Kolejna obniżka cen paliw. Tyle maksymalnie zapłacimy za tankowanie w czwartek, 26 listopada

W czwartek, 26 listopada, kierowcy ponownie zapłacą mniej za tankowanie. Z opublikowanego w środę obwieszczenia ministra energii wynika, że za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,82 zł, a benzyny 98 – 6,48 zł. Maksymalna cena oleju napędowego wyniesie natomiast 7,15 zł za litr.

W porównaniu ze środą benzyna 95 potanieje o 2 grosze, benzyna 98 o 3 grosze, a diesel aż o 8 groszy na litrze. Przypomnijmy, że w środę, 25 listopada, obowiązują maksymalne stawki na poziomie 5,84 zł za litr benzyny 95, 6,51 zł za litr benzyny 98 oraz 7,23 zł za litr oleju napędowego.

Sytuację na rynku paliw w Polsce skomentował na platformie X premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że obecnie Polska może pochwalić się najtańszą benzyną w Europie. – „Piątka z przodu to już jest coś” – mówił w opublikowanym nagraniu. Premier pokazał również przykładowe ceny paliw na polskich stacjach. Na jednej z nich litr benzyny Pb95 kosztuje 5,79 zł, a na innej zaledwie 5,52 zł.

- To jest dzisiaj najwyższa cena za benzynę w Polsce – 5,84 zł. Są miejsca w Polsce, gdzie jest wyraźnie tańsza. Udało nam się to tak zorganizować, że mamy mimo wielkich trudności obiektywnych, wojny przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, najtańszą benzynę w Europie. Mam nadzieję, że jeśli nikomu gdzieś na świecie nie wpadnie pomysł na kolejną wojnę, to uda nam się ten dobry trend utrzymać – powiedział Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na platformie X.

A jutro będzie jeszcze taniej. https://t.co/Zi45rUxNSS— Donald Tusk (@donaldtusk) November 25, 2026

Następne obwieszczenie ministra energii zostanie opublikowane w czwartek. Dowiemy się wówczas, jakie maksymalne ceny paliw będą obowiązywały w piątek, 27 listopada.

Trzecia odsłona pakietu Ceny Paliwa Niżej. Nawet milion złotych kary

Ustalanie maksymalnych cen paliw jest jednym z elementów trzeciej już edycji pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Program ma na celu ograniczenie podwyżek na stacjach paliw oraz zmniejszenie wydatków kierowców na tankowanie. Mechanizm uruchomiono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

Prezydent podpisał ustawę, a jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Za nieprzestrzeganie maksymalnych cen paliw grozi kara finansowa sięgająca nawet 1 mln zł.

Niższy VAT i akcyza na paliwa. Rząd szacuje koszty programu

Przyjęte przepisy umożliwiły czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa płynne. Środki na sfinansowanie tych działań będą pochodzić z nowego podatku nałożonego na przedsiębiorstwa paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Zgodnie z założeniami rządu pakiet wsparcia będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego szacowany koszt wyniesie około 5 mld zł.

Nowy podatek dla przedsiębiorstw paliwowych. Kogo obejmie?

Ustawa przewiduje wprowadzenie 60-procentowego podatku od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych. Danina obejmie nadzwyczajne zyski wypracowane w okresie od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez producentów paliw oraz przedsiębiorstwa posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Podatek będzie naliczany od nadwyżki przychodów ponad poziom ustalony na podstawie historycznej marży z 2025 roku, powiększonej o 20 proc. Minimalną marżę referencyjną określono na poziomie 2 proc. W przypadku przedsiębiorstw, które nie zajmują się produkcją paliw, wysokość daniny nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.

Pakiet CPN obowiązuje po raz trzeci. Pierwszą odsłonę wprowadzono w marcu

Pierwszą edycję programu Ceny Paliwa Niżej uruchomiono pod koniec marca w odpowiedzi na rosnące ceny ropy naftowej związane z wojną USA i Izraela z Iranem. Rozwiązanie obejmowało czasowe obniżenie VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy, a także wprowadzenie maksymalnych cen paliw ogłaszanych przez ministra energii. Pakiet obowiązywał do końca czerwca, choć obniżkę akcyzy utrzymano jedynie do połowy tego miesiąca. Drugą odsłonę programu wprowadzono w okresie od 17 do 31 sierpnia, tym razem bez obniżania akcyzy.