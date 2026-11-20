Polityk czekał na oficjalne zatwierdzenie swojego awansu od 20 października, kiedy to premier Donald Tusk podpisał stosowny wniosek – dokładnie w dniu odrzucenia przez Sejm wniosku PiS o wotum nieufności wobec ministra. Podczas dzisiejszej uroczystości zaplanowanej na godzinę 11:00 prezydent dokonuje również zmian w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, powołując Agnieszkę Bartol w miejsce ustępującej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Przy okazji awansu Andrzeja Domańskiego warto przyjrzeć się finansom nowego wicepremiera, który należy do grona najzamożniejszych członków gabinetu.

Oszczędności i akcje

Minister Andrzej Domański złożył w tym roku kolejne oświadczenie majątkowe. Wnika z niego, że aktywnie inwestuje na giełdzie. Łączna wartość posiadanych przez niego akcji i obligacji przekracza 797 509 zł. W jego portfelu znajduje się 1680 akcji Solution SCA oraz 285 akcji technologicznego giganta Accenture, które zostały objęte przez jego małżonkę w ramach programu pracowniczego. Z tych inwestycji minister osiągnął dochód w wysokości 1729,95 dolarów. Ponadto posiada 13 udziałów w spółce Voyager2 sp. z o.o. będących współwłasnością, z tytułu których nie odnotował jednak dochodu.

Majątek ministra finansów uzupełniają znaczące oszczędności zgromadzone w gotówce i na rachunkach bankowych. Andrzej Domański zadeklarował posiadanie 681 tys. zł, a także 16 tys. dolarów amerykańskich, 56,2 tys. euro oraz 7 100 franków szwajcarskich. Taka dywersyfikacja wskazuje na szerokie spektrum zarządzania aktywami przez szefa resortu finansów. Największą część kapitału ulokował jednak na rynku funduszy – minister Domański posiada jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty oraz środki zgromadzone w ramach IKE, IKZE i PPK na łączną wartość 2 759 055 zł.

Zarobki w rządzie i Sejmie

Oświadczenie majątkowe rzuca również światło na zarobki ministra oraz to, jak kształtuje się jego uposażenie przed objęciem teki wicepremiera. Głównym źródłem jego dochodów jest oczywiście praca na czele resortu finansów i gospodarki w rządzie Donalda Tuska. Zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu majątkowym Andrzeja Domańskiego, jego roczny dochód z Ministerstwa Finansów wyniósł 246 504,36 zł. Andrzej Domański pobiera również dietę parlamentarną z Kancelarii Sejmu. Z tego tytułu na jego konto wpłynęło dodatkowo 50 504,76 zł (36 tys. zł stanowiła część nieopodatkowana, a 14 504,36 zł podlegało opodatkowaniu).

Nieruchomości: co posiada, a co sprzedał?

Zgodnie z deklaracją, Andrzej Domański jest właścicielem mieszkania o powierzchni blisko 105 metrów kwadratowych o wartości oszacowanej na 2,568 mln zł. W swoim najnowszym oświadczeniu majątkowym polityk odnotował również jednorazowe wpływy ze zbycia aktywów: sprzedaż mieszkania wraz z miejscem parkingowym za kwotę 760 000 zł oraz sprzedaż akcji Auxilius Pharma za kwotę 169 191 zł.

Jeśli zaś chodzi o mienie ruchome, którego wartość przekracza 10 tys. zł, minister – będący prywatnie pasjonatem kolarstwa – wpisał do oświadczenia luksusowy włoski rower szosowy marki Colnago CX Zero z 2018 roku, który jest przedmiotem współwłasności.