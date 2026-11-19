Koniec promocji na alkohol. Sejm zakazał akcji typu „12+12”

To jedna z najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości, którą właśnie przyjął Sejm. Kończy się era agresywnych promocji cenowych na alkohol, które przez lata kusiły klientów w dyskontach i supermarketach. To zmiana, którą Polacy odczują przy sklepowych półkach niemal od razu po wejściu przepisów w życie.

Decyzja posłów oznacza, że sklepy nie będą mogły już organizować akcji, w których przy zakupie większej liczby butelek piwa czy wina cena jednostkowa drastycznie spadała. Posłowie zgodzili się z poprawką Senatu, która zakazuje wszelkich form preferencyjnej sprzedaży alkoholu, w tym popularnych akcji typu „6+6” czy „12+12”. Oznacza to, że z gazetek promocyjnych i sklepowych alejek znikną oferty zachęcające do kupowania alkoholu na zapas.

W praktyce każdy upust, rabat czy sprzedaż w pakiecie promocyjnym będą po prostu nielegalne. Celem tej regulacji jest ograniczenie marketingu cenowego, który zdaniem ustawodawcy napędzał spożycie alkoholu i sprzyjał kupowaniu go w nadmiernych ilościach.

Nocna prohibicja w całej Polsce. Jakie będą zasady?

Druga fundamentalna zmiana, którą wprowadza nowelizacja, to ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu. Dotychczas decyzję o ewentualnej nocnej prohibicji mogły podejmować samorządy i wiele miast, jak Kraków czy Katowice, z tej możliwości korzystało. Teraz rząd Donalda Tuska zdecydował się na rozwiązanie systemowe, które obejmie cały kraj.

Nowelizacja ustawy wprowadza ogólnokrajowy zakaz sprzedaży alkoholu we wszystkich placówkach detalicznych w godzinach od 22:00 do 6:00. Zakaz ten będzie obowiązywał siedem dni w tygodniu.

Ograniczenie nie dotyczy lokali gastronomicznych. Oznacza to, że nadal będzie można napić się alkoholu w barze, pubie czy restauracji po godzinie 22:00. Kluczowe jest to, że alkohol musi być spożyty na miejscu. Nowe przepisy uniemożliwiają jedynie zakup napojów alkoholowych na wynos w godzinach nocnych.

Koniec reklam i surowe kary. Co jeszcze zmienia ustawa?

Nowelizacja to nie tylko zmiany w zasadach sprzedaży. To również uderzenie w marketing napojów alkoholowych. Wprowadza bowiem niemal całkowity zakaz reklamy alkoholu, co ma na celu ograniczenie jego wszechobecności w przestrzeni publicznej i mediach. Co ciekawe, posłowie poszli o krok dalej, niż pierwotnie zakładano.

Podczas prac parlamentarnych odrzucona została poprawka Senatu, która miała stworzyć wyjątek dla piw bezalkoholowych. Oznacza to, że zakaz reklamy obejmie również produkty oznaczone jako 0,0%. To sygnał, że intencją ustawodawcy jest wyeliminowanie z rynku wszelkich form promocji marek kojarzonych z alkoholem, nawet jeśli dotyczą one wariantów bez procentów.

Za złamanie nowych przepisów grożą bardzo dotkliwe sankcje. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na nielegalną reklamę, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Zgodnie z ustawą, za złamanie zakazu reklamy alkoholu grozić będzie kara od 30 tys. zł do nawet 1 mln zł lub kara ograniczenia wolności. Tak wysokie widełki mają skutecznie odstraszyć firmy od prób omijania prawa.