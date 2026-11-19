- Brak wypłaty świadczenia dla rodziny sprawcy przestępstwa, który zginął.
- Kluczowy jest bezpośredni związek przyczynowy między zbrodnią a śmiercią.
- Podstawą prawną są zapisy Kodeksu cywilnego i Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).
- Pełna ochrona ubezpieczeniowa dla ofiar i ich rodzin – oni otrzymają pieniądze.
- Sposób śmierci sprawcy (np. samobójstwo, akcja policji) nie ma znaczenia dla decyzji.
Czy rodzina dostanie pieniądze z polisy, gdy ubezpieczony popełnił przestępstwo?
Każdy, kto decyduje się na ubezpieczenie na życie, robi to z myślą o finansowym zabezpieczeniu swoich najbliższych. To ma być poduszka bezpieczeństwa na wypadek najgorszego. Co się jednak dzieje, gdy posiadacz polisy sam staje się sprawcą tragedii? Tragiczny zamach Michała Oksińskiego na Rynku w Krakowie wywołał liczne znaki pytania dotyczące wielu kwestii, mocniej lub luźniej z tym związanych. W przestrzeni publicznej czesto rozważana jest sytuacja, w której ubezpieczony popełnia umyślne przestępstwo, na przykład zabójstwo, i w jego wyniku sam traci życie. Czy w takim wypadku jego rodzina, wskazana jako uposażona, może liczyć na wypłatę pieniędzy?
Odpowiedź jest krótka i niestety dla rodziny – najczęściej brzmi „nie”. Ubezpieczyciele mają bardzo precyzyjne zapisy, które regulują takie ekstremalne przypadki. W sytuacji, gdy śmierć ubezpieczonego jest bezpośrednim skutkiem popełnionej przez niego zbrodni, niemal pewna będzie odmowa wypłaty świadczenia. To fundamentalna zasada, która ma zapobiegać sytuacjom, w których polisa na życie mogłaby stać się motywacją do popełnienia przestępstwa lub gdy z przestępstwa wynikałaby jakakolwiek korzyść finansowa.
Casus ten wyjaśnia w rozmowie z "Super Biznesem" rzecznik prasowy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” Krzysztof Kulasza.
Osoby, które są ofiarami przestępstwa objęte są ochroną ubezpieczeniową w ofercie ubezpieczeń na życie 'Warty'. Wyłączenia dotyczą m.in. sprawców przestępstw oraz osób czynnie uczestniczących w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru - podkreśla.
Rzecznik zaznaczył jednocześnie, że informacje te mają charakter ogólny i odnoszą się wyłącznie do sytuacji hipotetycznej – nie dotyczą żadnego konkretnego zdarzenia ani określonych osób.
Dlaczego ubezpieczyciel odmawia wypłaty pieniędzy sprawcy?
Zasada jest prosta i opiera się na logice: polisa nie może być nagrodą za łamanie prawa. Ubezpieczyciele, tacy jak "Warta", stoją na stanowisku, że kluczowy jest tutaj związek przyczynowo-skutkowy. Mówiąc prościej: jeśli ktoś popełnia umyślne przestępstwo i przez to sam ginie, wówczas jego bliscy nie dostaną pieniędzy z jego ubezpieczenia na życie.
Jeśli osobą ubezpieczoną jest sprawca przestępstwa – każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie. Najczęściej rozpatrujemy taką sprawę na podstawie dostępnej dokumentacji, jednakże w niektórych sytuacjach do prawidłowego rozpatrzenia może być wymagany wyrok sądu. W przypadku gdy osobą ubezpieczoną jest osoba poszkodowana przez sprawcę zabójstwa – wyrok sądu nie jest wymagany - zaznacza dla "Super Biznesu" rzecznik prasowy "Warty".
Podstawą do odmowy wypłaty świadczenia jest bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy umyślnym przestępstwem popełnionym przez ubezpieczonego a jego śmiercią. To oznacza, że nie chodzi o sam fakt bycia przestępcą, ale o to, że śmierć nastąpiła właśnie w wyniku tego czynu. Przykładem może być sprawca napadu, który ginie podczas policyjnego pościgu.
Co ważne, dla ubezpieczyciela nie ma znaczenia, w jaki sposób zginął sprawca. Jak podkreśla "Warta", w przypadku śmierci osoby będącej sprawcą przestępstwa z winy umyślnej, nie jest istotne, czy zginęła ona z ręki policji, osoby trzeciej działającej w obronie własnej, czy też popełniła samobójstwo tuż po dokonaniu zbrodni. W każdej z tych sytuacji efekt jest ten sam – odmowa wypłaty świadczenia dla osób uposażonych.
W przypadku śmierci osoby będącej sprawcą przestępstwa z winy umyślnej – np. zabójstwa, nie ma znaczenia w jaki sposób sprawca zginął – osobom uposażonym z polisy sprawcy nie przysługuje świadczenie - wskazuje Krzysztof Kulasza.
Lista wyłączeń
Lista wyłączeń odpowiedzialności może być długa i różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Istnieje jednak kilka standardowych zapisów, które znajdziemy w niemal każdej umowie. To właśnie one są najczęstszą przyczyną problemów. Portal Lucky.pl wskazuje najważniejsze z nich:
- Samobójstwo w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy. To standardowy okres karencji. Ma on na celu wyeliminowanie sytuacji, w których ktoś kupuje polisę z zamiarem odebrania sobie życia, aby zapewnić rodzinie pieniądze. Po upływie tego terminu (zwykle 24 miesięcy) ochrona zazwyczaj obejmuje również ten tragiczny scenariusz.
- Śmierć w wyniku działań wojennych lub zamieszek. Ubezpieczyciele traktują wojnę jako zdarzenie o niemożliwej do oszacowania skali ryzyka. Dlatego standardowo wyłączają swoją odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku konfliktów zbrojnych, aktów terroru czy masowych niepokojów społecznych.
- Śmierć podczas popełniania lub próby popełnienia przestępstwa. Logika jest tu prosta – polisa nie może chronić finansowych skutków łamania prawa. Jeśli ubezpieczony zginie na przykład podczas napadu na bank, którego był sprawcą, jego bliscy nie otrzymają świadczenia.
- Zatajenie choroby przy zawarciu umowy. To jeden z najpoważniejszych błędów, jakie można popełnić. Przed podpisaniem umowy wypełniasz ankietę medyczną. Musisz w niej szczerze odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące stanu zdrowia, przebytych chorób czy operacji. Jeśli świadomie ukryjesz np. zdiagnozowaną wcześniej chorobę serca, a potem umrzesz na zawał, ubezpieczyciel ma pełne prawo do odmowy wypłaty pieniędzy. Dlatego zatajenie informacji o stanie zdrowia przy podpisywaniu umowy to jedna z najczęstszych przyczyn, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.
- Śmierć pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Tutaj kluczowy jest związek przyczynowo-skutkowy. Jeśli ubezpieczony zginie w wypadku samochodowym, który spowodował, prowadząc pojazd po pijanemu, rodzina najpewniej nie zobaczy pieniędzy z polisy. Ubezpieczyciel musi jednak udowodnić, że to właśnie stan nietrzeźwości był bezpośrednią przyczyną śmierci.
Jakie przepisy pozwalają na odmowę wypłaty pieniędzy z polisy?
Decyzja ubezpieczyciela o wstrzymaniu wypłaty pieniędzy nie jest jego „widzimisię”. To działanie, które ma solidne podstawy prawne. Opiera się na dwóch filarach: ogólnych przepisach Kodeksu cywilnego oraz, co znacznie ważniejsze w tej sytuacji, na szczegółowych zapisach umowy, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
Podstawą jest tu artykuł 833 Kodeksu cywilnego. Mówi on, że ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie. Chociaż przepis ten nie odnosi się wprost do śmierci w wyniku przestępstwa, stanowi ogólną ramę prawną, na której opierają się bardziej szczegółowe regulacje.
W przypadku KC – jest to art. 833, w przypadku OWU – są to zapisy dot. wyłączeń odpowiedzialności (numeracja może różnić się w zależności od produktu) - tłumaczy rzecznik prasowy "Warty".
Najważniejszym dokumentem jest jednak zawsze OWU, czyli „instrukcja obsługi” twojej polisy. To właśnie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdują się kluczowe zapisy o wyłączeniach odpowiedzialności, które stanowią podstawę do odmowy wypłaty świadczenia. Każda osoba, która kupuje ubezpieczenie na życie, powinna dokładnie przeczytać ten rozdział. To tam ubezpieczyciele wprost wymieniają sytuacje, w których pieniądze nie zostaną wypłacone. Standardowym zapisem jest właśnie wyłączenie odpowiedzialności, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła w bezpośrednim związku z popełnieniem lub próbą popełnienia przez niego umyślnego przestępstwa.
Co z ofiarami? Kto w takiej sytuacji dostanie pieniądze?
Dotychczas mówiliśmy o sprawcy. Ale co z jego ofiarami? Tutaj sytuacja jest zupełnie inna i znacznie prostsza. Ubezpieczyciele, tacy jak "Warta", jasno podkreślają, że osoby będące ofiarami przestępstwa są w pełni objęte ochroną. Jeśli ofiara miała wykupioną polisę, jej bliscy mogą liczyć na wypłatę pieniędzy.
Jeżeli ofiarami sprawcy zabójstwa są osoby bliskie sprawcy, które posiadały ubezpieczenie na życie i miały wskazanych w swoich polisach jako uposażonych np. dalszych krewnych, wówczas tym uposażonym przysługuje świadczenie - wskazuje w rozmowie z "Super Biznesem" Krzysztof Kulasza.
Jeśli zamordowana osoba miała własne ubezpieczenie na życie i wskazała w nim jako uposażonych np. swoje dzieci, rodziców czy dalszych krewnych, to te osoby otrzymają świadczenie. Co więcej, w przypadku ofiar do wypłaty pieniędzy nie jest wymagany prawomocny wyrok sądu skazujący sprawcę, co znacznie przyspiesza całą procedurę.
Podsumowując, zasada jest dość klarowna. W przeciwieństwie do rodziny sprawcy, w przypadku ofiar przestępstwa posiadających własne ubezpieczenie na życie, ochrona działa w pełni i ich uposażeni otrzymają świadczenie. W tej sytuacji nie ma mowy o odmowie wypłaty świadczenia. Polisa działa dokładnie tak, jak powinna – chroni finansowo bliskich osoby, która zginęła. To fundamentalna różnica, która pokazuje, że celem ubezpieczenia jest pomoc poszkodowanym, a nie nagradzanie sprawców przestępstw.