Czy na Black Friday faktycznie można kupić telewizor taniej?

Końcówka listopada to wyśmienity moment na zakupy technologiczne, bo sieci handlowe robią miejsce w magazynach na modele z kolejnego rocznika. Żeby uchronić Cię przed udawanymi promocjami, przejrzałam wyprzedaż w sklepie euro.com.pl i dokładnie porównałam obecne kwoty z cenami z ostatnich 30 dni. Dzięki temu wybrałam tylko te telewizory, które rzeczywiście mocno potaniały i są warte każdej wydanej złotówki.

Samsung QE55S83HAE – głęboka czerń OLED i obniżka o 3600 zł

Jeśli szukasz telewizora do wieczornych seansów, matryca OLED w modelu Samsung QE55S83HAE robi ogromne wrażenie. Technologia ta potrafi całkowicie wyłączyć poszczególne piksele, dzięki czemu czerń jest absolutna, a kontrast niezwykle wyrazisty. Ekran ma 55 cali i odświeżanie 120 Hz, co docenisz podczas oglądania dynamicznych meczów oraz po podłączeniu konsoli. Do tego dochodzi prosty w obsłudze system Tizen oraz czyste nagłośnienie wspierające Dolby Atmos.

W promocji kupisz ten model za 3 999 zł. To aż o 3600 zł mniej w stosunku do ceny regularnej oraz najniższej kwoty z ostatnich 30 dni (7 599 zł). Do skorzystania z rabatu nie jest potrzebny żaden kod.

Hisense 65E7S PRO – duży ekran QLED 144 Hz i obniżka o 600 zł

Model Hisense 65E7S PRO o przekątnej 65 cali to przemyślana opcja dla osób, które szukają dużego telewizora do nasyconego światłem salonu oraz do gier. Technologia QLED dba o żywe barwy, a wysokie odświeżanie 144 Hz sprawia, że szybki ruch na ekranie nie smuży i nie przycina. System Smart TV VIDAA działa sprawnie, a wsparcie dla Dolby Vision gwarantuje dobrą widoczność detali w ciemniejszych i jasnych scenach.

Obecnie ten model kosztuje 2 999 zł, czyli o 600 zł taniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni (3 599 zł) oraz o 1600 zł taniej od ceny podstawowej (4 599 zł). Aby uzyskać tę cenę, wystarczy wpisać kod rabatowy dostępny na stronie sklepu.

Hisense 85E7S PRO – ogromny ekran 85 cali i obniżka o 500 zł

Gdy szukasz telewizora w naprawdę wielkim formacie do przestronnego pokoju, 85-calowy Hisense 85E7S PRO spełni Twoje oczekiwania. Mimo gigantycznej przekątnej zachowuje płynność obrazu dzięki odświeżaniu 144 Hz, więc mecze i gry wyglądają bardzo gładko. Jasny panel QLED wyciąga z obrazu ładne kolory, a wbudowane nagłośnienie z obsługą Dolby Atmos dba o czysty dźwięk bez konieczności dokupowania od razu głośników.

Telewizor został przeceniony na 4 999 zł. Oznacza to obniżkę o 500 zł względem najniższej ceny z ostatnich 30 dni (5 499 zł) i o 1000 zł od ceny regularnej (5 999 zł). Rabat nalicza się po wpisaniu kodu ze strony sklepu.

Samsung QE50QN74HAU – jasny ekran Neo QLED i obniżka o 1600 zł

Dla osób poszukujących mniejszego sprzętu do jasnego pomieszczenia świetnie sprawdzi się 50-calowy Samsung QE50QN74HAU. Wykorzystuje on podświetlenie Mini LED, które zapewnia wysoką jasność i dobrą kontrolę nad kontrastem. Odświeżanie wynosi tu 60 Hz – co w zupełności wystarczy do codziennej telewizji, seriali i filmów – a obraz pozostaje ostry i szczegółowy. Całością zarządza czytelny i prosty w obsłudze system Tizen.

W wyprzedaży model ten kosztuje 2 099 zł, co oznacza oszczędność aż 1600 zł w porównaniu z ceną regularną oraz najniższą kwotą z ostatnich 30 dni (3 699 zł). Obniżka wymaga użycia kodu rabatowego ze strony sklepu.

TCL 65P8L – nowoczesny QD-Mini LED 144 Hz i obniżka o 700 zł

Ostatnia propozycja to 65-calowy TCL 65P8L, który łączy podświetlenie Mini LED z odświeżaniem 144 Hz i nagłośnieniem marki Onkyo. Połączenie kropki kwantowej i miniaturowych diod LED daje jasny obraz o wysokim kontraście, co sprawdza się zarówno w słoneczny dzień, jak i podczas wieczornego seansu. Z kolei intuicyjny system Google TV ułatwia wygodne przełączanie się między aplikacjami streamingowymi.

Ten wszechstronny model kupisz teraz za 3 299 zł, czyli o 700 zł taniej niż cena regularna i najniższa cena z 30 dni (3 999 zł). Do zakupu w tej cenie nie trzeba wpisywać kodu rabatowego.

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Który telewizor wybrać dla siebie?

Wybór zależy przede wszystkim od tego, gdzie i jak zamierzasz oglądać ulubione treści. Jeśli zależy Ci na idealnej czerni do wieczornych seansów, najlepiej postawić na OLED od Samsunga. Szukając wielkiego ekranu do gier i sportu, bardzo udanymi opcjami będą modele Hisense oraz TCL z szybkim odświeżaniem. Przy mniejszym budżecie lub skromniejszym metrażu doskonale poradzi sobie z kolei jasny Samsung Neo QLED. Pamiętaj tylko, aby przed finalizacją zakupu wkleić wymagany kod rabatowy w koszyku na stronie sklepu.

Źródło: euro.com.pl