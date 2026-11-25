Ministerstwo Infrastruktury szykuje reformę znaków drogowych

Nowe rozporządzenie ma zastąpić dwa obowiązujące obecnie akty prawne z 2002 i 2003 r., regulujące kwestie znaków i sygnałów drogowych oraz warunków ich stosowania. Prace poprzedziła kompleksowa analiza przepisów przygotowana przez ekspertów na zlecenie ministerstwa.

Dotychczasowe przepisy zachowują moc najpóźniej do 31 grudnia 2028 r. (...) MI zamierza dochować tego terminu, a prace nad projektem przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem – przekazała Anna Szumańska, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Infrastruktury.

Projekt zostanie opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji po skierowaniu go do konsultacji publicznych. Rozporządzenie będzie zawierało przepisy przejściowe, umożliwiające zarządcom dróg stopniowe dostosowanie oznakowania do nowych wymagań.

W ramach prac nad nowym rozporządzeniem ministerstwo infrastruktury przeanalizuje również inne pomysły, w tym postulaty zawarte w obywatelskiej petycji z 25 października. Jej autor proponuje ograniczenie liczby znaków drogowych oraz ponowną ocenę przydatności oznakowania informującego m.in. o telefonach publicznych, placówkach pocztowych czy myjniach samochodowych. Argumentuje, że w dobie telefonów komórkowych i nawigacji część tych znaków straciła na znaczeniu.

Dwa nowe znaki drogowe. Czym mają być ulice rowerowe?

Na jedną z propozycji zawartych w opracowaniu eksperckim zwrócił uwagę Łukasz Zboralski, dziennikarz specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Chodzi o wprowadzenie dwóch nowych znaków: D-315 (ulica rowerowa) i D-316 (koniec ulicy rowerowej).

Propozycja nowego znaku w rozmowach z resortem infrastruktury... Ależ będzie skowyt... https://t.co/uF6BeApAX5— Łukasz Zboralski (@_zboral) November 22, 2026

Takimi ulicami nadal mogłyby poruszać się samochody, jednak pierwszeństwo mieliby rowerzyści. Dopuszczalna prędkość wynosiłaby 30 km/h. Szczegóły nie są jednak znane. W Niemczech na takich ulicach również obowiązuje ograniczenie do 30 km/h, a rowerzyści mogą jechać obok siebie. Kierowcy samochodów nie mogą utrudniać im jazdy.

Wprowadzenie tego rozwiązania w Polsce mogłoby ułatwić łączenie istniejących tras rowerowych bez konieczności budowania wydzielonych dróg dla rowerów. – Na obecnym etapie jest za wcześnie na wskazanie, które z propozycji zostaną ujęte w projekcie rozporządzenia – zastrzega jednak Szumańska.

W Niemczech i Holandii to rozwiązanie już się sprawdza. A w Polsce?

Jak tłumaczy w rozmowie z „Super Expressem” dr Michał Beim, ekspert ds. transportu, ulice rowerowe z powodzeniem funkcjonują właśnie w Niemczech, a przede wszystkim w Holandii. – Nie wyznacza się ich jednak na głównych arteriach miast, lecz w miejscach, w których ruch samochodowy jest już uspokojony – podkreśla.

Rozwiązanie sprawdza się w dzielnicach ze starą zabudową i gęstą siatką ulic. Ruch rowerowy staje się wówczas dodatkowym elementem uspokajania ruchu samochodowego w miejscach, gdzie i tak nie sposób jechać szybciej. Czy coś takiego sprawdzi się w Polsce?

Zdaniem Beima wszystko zależy od tego, jak zostaną sformułowane przepisy i gdzie nowe rozwiązanie będzie stosowane. Ekspert zwraca uwagę, że polskie gminy często wprowadzają strefy Tempo 30, ale później nikt nie egzekwuje ograniczenia prędkości:

Nie jestem przeciwnikiem tego rozwiązania, ale przestrzegam przed prostym kopiowaniem zagranicznych rozwiązań, bez odpowiedniej analizy.

Jako przykład podaje sugerowane przejścia dla pieszych, które w jego ocenie bywają wyznaczane w miejscach, gdzie stwarzają więcej zagrożeń, niż przynoszą korzyści.

Co ciekawe, w Holandii ulica rowerowa nie jest nawet odrębną kategorią prawną. To rozwiązanie z zakresu projektowania infrastruktury. Gdy przez lokalną ulicę prowadzi się ważną trasę rowerową, samochodom ogranicza się możliwość przejazdu tranzytowego, pozostawiając dojazd do posesji. O rowerowym charakterze ulicy decyduje więc sposób jej zaprojektowania, a sam znak jest właściwie dopełnieniem. Z kolei w Niemczech to właśnie znak ustanawia szczególne zasady ruchu.

Ulice rowerowe nie zastąpią budowy osobnych dróg dla rowerów tam, gdzie dopuszczalna prędkość przekracza 50 km/h, a kierowcy w praktyce jeżdżą jeszcze szybciej – zwraca uwagę Beim.

A może wystarczy lepiej zaprojektować znak?

Zastrzeżenia Beima budzi również wygląd proponowanego znaku, wzorowany na holenderskim. Jak zauważa, miesza on konwencje graficzne charakterystyczne dla znaków nakazu, zakazu i znaków informacyjnych, regulowane przez konwencję wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych. Jako lepszy przykład wskazuje on oznakowanie stosowane w Niemczech czy w Szwecji.

Sam wygląd znaku nie jest może najistotniejszy, ale – sądząc choćby po reakcjach na wpis Łukasza Zboralskiego – proponowane oznakowanie stało się niemal symbolem konfliktu między różnymi użytkownikami dróg. Być może społeczny odbiór pomysłu wprowadzenia ulic rowerowych byłby inny, gdyby znak wyglądał inaczej? Nawet na holenderskim pierwowzorze znalazł się przecież nieco łagodzący napięcie dopisek: „Samochód jest gościem”.