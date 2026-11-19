Niemcy wprowadzają limit cen paliw. Tak rząd chce walczyć z drożyzną

Wysokie ceny energii i paliw to problem, z którym od miesięcy boryka się cała Europa. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza konflikt zbrojny USA i Izraela z Iranem, doprowadził do blokady kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormuz. Efekt jest prosty do przewidzenia: ceny surowców poszybowały w górę, a za nimi rachunki na stacjach benzynowych i za prąd.

Portal Xyz.pl podkreśla, że w odpowiedzi na ten kryzys niemiecka koalicja rządowa, złożona z partii CDU/CSU i SPD, przygotowała konkretny pakiet osłonowy dla swoich obywateli. Plan na 2027 rok ma przynieść ulgę portfelom milionów Niemców.

Składa się on z dwóch głównych filarów. Po pierwsze, rząd w Berlinie chce wprowadzić limit cen paliw na stacjach benzynowych, który ma obowiązywać od początku 2027 roku. Drugim elementem jest znacząca obniżka podatku od energii elektrycznej. To konkretne działania, które mają bezpośrednio przełożyć się na niższe rachunki i złagodzić skutki drożyzny.

Jak będzie działał limit cen paliw w Niemczech?

Niemiecki pomysł na obniżenie cen na stacjach jest dość prosty. Rząd nie będzie bawił się w skomplikowane mechanizmy podatkowe, jak to miało miejsce do tej pory, gdy obniżano podatek od benzyny i oleju napędowego. Tym razem rozwiązanie ma być bardziej bezpośrednie.

W praktyce będzie to wyglądało tak, że niemieckie ministerstwo gospodarki i energii będzie regularnie publikować maksymalny pułap cenowy dla paliw. Żadna stacja benzynowa w kraju nie będzie mogła sprzedawać benzyny i oleju napędowego drożej, niż wskaże rząd. Za złamanie tych przepisów mają grozić surowe kary.

Niemiecki limit cen paliw ma na razie obowiązywać przez pierwsze trzy miesiące 2027 roku, ale rząd nie wyklucza przedłużenia go do końca roku. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na światowych rynkach ropy. Projekt ustawy wprowadzającej te zmiany ma zostać przyjęty przez rząd na początku grudnia 2026 roku.

Co z cenami paliw w Polsce? Rząd Tuska ma dylemat

Niemiecki pomysł na limitowanie cen na stacjach benzynowych do złudzenia przypomina rozwiązanie, które Polacy dobrze znają. Chodzi o program Ceny Paliw Niżej (CPN), w ramach którego Ministerstwo Energii również ustala maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Polski program był jednak szerszy, bo obejmował także obniżkę podatku VAT i akcyzy.

Problem w tym, że program CPN obowiązuje tylko do końca 2026 roku. Co dalej? Na razie nie wiadomo. Rząd premiera Tuska stoi przed trudną decyzją, a czasu jest coraz mniej. Minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z TVN24 przyznał, że to ogromny wydatek dla budżetu państwa.

To jest pakiet, który kosztuje 1,6 mld zł miesięcznie. To są poważne, wysokie kwoty. (...) Ten pakiet kosztował budżet więcej niż przychody z podatku od nadmiarowych zysków (koncernów paliwowych) - powiedział Domański.

Decyzja w sprawie przedłużenia programu Ceny Paliw Niżej będzie kluczowa dla tego, jakie będą ceny paliw w 2027 roku dla polskich kierowców. Na razie rząd analizuje sytuację i nie składa żadnych wiążących deklaracji.

Co z cenami prądu w Niemczech i co na to eksperci?

Pakiet osłonowy niemieckiego rządu to nie tylko ulga dla kierowców. Drugim jego filarem jest obniżka cen prądu, która ma objąć wszystkich odbiorców – zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy. Xyz.pl informuje, że rząd w Berlinie planuje obniżyć podatek od energii elektrycznej do absolutnego minimum, na jakie pozwalają przepisy unijne.

W praktyce oznacza to spadek stawki z obecnych 2,05 eurocenta do zaledwie 0,1 eurocenta za kilowatogodzinę. Przeciętna niemiecka rodzina ma dzięki temu zaoszczędzić od 80 do 100 euro w skali roku. Ulgę odczują wszyscy, ale ta operacja ma swoją cenę. Koszt dla budżetu państwa oszacowano na 5,4 miliarda euro rocznie.

Nie wszyscy jednak popierają ten pomysł. Głosy krytyki płyną ze strony ekonomistów. Marcel Fratzscher, szef prestiżowego Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (DIW), ocenia plan bardzo surowo. Jego zdaniem obniżka podatku od energii elektrycznej jest „kosztowna, społecznie nierówna i nie przynosi dużych korzyści”. Eksperci wskazują, że takie rozwiązanie w podobnym stopniu wspiera najbogatszych, co i najbiedniejszych, zamiast kierować pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. To ważny argument w debacie, która z pewnością będzie towarzyszyć wprowadzaniu tych zmian.

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