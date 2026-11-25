Mały Fiat podbija Europę

Fiat Topolino to jeden z najbardziej nietypowych modeli włoskiej marki. Niewielki, elektryczny pojazd został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o poruszaniu się po zatłoczonych miastach. Ma tylko 2535 mm długości, 1400 mm szerokości i 1535 mm wysokości. W praktyce oznacza to, że parkowanie nim nie powinno być większym problemem nawet tam, gdzie znalezienie miejsca dla zwykłego samochodu graniczy z cudem.

Topolino jest produkowane od 2023 roku i rozwija maksymalną prędkość 45 km/h. Nie jest więc samochodem przeznaczonym do szybkiej jazdy czy pokonywania długich tras. Jego żywiołem są miejskie ulice. Na drobne zakupy można zabrać rzeczy, na które przewidziano schowki o łącznej pojemności 63 litrów.

Włoski maluch oferowany jest w kilku wersjach, między innymi Corallo, Verde Vita i Dolcevita. Do oferty dołączyła również odmiana Sport, która zdobyła nagrodę w kategorii mikromobilności podczas Auto Moto Grand Prix 2026. Topolino otrzymało także prestiżową nagrodę ADI Compasso d'Oro za wzornictwo przemysłowe.

We Włoszech jest sprzedażowym hitem

Wyniki sprzedaży pokazują, że na niewielkie elektryczne pojazdy jest coraz większy popyt. We Włoszech Topolino jest najlepiej sprzedającym się modelem w swojej kategorii. Dużym zainteresowaniem cieszy się również we Francji, gdzie od debiutu w 2024 roku sprzedano niemal 16 tys. egzemplarzy.

Fiat sprawdził też zainteresowanie swoim mikrosamochodem w Stanach Zjednoczonych. Na tamtejszy rynek trafiło testowo 300 sztuk i wszystkie szybko znalazły nabywców. Aż 60 proc. amerykańskich klientów zdecydowało się na wersję Dolce Vita, pozbawioną dachu. W ciepłym klimacie taki pojazd może być atrakcyjną propozycją do rekreacyjnej jazdy.

Topolino zainteresowało również użytkowników pól golfowych. Niewielkie rozmiary i łatwość wsiadania oraz wysiadania sprawiają, że taki pojazd może dobrze sprawdzić się w tego rodzaju zastosowaniach.

Fiat nie planuje oficjalnej sprzedaży w Polsce

Wydawałoby się, że skoro Topolino zdobywa klientów w kolejnych europejskich krajach, jego pojawienie się w polskich salonach jest tylko kwestią czasu. Tym bardziej że na stronie polskiego Fiata można znaleźć informacje o tym modelu.

Niestety, przedstawiciele marki twierdzą, że oficjalnie tego auta nie będzie można kupić w Polsce. Odpowiedź okazała się krótka i zaskakująca.

– Nie ma obecnie takich planów – przekazał Wojciech Osoś, Public Relations Director Stellantis Polska.

A to oznacza, że na razie nie należy spodziewać się oficjalnej polskiej premiery Topolino. Nie wiadomo również, czy producent zmieni zdanie w przyszłości.

Elektryczny maluch za 44 900 zł. Można kupić go od ręki

To, że nie ma oficjalnej dystrybucji nie oznacza jednak, że polscy kierowcy muszą całkowicie zapomnieć o tym modelu. Topolino można już znaleźć na krajowych portalach ogłoszeniowych. W jednej z ofert pojawił się nowy egzemplarz z 2026 roku, dostępny za 44 900 zł.

To cena zbliżona do tej, jaką Fiat przewidział na innych europejskich rynkach. Model wyceniono na 9890 euro, czyli około 43,4 tys. zł. W Wielkiej Brytanii kosztuje natomiast 8995 funtów.

W podstawowym wyposażeniu oferowanego pojazdu znajdują się m. in. panoramiczny szklany dach, chromowane elementy wykończenia, ręcznie regulowane lusterka, specjalne nakładki na felgi, schowek Dolcevita Box oraz system wentylacji.

Czy Topolino miałoby szansę w Polsce?

Włoski producent nie ujawnił powodów, dla których nie zamierza na razie wprowadzać Topolino do oficjalnej sprzedaży w Polsce. Trudno jednak nie zauważyć, że samochód ma kilka cech, które mogą zainteresować mieszkańców dużych miast. Jest mały, elektryczny i stosunkowo tani na tle wielu nowych samochodów.

Fiat szykuje jednocześnie kolejne nowości dla polskich klientów. W styczniu 2027 roku ma ruszyć sprzedaż modeli SUV Grizzly i Grizzly Fastback. Ich ceny mają nie przekroczyć 90 tys. zł.

Czy te samochody pomogą włoskiej marce poprawić wyniki nad Wisłą? Czas pokaże. Na razie pozostaje pytanie, dlaczego Fiat nie chce oficjalnie zaoferować Polakom niewielkiego Topolino, które w innych krajach zdobywa coraz większą popularność.

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