy po prostu stali się pragmatyczni. Liczy się to, co potrafisz zrobić, a nie tylko to, jaką szkołę skończyłeś. Potwierdza to Magda Dąbrowska, prezes Grupy Progres.

W wielu branżach dyplom nie jest już podstawowym filtrem rekrutacyjnym, a pracodawcy coraz częściej koncentrują się na tym, czy kandydat potrafi szybko wdrożyć się w obowiązki i utrzymać tempo pracy. Zmienia się również sama definicja kwalifikacji, która coraz częściej oznacza nie tylko formalne wykształcenie, ale też doświadczenie zdobywane w praktyce - powiedziała.

Mówiąc wprost: jeśli jesteś dobrym mechanikiem, elektrykiem czy logistykiem, twój fach jest w cenie. Pracodawca woli zatrudnić kogoś, kto od pierwszego dnia weźmie się do pracy, niż teoretyka, którego trzeba będzie wszystkiego uczyć od podstaw.

Jakie są zarobki po technikum w 2026 roku?

Skoro dyplom nie jest już wszystkim, to wybór szkoły średniej nabiera jeszcze większego znaczenia. I tutaj dane są jednoznaczne: technikum to bardzo konkretna i opłacalna ścieżka kariery. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wzięli pod lupę losy absolwentów i ich portfele. Wnioski? Są naprawdę obiecujące.

Portal Strefabiznesu.pl informuje, że niektórzy młodzi fachowcy bardzo szybko mogą liczyć na pensje, o których ich rówieśnicy na studiach mogą na razie tylko pomarzyć. Analiza PIE pokazuje, że najwyższe zarobki po technikum osiągają technicy mechanicy, mogący liczyć na 9,7 tys. zł brutto, oraz informatycy z pensją 9,3 tys. zł brutto. To kwoty, które robią wrażenie, zwłaszcza na starcie zawodowej drogi.

Co ciekawe, liczy się nie tylko to, ile zarabiasz, ale też jak szybko dochodzisz do dobrych pieniędzy. Tutaj liderami są technicy pojazdów samochodowych oraz technicy żywienia i usług gastronomicznych. Już po dwóch latach od skończenia szkoły ich zarobki zbliżają się do 80 proc. średniej pensji w danym zawodzie. To pokazuje, że praktyczna wiedza jest natychmiast wyceniana przez rynek.

A jakie kierunki są najpopularniejsze? Tu od lat bez zmian na szczycie króluje technik informatyk (wybrany przez 16,1 proc. absolwentów w 2025 r.), a tuż za nim plasują się technik logistyk i wspomniany technik żywienia. Warto jednak zauważyć rosnącą siłę logistyki – to branża, która z roku na rok potrzebuje coraz więcej specjalistów.

Kogo brakuje na rynku pracy? Lista poszukiwanych zawodów

Wiemy już, że pensje są atrakcyjne, a droga przez technikum jest bardzo sensownym wyborem. Ale gdzie konkretnie szukać pracy? Których specjalistów pracodawcy wyrywają sobie z rąk? Odpowiedź jest prosta: fachowców od konkretnej, fizycznej pracy.

Na czele listy deficytowych zawodów od lat znajdują się mechanicy samochodowi, asystenci mechaników i elektromechanicy. To właśnie oni należą do najczęściej poszukiwanych pracowników technicznych. Przeglądając portale z ogłoszeniami, można znaleźć setki ofert. Wynagrodzenia dla mechaników różnią się w zależności od doświadczenia i umiejętności, a widełki zaczynają się od płacy minimalnej i sięgają grubo ponad 10 000 zł.

Pracodawcy stawiają jasne wymagania, co widać w ogłoszeniach. Szukają ludzi z minimum dwuletnim, udokumentowanym doświadczeniem, ale też takich, którzy po prostu chcą się uczyć i rozwijać. Do zadań należy nie tylko naprawa, ale też diagnostyka, prowadzenie dokumentacji i dbanie o stan magazynu.

Jednak to nie tylko branża motoryzacyjna. Z danych serwisu Pracuj.pl wynika, że cały sektor pracy fizycznej to jeden z filarów polskiego rynku zatrudnienia. Tylko w 2025 roku oferty skierowane do pracowników fizycznych stanowiły 17 proc. wszystkich ogłoszeń w serwisie, co przełożyło się na 127 tysięcy propozycji pracy. Ta długa lista pokazuje, że dobrze płatna praca bez studiów jest w 2026 roku dostępna w wielu różnych branżach, nie tylko w mechanice.

Kogo najczęściej szukano w 2025 roku?

Magazynierów,

pracowników produkcji,

kasjerów i sprzedawców,

montażystów i instalatorów,

elektryków,

operatorów maszyn i wózków widłowych,

specjalistów od obróbki metalu (szlifierzy, tokarzy, spawaczy, frezerów),

pracowników budowlano-remontowych,

dostawców i kurierów.

Co najważniejsze, zmienia się też postrzeganie tego typu zajęć. To już nie jest praca z przymusu, a coraz częściej świadoma decyzja.

Wysokie zapotrzebowanie na pracowników fizycznych zbiega się z istotną zmianą w postrzeganiu tej specjalizacji. Jest to coraz częściej świadomy wybór kariery, co przekłada się na wysokie zaangażowanie (68%) oraz satysfakcję z wykonywanych obowiązków (48%) - można przeczytać w raporcie portalu Pracuj.pl.

Złoty Laur 2026 - Osobowość 35-lecia - prof. Leszek Balcerowicz