Rekordowo słaby złoty – kurs euro na poziomie 4,44 zł, najwyższym od 3 lat.

Dwa główne powody spadku: mocny dolar na świecie i brak perspektyw na podwyżki stóp procentowych w Polsce.

Spadające ceny paliw na stacjach jako jedyna dobra wiadomość dla portfeli.

Pogarszające się nastroje konsumentów i rosnący strach przed bezrobociem.

Kurs euro najwyższy od trzech lat. Dlaczego złoty jest tak słaby?

Sytuacja na rynku walutowym robi się coraz bardziej napięta. W czwartek za jedno euro trzeba było zapłacić już blisko 4,44 zł. To oznacza, że nasza waluta jest najsłabsza od trzech lat. W tym samym czasie kurs dolara amerykańskiego podskoczył do 4,04 zł, osiągając poziom najwyższy od lutego 2025 roku.

Warto od razu zaznaczyć, że to nie jest tylko polski problem. W podobny sposób traci na wartości węgierski forint, co sugeruje, że przyczyny leżą gdzie indziej, a nie w naszej lokalnej gospodarce. Za tak słabym złotym stoją głównie dwa powody: coraz mocniejszy dolar na świecie i malejące szanse na podwyżki stóp procentowych w Polsce.

Pierwszy powód to sytuacja globalna. Dolar umacnia się, bo inwestorzy spodziewają się, że amerykański bank centralny (FED) w najbliższych miesiącach podniesie stopy procentowe nawet trzykrotnie. W strefie euro takich zdecydowanych ruchów się nie oczekuje, co osłabia wspólną walutę. Słabsze euro automatycznie ciągnie w dół inne waluty regionu, w tym polskiego złotego.

Drugi powód jest już na naszym podwórku. Jeszcze do niedawna rynek liczył na to, że Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe na początku 2027 roku, by walczyć z inflacją. Ostatnio jednak z RPP płyną głosy studzące te nastroje. Członkowie Rady wskazują, że inflacja bazowa spada, a rządowe plany zamrożenia cen gazu i energii dodatkowo ograniczą wzrost cen. Skoro nie ma presji na podwyżki stóp, złoty staje się mniej atrakcyjny dla inwestorów.

Ten brak perspektyw na podwyżki stóp w NBP ma też inny, ciekawy skutek. Wpływa na rynek obligacji. Ich rentowność, czyli rynkowa stopa procentowa, zaczęła spadać. Oznacza to, że ceny obligacji, które są już w obrocie, rosną. Spadki rentowności wyglądają następująco:

papiery dwuletnie : spadek z 4,89% do 4,80%,

: spadek z 4,89% do 4,80%, papiery pięcioletnie : spadek z 5,81% do 5,76%,

: spadek z 5,81% do 5,76%, papiery dziesięcioletnie: spadek z 6,31% do 6,27%.

Dla rządu Tuska to dobra wiadomość. Niższa rentowność pozwala ministrowi finansów sprzedawać kolejne partie długu na korzystniejszych warunkach.

Giełdy lecą w dół. Nawet debiut giganta AI nie poprawia nastrojów

Słabość złotego to jedno, ale nerwowo jest też na światowych giełdach. Wszyscy z zapartym tchem czekali na giełdowy debiut Anthropica, spółki zajmującej się sztuczną inteligencją. Okazało się jednak, że to była jazda bez trzymanki. Akcje w ofercie publicznej kosztowały 83 dolary. Na otwarciu notowań na giełdzie Nasdaq ich cena wystrzeliła do 111,50 dolara, by na koniec dnia spaść do 97,17 dolara.

Kto zarobił, a kto stracił? Wnp.pl podkreśla, że ci, którzy kupili akcje w ofercie, na zamknięciu sesji byli 17 proc. na plusie. Ale każdy, kto skusił się na akcje tuż po otwarciu, na koniec dnia liczył już prawie 13 proc. straty. To pokazuje, jak wielka jest niepewność.

Mimo wszystko debiut był ogromnym sukcesem finansowym. Firma zebrała z rynku ponad 107 miliardów dolarów, a jej wycena sięgnęła niewyobrażalnych 1,8 biliona dolarów. To dało jej siódme miejsce na liście najcenniejszych spółek na świecie.

Tyle że sukces jednej firmy nie jest w stanie uzdrowić całego rynku. Inwestorzy coraz głośniej zastanawiają się, czy przyszłe zyski firm od AI będą w stanie pokryć gigantyczne wydatki na chipy, centra danych i energię. Efekt? Główne amerykańskie indeksy, S&P 500 i Nasdaq 100, spadły o ponad 2 proc., osiągając najniższe poziomy od kwietnia. Ta fala przecen przelała się do Azji, gdzie indeksy w Tokio, Seulu czy Taipei również zanotowały największe spadki od miesięcy.

Na domiar złego dla Anthropica, konkurencja nie śpi. Z ogłoszeń rekrutacyjnych Apple wynika, że gigant z Cupertino przygotowuje własnego agenta AI, który ma pisać kod i wykonywać zadania w imieniu użytkownika. To kolejny potężny rywal w biznesie, który wymaga ogromnych nakładów, a wcale nie gwarantuje szybkich zysków.

Ceny paliw w dół, ale nastroje Polaków coraz gorsze

W całym tym morzu niepokojących informacji jest jedna, która może ucieszyć kierowców. Ceny paliw na stacjach systematycznie spadają. Minister energii obniżył maksymalną cenę benzyny 95 do 5,93 zł za litr, a oleju napędowego do 7,45 zł. Co więcej, ceny hurtowe sugerują, że to nie koniec obniżek. Niedługo litr popularnej "dziewięćdziesiątki piątki" może kosztować nawet 5,90 zł. To najniższe poziomy od czerwca.

Skąd te spadki? To głównie efekt sytuacji na światowych rynkach. Ropa naftowa tanieje, a jej dostawy wracają do normy. Jest jednak mały haczyk. Ponieważ złoty jest słaby, a za ropę płacimy w dolarach, część korzyści z niższych cen surowca po prostu tracimy na niekorzystnym kursie walutowym.

Niestety, tańsze paliwo to za mało, by poprawić ogólne nastroje. Z najnowszych badań wynika, że ocena bieżącej sytuacji finansowej przez Polaków jest najgorsza od ponad roku. Co ciekawe, znacznie gorzej oceniamy stan gospodarki całego kraju (aż 55 proc. widzi pogorszenie) niż sytuację własnego portfela (tu pogorszenie widzi 29 proc. badanych).

Okazuje się też, że obecnie bardziej niż inflacji boimy się utraty pracy. Wzrostu bezrobocia w najbliższych miesiącach spodziewa się aż 40 proc. z nas. Taki pesymizm przekłada się na decyzje zakupowe. Prawie 42 proc. Polaków zapowiada, że ograniczy większe wydatki. To może oznaczać, że tegoroczny sezon świątecznych zakupów będzie znacznie skromniejszy. Wszystko to pokazuje, że choć na stacjach płacimy mniej, to niepewność związana ze słabym złotym i sytuacją na rynku pracy sprawia, że z niepokojem patrzymy w przyszłość.

Złoty Laur 2026 - Osobowość roku - Andrzej Poczobut