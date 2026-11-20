Budowa domu będzie coraz droższa

Osoby planujące budowę domu muszą przygotować się na kolejne podwyżki. Jak informuje „Puls Biznesu”, powołując się na raport firmy JLL, w 2027 r. koszty budowy w Polsce wzrosną o 4–6 proc. To więcej niż prognozowany wzrost w całej Europie, gdzie ma on wynieść od 2,2 do 3,5 proc.

Za podwyżkami stoją przede wszystkim wielkie inwestycje infrastrukturalne oraz coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników. Polska szykuje się do realizacji ogromnych projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy elektrownia jądrowa. Do tego dochodzą przedsięwzięcia finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.

Jak wyjaśnia Jan Jakub Zombirt, szef działu badań w JLL, tak duże inwestycje zwiększają zapotrzebowanie na materiały i usługi budowlane. W efekcie rosną ceny wykonawstwa, a koszty ponoszone przez inwestorów idą w górę.

Potrzeba 100 tys. pracowników. Czy budowa będzie jeszcze droższa?

Problemem jest także niedobór rąk do pracy. Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego w polskim budownictwie brakuje około 100 tys. osób. Firmy muszą więc coraz mocniej konkurować o wykwalifikowanych fachowców, co dodatkowo podbija koszty zatrudnienia.

Na rynku pojawiają się też nowi konkurenci. Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że Polska staje się regionalnym centrum inwestycji w centra danych. Takie obiekty wymagają specjalistów od skomplikowanych instalacji mechanicznych i elektrycznych. O tych samych pracowników zabiegają więc różne branże.

Czynsze rosną wolniej niż koszty budowy

Ciekawie wyglądają na tym tle prognozy dotyczące rynku najmu. Z analiz JLL wynika, że w centrum Warszawy w latach 2026–2030 czynsze będą rosły średnio o 2,9–3,1 proc. rocznie. W tym samym czasie koszty budowy mają zwiększać się w tempie około 5 proc.

Różnica jest wyraźna. Wydatki na realizację nowych inwestycji będą rosły szybciej niż przychody z najmu. Dla deweloperów oznacza to coraz trudniejszą walkę o utrzymanie atrakcyjnych zysków.

Czy to oznacza, że wynajmowanie mieszkania stanie się bardziej opłacalne niż budowa własnego domu? Nie można wyciągać takiego wniosku wyłącznie z porównania tych dwóch wskaźników. Koszty budowy i czynsze dotyczą różnych wydatków, a opłacalność zależy między innymi od ceny nieruchomości, wysokości kredytu i czasu użytkowania mieszkania.

Deweloperzy mają twardy orzech do zgryzienia

Rosnące koszty mogą sprawić, że część inwestycji będzie mniej rentowna. Deweloperzy staną przed trudnym wyborem: zaakceptować niższe marże czy próbować przerzucić część dodatkowych wydatków na klientów.

Wstrzymywanie budów w oczekiwaniu na spadek cen wykonawstwa również może być ryzykowne. Jak wskazuje JLL, w polskich warunkach taka strategia nie musi się opłacić. Jeśli popyt na usługi budowlane pozostanie wysoki, koszty mogą wcale szybko nie spaść.

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