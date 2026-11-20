Cztery dni bez handlu w grudniu. Kiedy sklepy będą zamknięte?

W grudniu 2026 roku Polaków czekają aż cztery dni z rzędu, podczas których będzie obowiązywał zakaz handlu. Oznacza to, że świąteczne zakupy trzeba będzie zaplanować wcześniej, co w efekcie przełoży się na ogromne kolejki tuż przed Bożym Narodzeniem.

W tym roku Wigilia przypada w czwartek, a pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia w piątek i sobotę. Kolejny dzień, 27 grudnia, to niedziela niehandlowa. W rezultacie od 24 do 27 grudnia sklepy będą objęte zakazem handlu, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie. Zakupy będzie można ponownie zrobić dopiero w poniedziałek, 28 grudnia. To pierwsza taka sytuacja od czasu, gdy Wigilia stała się dniem wolnym od pracy.

W związku z tą sytuacją Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) zwróciła się do parlamentarzystów z apelem o wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu. Organizacja domagała się pilnej zmiany przepisów, która pozwoliłaby otworzyć sklepy w niedzielę, 27 grudnia. Pomysł poparły duże sieci handlowe działające w Polsce.

Dodatkowa niedziela handlowa 27 grudnia? Duże sieci apelują o zmianę przepisów

Byłaby to dodatkowa, wcześniej nieplanowana niedziela handlowa w 2026 roku. Zgodnie z obowiązującym kalendarzem zakupy będzie można zrobić w trzy grudniowe niedziele handlowe: 6, 13 i 20 grudnia. Przedstawiciele handlu chcą, aby do tego grona dołączył również 27 grudnia.

Apel o umożliwienie otwarcia sklepów 27 grudnia poparły duże sieci handlowe zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, w tym Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, E.Leclerc, Kaufland, Lidl oraz Netto. Zmianę przepisów dotyczących niedziel handlowych zaproponował również poseł klubu Centrum Ryszard Petru, który chciał wprowadzić odpowiednią poprawkę do ustawy.

Minister rozwiewa wątpliwości. 27 grudnia sklepy pozostaną zamknięte

Do sprawy odniosła się w czwartek, 19 listopada, na antenie TVP Info minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Szefowa resortu jasno wskazała, że branża handlowa miała wiele miesięcy na przygotowanie się do tegorocznego układu kalendarza. Podkreśliła również, że 27 grudnia pozostanie niedzielą niehandlową, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

- 27 grudnia nie będzie niedzielą handlową. Pracownicy handlu zasługują na taki sam odpoczynek jak każdy inny pracownik - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w TVP Info.

Minister podkreśliła także, że cieszy się z wprowadzenia przez Lewicę wolnej Wigilii. Przypomniała, że w 2026 roku 24 grudnia po raz drugi będzie dniem ustawowo wolnym od pracy.

- Jeżeli chodzi o przygotowanie branży, to ustawa weszła w życie w lutym tego roku. Układ kalendarza znany jest nie od wczoraj. Zaplanować logistykę każdy przedsiębiorca mógł zrobić znacznie wcześniej - skomentowała Dziemianowicz-Bąk.