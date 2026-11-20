Nowe przepisy od 21 listopada. Za co kierowca straci prawo jazdy?

Od soboty, 21 listopada, zaczną obowiązywać nowe przepisy, które zaostrzają kary dla kierowców łamiących zasady na przejazdach kolejowych. Za wjazd na tory przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na trzy miesiące. Jeszcze surowsze kary przewidziano dla osób, które spowodują wypadek lub katastrofę na przejeździe kolejowym.

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza ostrzejsze kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Nowe zasady zaczną obowiązywać w sobotę, 21 listopada.

Zgodnie z nowymi przepisami kierowca straci prawo jazdy na trzy miesiące, jeśli wjedzie na przejazd kolejowy przy zamkniętych szlabanach lub czerwonym świetle. Taka sama kara będzie grozić za wjazd na tory, gdy po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca, aby bezpiecznie kontynuować jazdę.

Surowsze kary za wypadki na przejazdach kolejowych

Nowe przepisy wprowadzają również obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jeśli kierowca zostanie skazany za spowodowanie wypadku lub katastrofy na przejeździe kolejowym, zakaz potrwa co najmniej trzy lata. Z kolei za stworzenie bezpośredniego zagrożenia katastrofą na przejeździe sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum rok.

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że choć wypadki na przejazdach kolejowych stanowią niewielką część wszystkich zdarzeń drogowych, ich skutki są często tragiczne. Wynika to przede wszystkim z dużej masy pociągów oraz prędkości, z jaką się poruszają.

Jakie mandaty grożą obecnie za łamanie przepisów na przejazdach?

Obecnie za złamanie przepisów na przejeździe kolejowym kierowca może otrzymać mandat w wysokości 2 tys. zł oraz 15 punktów karnych. Jeśli w ciągu dwóch lat ponownie popełni takie samo wykroczenie, mandat wzrośnie do 4 tys. zł. Kary te dotyczą między innymi wjazdu na czerwonym świetle, przejeżdżania przez tory podczas opuszczania szlabanów lub zanim zostaną całkowicie podniesione, omijania zamkniętych rogatek oraz wjazdu na przejazd, gdy po drugiej stronie nie ma miejsca dla samochodu.

Wypadki na przejazdach kolejowych. Policja podała dane

Z danych Komendy Głównej Policji, przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury, wynika, że w 2024 roku na przejazdach kolejowych doszło do 39 wypadków. Zginęły w nich 23 osoby, a 29 zostało rannych. W 32 przypadkach, czyli w ponad 80 proc. wszystkich zdarzeń, winę ponosili kierowcy pojazdów.

W 2025 roku liczba wypadków wzrosła do 51. Śmierć poniosło 27 osób, a 40 odniosło obrażenia. Kierowcy byli odpowiedzialni za 38 tych zdarzeń. Z kolei od początku stycznia do końca sierpnia 2026 roku odnotowano 35 wypadków na przejazdach kolejowych. Zginęło w nich 16 osób, a 40 zostało rannych. W 30 przypadkach ustalono, że winę ponosił kierowca pojazdu.