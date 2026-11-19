Orlen i amerykański fundusz Carlyle podpisały porozumienie

Orlen oraz amerykański fundusz Carlyle podpisały w czwartek, 19 listopada porozumienie dotyczące poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych w sektorze energetycznym. Obie strony zamierzają wspólnie analizować potencjalne projekty w Polsce i Europie Środkowej. O podpisaniu dokumentu poinformowano podczas szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC), w trakcie którego odbyła się oficjalna ceremonia.

O szczegółach porozumienia Orlen poinformował również w mediach społecznościowych. Koncern wskazał najważniejsze cele nawiązanej współpracy z amerykańskim funduszem.

- Wspólna budowa portfela potencjalnych projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Europy, konkurencyjności przemysłu – przekazał Orlen we wpisie na platformie X.

Wspólna budowa portfela potencjalnych projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Europy, konkurencyjności przemysłu – to główne założenia porozumienia, jakie ORLEN podpisał z globalną firmą inwestycyjną Carlyle podczas siódmego ministerialnego spotkania Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC) w Warszawie.— ORLEN (@GrupaORLEN) November 19, 2026

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że Orlen odgrywa kluczową rolę na polskim rynku energetycznym i rozwija hub gazowy, który w przyszłości powinien zaspokajać potrzeby nie tylko Polski, ale również państw sąsiednich, w tym Słowacji i Węgier.

- Temu służyły nasze inwestycje w terminale gazowe, temu służą inwestycje w nowy miks energetyczny - powiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Minister zapowiada kolejne kroki. Rząd deklaruje wsparcie

Wojciech Balczun wyraził również zadowolenie z nawiązania współpracy z Carlyle.

- Bardzo się cieszę, że podpisujemy umowę z funduszem Carlyle. To jest potężna struktura, z którą będziemy mogli realizować projekty nie tylko w naszej części Europy. To jest fundusz, który inwestuje w aktywa energetyczne, również petrochemiczne w całej Europie - zaznaczył minister.

Minister zapewnił ponadto, że inicjatywy podejmowane w ramach współpracy Orlenu z amerykańskim funduszem mogą liczyć na pełne poparcie rządu.

- Ustaliliśmy sobie horyzont czasowy 90 dni na to, żeby zrobić kolejne kroki - wskazał.

Orlen rozwija działalność w Europie. Inwestuje także w nowe technologie

Orlen wraz ze swoimi spółkami zależnymi prowadzi działalność w wielu obszarach sektora energetycznego. Koncern posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw działających m.in. w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Firma rozwija również wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, działalność petrochemiczną oraz produkcję energii, w tym ze źródeł odnawialnych. W planach koncernu znajduje się także rozwój energetyki jądrowej z wykorzystaniem małych reaktorów modułowych SMR.