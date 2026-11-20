Tyle zapłacisz za paliwo w weekend

Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w sobotę, niedzielę i poniedziałek (21–23 listopada). Zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem benzyna Pb95 będzie kosztować maksymalnie 5,90 zł za litr. Limit dla benzyny Pb 98 wyniesie 6,55 zł, a dla oleju napędowego – 7,39 zł.

To oznacza obniżkę w porównaniu z piątkiem 20 listopada. Tego dnia maksymalna cena benzyny Pb 95 wynosi 5,93 zł, benzyny Pb 98 – 6,58 zł, a diesla – 7,45 zł za litr.

Program CPN ogranicza ceny na stacjach

Maksymalne stawki są częścią rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”. Mechanizm zakłada ustalanie limitów cen detalicznych benzyny i oleju napędowego. Dodatkowo obniżono VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz zmniejszono akcyzę.

Minister energii publikuje obwieszczenia w dni robocze, zazwyczaj około godz. 12.00. Nowe limity zaczynają obowiązywać od północy następnego dnia. Stacje w całej Polsce muszą się do nich stosować.

Obecna, trzecia odsłona programu trwa od 3 października do 31 grudnia 2026 roku. Jej koszt szacowany jest na około 5 mld zł. Łączne wydatki na wszystkie tegoroczne edycje „Ceny Paliw Niżej” mogą sięgnąć około 10 mld zł.

Czy tańsze paliwo zostanie z nami w 2027 roku?

Kierowcy mogą jednak zastanawiać się, co stanie się po Nowym Roku. Program CPN ma wygasnąć z końcem grudnia, ale rząd nie wyklucza jego przedłużenia na pierwsze miesiące 2027 roku. Jak informował ostatnio minister Miłosz Motyka, decyzja ma zapaść w grudniu.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział 17 listopada w TVN24, że rząd będzie analizował sytuację na rynku paliw i sprawdzi, czy potrzebne będzie utrzymanie wszystkich lub tylko części obecnych rozwiązań.

– Będziemy dokładnie analizować sytuację w najbliższych tygodniach, czy ten pakiet nie powinien być w całości lub częściowo przedłużony również w pierwszych miesiącach 2027 roku – zapowiedział minister.

Program kosztuje setki milionów złotych miesięcznie

Utrzymanie niższych cen paliw to jednak duży wydatek dla państwa. Jak poinformował Domański, funkcjonowanie pakietu kosztuje około 600 mln zł miesięcznie.

Minister zwrócił też uwagę, że całkowite wydatki związane z programem przewyższają wpływy z podatku od nadmiarowych zysków spółek paliwowych. Podatek ten miał częściowo finansować rozwiązania obniżające ceny na stacjach.

O tym, czy kierowcy będą mogli korzystać z rządowych limitów również w 2027 roku, przekonamy się w grudniu. Tymczasem od soboty do poniedziałku maksymalna cena benzyny Pb 95 wyniesie 5,90 zł, a diesla 7,39 zł za litr.

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