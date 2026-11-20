Złożenie przez Gas Storage Poland niewiążącej oferty zakupu magazynów gazu od Orlenu.

Cel: konsolidacja strategicznej infrastruktury w rękach jednej, państwowej grupy kapitałowej.

Uzasadnienie: poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ułatwienie przyszłych inwestycji.

Oferta otwiera proces negocjacyjny, nie jest jeszcze wiążącą umową.

Zapewnienie finansowania transakcji przez Gaz-System.

Oferta na stole: Gas Storage Poland chce przejąć magazyny Orlenu

Na rynku polskiej energetyki szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi. Spółka Gas Storage Poland, która należy do państwowego operatora Gaz-System, oficjalnie złożyła ofertę koncernowi Orlen. Chodzi o przejęcie wszystkich instalacji do magazynowania gazu, które obecnie znajdują się w rękach płockiego giganta. To ruch, który może na nowo ułożyć zasady gry w strategicznym dla kraju sektorze.

O co dokładnie toczy się gra? Oferta dotyczy siedmiu kluczowych obiektów. Na liście znajdują się dwa nowoczesne, kawernowe podziemne magazyny gazu: KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo. Poza nimi na sprzedaż wystawione mają być również PMG Wierzchowice, PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów oraz PMG Brzeźnica. Przejęcie przez państwową spółkę tak rozbudowanej infrastruktury oznacza, że niemal wszystkie magazyny gazu w Polsce znalazłyby się pod jednym, państwowym zarządem.

Trzeba jednak jasno zaznaczyć, że to dopiero początek drogi. Złożona propozycja ma charakter niewiążący. W praktyce oznacza to, że Gas Storage Poland przedstawił swoje wstępne warunki i otworzył pole do negocjacji. Teraz piłka jest po stronie Orlenu. Obie strony siadają do stołu, by ustalić szczegóły jednej z najważniejszych transakcji w polskiej energetyce od lat.

Dlaczego państwo chce skonsolidować magazyny gazu?

Po co ta cała operacja? Odpowiedź jest prosta i sprowadza się do dwóch słów: bezpieczeństwo i rozwój. Obecnie sytuacja jest, mówiąc delikatnie, skomplikowana. Gas Storage Poland, czyli państwowy operator, zarządza magazynami i odpowiada za ich bieżące funkcjonowanie. Ale to Orlen jest ich właścicielem. Taki podział kompetencji, gdzie kto inny zarządza, a kto inny jest właścicielem, wprost utrudnia jakiekolwiek poważne plany inwestycyjne.

Wyobraźmy sobie, że chcemy rozbudować kluczowy magazyn, by zwiększyć rezerwy gazu na zimę. W obecnym modelu wymaga to skomplikowanych uzgodnień między dwiema wielkimi firmami. Rząd Donalda Tuska chce to uprościć. Przejęcie infrastruktury ma sprawić, że wszystkie decyzje dotyczące rozwoju i modernizacji magazynów gazu w Polsce będą zapadać w jednym miejscu – w państwowej grupie kapitałowej Gaz-System. To ma przyspieszyć inwestycje i ułatwić reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku.

Nie jest tajemnicą, że chodzi o strategiczne cele. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że konsolidacja jest kluczowa dla przyszłości polskiej energetyki. Głos w tej sprawie zabrał prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc.

Magazyny gazu są fundamentem bezpieczeństwa energetycznego, dlatego jako grupa kapitałowa chcemy inwestować w ich rozwój. To pozwoli efektywnie wykorzystać potencjał sektora gazowego w Polsce i odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na gaz w kolejnych latach - Sławomir Hinc, prezes Gaz-Systemu

Mówiąc wprost: rząd chce mieć pełną kontrolę nad strategiczną infrastrukturą, by móc samodzielnie i szybko decydować o jej rozbudowie. To właśnie ten ruch ma w przyszłości zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polski, zwłaszcza w kontekście rosnącego zużycia gazu.

Podejmujemy kolejny ważny krok w kierunku rozwoju krajowej infrastruktury magazynowania gazu ⚡ Gas Storage Poland z Grupy Kapitałowej @GAZ_SYSTEM złożył @GrupaORLEN niewiążącą ofertę nabycia siedmiu podziemnych magazynów gazu: w Mogilnie, Kosakowie, Wierzchowicach, Husowie, Strachocinie, Swarzowie i Brzeźnicy. Zmiana modelu właścicielskiego usprawni proces inwestycyjny rozbudowy pojemności magazynowych. 💬 Magazyny gazu są fundamentem bezpieczeństwa energetycznego, dlatego jako Grupa Kapitałowa chcemy inwestować w ich rozwój – podkreślił Sławomir Hinc, prezes #GAZSYSTEM. 🤝 Zawarliśmy z Gas Storage Poland umowę dotyczącą finansowania inwestycji, w tym potencjalnego nabycia instalacji magazynowych od ORLEN. Dzięki temu zapewniamy naszej spółce zależnej wsparcie niezbędne do osiągania jej strategicznych celów. Szczegóły 👉 https://t.co/xqzLRvHDbU #BezpieczeństwoEnergetyczne #infrastruktura #PMG— GAZ-SYSTEM (@GAZ_SYSTEM) November 20, 2026

Co dalej z transakcją? To dopiero początek negocjacji

Złożenie oferty to jedno, ale finalizacja tak ogromnej transakcji to zupełnie inna historia. Trzeba pamiętać, że propozycja Gas Storage Poland jest niewiążąca. To w zasadzie formalne zaproszenie do rozmów. Teraz inicjatywa leży po stronie zarządu Orlenu, który musi przeanalizować ofertę i zdecydować, czy warunki wstępne są do przyjęcia. Rozpoczyna się żmudny proces negocjacji, w którym prawnicy i finansiści obu stron będą ustalać każdy szczegół ewentualnej umowy.

Jest jednak jeden bardzo ważny szczegół, który pokazuje, że to nie jest tylko luźna propozycja. Pieniądze na ten gigantyczny zakup są już w zasadzie zabezpieczone. Jak poinformowano, Gaz-System, czyli spółka-matka operatora magazynów, zawarł już ze swoją spółką-córką umowę na sfinansowanie całej operacji. To sygnał, że państwowa strona jest zdeterminowana, by przejąć magazyny gazu w Polsce i traktuje tę transakcję priorytetowo.

Kolejne tygodnie, a może nawet miesiące, upłyną pod znakiem rozmów za zamkniętymi drzwiami. Będą one dotyczyć nie tylko ostatecznej ceny, ale także terminów przekazania instalacji i setek innych technicznych detali. Finalne porozumienie w sprawie przejęcia przez państwo magazynów gazu od Orlenu będzie miało fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski w nadchodzących dekadach. Cała branża z uwagą będzie śledzić postępy w negocjacjach, od których zależy przyszły kształt strategicznego sektora w naszym kraju.

Złoty Laur 2026 - Transformacja energetyczna - Orlen