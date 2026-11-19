Sejm przyjął nowe regulacje dla lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenie 76 900 zł brutto miesięcznie i limitując czas pracy do równowartości dwóch etatów.

Z ustawy wykreślono kontrowersyjne przepisy "lex K." dotyczące kar za poświadczanie nieprawdy, zmieniając pierwotne założenia.

Odkryj, jak te kluczowe zmiany wpłyną na codzienne funkcjonowanie medyków i przyszłość polskiej opieki zdrowotnej.

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy regulującej maksymalne wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. Jak informuje Polska Agencja Prasowa (PAP), nowe przepisy przewidują ograniczenie łącznego wymiaru pracy medyków do równowartości dwóch etatów oraz wprowadzenie górnych stawek wynagrodzenia. Jednocześnie posłowie zgodzili się na usunięcie przepisów dotyczących kar i zakazu pracy w systemie NFZ za poświadczanie nieprawdy.

Zmiany dotyczą kwestii, która od miesięcy wywołuje emocje: wysokości wynagrodzeń lekarzy i możliwości łączenia pracy w kilku placówkach. Ustawodawca chce ograniczyć zarówno maksymalne stawki, jak i łączny czas pracy medyków.

Nawet 76 900 zł miesięcznie

Najwięcej uwagi przyciąga nowy limit wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą maksymalna stawka godzinowa ma wynosić jedną dwudziestą minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli około 240 zł za godzinę. Wprowadzono również ograniczenie miesięcznych zarobków. Przy pracy odpowiadającej dwóm pełnym etatom wynagrodzenie nie będzie mogło przekroczyć szesnastokrotności minimalnej pensji brutto. Oznacza to limit na poziomie około 76 900 zł brutto miesięcznie. Przy jednym etacie górna granica wynagrodzenia ma odpowiadać ośmiokrotności płacy minimalnej. To maksymalne dopuszczalne kwoty wynikające z przepisów, a nie pensje, które automatycznie otrzymają lekarze. Rzeczywiste wynagrodzenie będzie zależało od warunków zatrudnienia i wykonywanej pracy.

Koniec pracy ponad dwa etaty

Ustawa dotyczy nie tylko pieniędzy. Wprowadza również limit łącznego czasu pracy, który nie będzie mógł przekroczyć równoważnika dwóch pełnych etatów. Oznacza to, że lekarz pracujący w kilku miejscach będzie musiał uwzględniać łączny wymiar zatrudnienia. Sam fakt wykonywania obowiązków w różnych placówkach nie pozwoli na przekroczenie ustawowego limitu. Nowe regulacje mają więc obejmować dwa obszary jednocześnie: wysokość wynagrodzenia oraz czas poświęcany na pracę.

Sejm wykreślił kontrowersyjne „lex K.”

Podczas głosowania posłowie poparli również istotną zmianę zaproponowaną przez Senat. Z ustawy całkowicie usunięto przepisy przewidujące kary i zakaz pracy w systemie finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla lekarzy poświadczających nieprawdę. Regulacje te określano mianem „lex K.”. Nazwa nawiązywała do sprawy lekarza Dawida K., który na początku października usłyszał zarzut oszustwa na kwotę przekraczającą 583 tys. zł.

Według informacji PAP sprawa dotyczyła przedłożenia nierzetelnych faktur w Warszawskim Szpitalu Południowym. Zarzut nie oznacza jednak stwierdzenia winy. Ostatecznie przepisy określane jako „lex K.” nie znalazły się w ustawie w brzmieniu przyjętym przez Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Nie oznacza to zniesienia odpowiedzialności za poświadczanie nieprawdy wynikającej z innych przepisów.

Co dalej z ustawą o zarobkach lekarzy? Przyjęcie poprawek Senatu oznacza zakończenie tego etapu prac parlamentarnych nad ustawą. Aby nowe ograniczenia zaczęły obowiązywać, konieczne jest jeszcze zakończenie procesu legislacyjnego, w tym podpis prezydenta Karola Nawrockiego i ogłoszenie ustawy.

Laury Biznesu 2026 - Wojciech Balczun