Czy na Black Friday warto kupić czytnik Kindle taniej?

Końcówka listopada to znakomity moment na zakup czytnika e-booków, bo sklep Amazon.pl ruszył z mocnymi obniżkami cen swoich kultowych urządzeń, które potrwają do 30 listopada 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów). Przejrzałam całą wyprzedaż i dokładnie przeanalizowałam kwoty promocyjne, zderzając je ze stawkami regularnymi oraz cenami z ostatnich 30 dni, aby odsiać pozorne okazje i wyłowić tylko te oferty, na których naprawdę zaoszczędzisz. Niezależnie od tego, czy szukasz kompaktowego czytnika do czytania w podróży, czy bardziej zaawansowanego sprzętu z ciepłym podświetleniem lub kolorowym wyświetlaczem, w tym roku da się kupić świetny model bez przepłacania.

Nowy Kindle Aluminium 32 GB (2026) – ultralekka nowość do czytania na co dzień tańsza o 180 zł

To zaprezentowany jesienią 2026 roku najnowszy, niesamowicie poręczny model z 6-calowym ekranem (300 ppi), który wyróżnia się smuklejszą konstrukcją z aluminiowym tyłem (dostępny w odcieniach zieleni i alpejskiego błękitu) oraz podwojoną pamięcią aż 32 GB. Czytnik bez trudu zmieści się w kieszeni kurtki czy małej torebce, otwiera książki o 30 proc. szybciej niż poprzednia generacja i mieści nawet 24 tysiące e-booków. Obraz jest bardzo ostry, a wbudowane podświetlenie pozwala wygodnie czytać w nocy bez męczenia wzroku, jak ma to miejsce w smartfonach. Bateria wytrzymuje na jednym ładowaniu do 6 tygodni, więc sprzęt sprawdzi się doskonale u osób szukających lekkiego czytnika do codziennej lektury w drodze do pracy.

W promocji na Black Friday wariant Kindle (2026) 32 GB Aluminium kupisz za 669,99 zł, co oznacza obniżkę o 180 zł (-21 proc.) względem ceny regularnej wynoszącej 849,99 zł (z kolei podstawową wersję 16 GB w obudowie z tworzywa przeceniono z 759,99 zł na 605,99 zł, czyli o 154 zł).

Kindle Paperwhite 16 GB (2024) – wodoodporny model z większym ekranem taniej o 305 zł

Ten model to według mnie idealny złoty środek i najbardziej opłacalny wybór dla większości czytelników. Oferuje większy, 7-calowy ekran zlicowany z ramką, bardzo szybką zmianę stron i regulację temperatury barwowej podświetlenia – wieczorem możesz zmienić światło na cieplejsze, bursztynowe, co niesamowicie relaksuje oczy. Co ważne, konstrukcja jest w pełni wodoodporna (zgodnie z normą IPX8), a pojemna bateria wystarcza nawet na 12 tygodni pracy, więc bez obaw możesz czytać w wannie, na basenie czy na długim urlopie.

Podczas wyprzedaży model Kindle Paperwhite 16 GB (2024) dostaniesz za 664,99 zł – wypada więc nawet minimalnie taniej od mniejszego modelu aluminiowego, a daje oszczędność aż 305 zł (-31 proc.) w porównaniu do ceny odniesienia wynoszącej 969,99 zł.

Kindle Colorsoft 16 GB – kolorowy Kindle przeceniony aż o 590 zł

Świetna propozycja dla każdego, kto poza zwykłymi powieściami czyta komiksy, powieści graficzne, książki kucharskie, poradniki z wykresami czy po prostu uwielbia podziwiać kolorowe okładki w swojej bibliotece i zaznaczać cytaty różnymi kolorami zakreślacza. Czytnik wyposażono w 7-calowy ekran Colorsoft (300 ppi dla tekstu czarno-białego oraz 150 ppi dla koloru), który wyświetla miękkie, pastelowe barwy przyjazne dla oczu bez odblasków w słońcu. Dodatkowo model ten oferuje regulację ciepłego podświetlenia, wodoodporną obudowę IPX8, do 8 tygodni pracy na baterii oraz szybkie ładowanie przez USB-C.

Największe wrażenie robi wysokość obniżki – cena modelu Kindle Colorsoft 16 GB spadła o 45 proc., do poziomu 709,99 zł, co daje oszczędność aż 590 zł względem ceny regularnej wynoszącej 1299,99 zł.

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Który model Kindle wybrać dla siebie?

Wybór zależy przede wszystkim od tego, w jakich warunkach najczęściej czytasz:

Kindle Aluminium 32 GB (2026) za 669,99 zł (lub wersja 16 GB za 605,99 zł): najlepszy wybór, jeśli priorytetem są dla Ciebie najmniejsze wymiary, niska waga w dłoni i czytanie w autobusie, metrze czy tramwaju,

najlepszy wybór, jeśli priorytetem są dla Ciebie najmniejsze wymiary, niska waga w dłoni i czytanie w autobusie, metrze czy tramwaju, Kindle Paperwhite 16 GB (2024) za 664,99 zł: bezkonkurencyjny stosunek ceny do możliwości – wybierz go, jeśli czytasz głównie wieczorami w łóżku lub w wannie i zależy Ci na 7-calowym ekranie, wodoodporności oraz ciepłym, bursztynowym podświetleniu,

bezkonkurencyjny stosunek ceny do możliwości – wybierz go, jeśli czytasz głównie wieczorami w łóżku lub w wannie i zależy Ci na 7-calowym ekranie, wodoodporności oraz ciepłym, bursztynowym podświetleniu, Kindle Colorsoft 16 GB za 709,99 zł: przy zaledwie 45 zł dopłaty względem Paperwhite’a to znakomita okazja dla fanów komiksów, bogato ilustrowanych przewodników i kolorowych okładek.

Przed sfinalizowaniem zamówienia na Amazon.pl warto pamiętać, że wszystkie trzy czytniki objęte są bezpłatną dostawą kurierem lub do Paczkomatów InPost, a posiadacze aktywnego pakietu Amazon Prime mogą liczyć na ekspresową, priorytetową wysyłkę.

Źródło: amazon.pl