Brak wypłaty świadczenia dla rodziny sprawcy przestępstwa, który zginął.

Kluczowy jest bezpośredni związek przyczynowy między zbrodnią a śmiercią.

Podstawą prawną są zapisy Kodeksu cywilnego i Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).

Pełna ochrona ubezpieczeniowa dla ofiar i ich rodzin – oni otrzymają pieniądze.

Sposób śmierci sprawcy (np. samobójstwo, akcja policji) nie ma znaczenia dla decyzji.

Czy rodzina dostanie pieniądze z polisy, gdy ubezpieczony popełnił przestępstwo?

Każdy, kto decyduje się na ubezpieczenie na życie, robi to z myślą o finansowym zabezpieczeniu swoich najbliższych. To ma być poduszka bezpieczeństwa na wypadek najgorszego. Co się jednak dzieje, gdy posiadacz polisy sam staje się sprawcą tragedii? Tragiczny zamach Michała Oksińskiego na Rynku w Krakowie wywołał liczne znaki pytania dotyczące wielu kwestii, mocniej lub luźniej z tym związanych. W przestrzeni publicznej czesto rozważana jest sytuacja, w której ubezpieczony popełnia umyślne przestępstwo, na przykład zabójstwo, i w jego wyniku sam traci życie. Czy w takim wypadku jego rodzina, wskazana jako uposażona, może liczyć na wypłatę pieniędzy?

Odpowiedź jest krótka i niestety dla rodziny – najczęściej brzmi „nie”. Ubezpieczyciele mają bardzo precyzyjne zapisy, które regulują takie ekstremalne przypadki. W sytuacji, gdy śmierć ubezpieczonego jest bezpośrednim skutkiem popełnionej przez niego zbrodni, niemal pewna będzie odmowa wypłaty świadczenia. To fundamentalna zasada, która ma zapobiegać sytuacjom, w których polisa na życie mogłaby stać się motywacją do popełnienia przestępstwa lub gdy z przestępstwa wynikałaby jakakolwiek korzyść finansowa.

Casus ten wyjaśnia w rozmowie z "Super Biznesem" rzecznik prasowy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” Krzysztof Kulasza.

Osoby, które są ofiarami przestępstwa objęte są ochroną ubezpieczeniową w ofercie ubezpieczeń na życie 'Warty'. Wyłączenia dotyczą m.in. sprawców przestępstw oraz osób czynnie uczestniczących w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru - podkreśla.

Rzecznik zaznaczył jednocześnie, że informacje te mają charakter ogólny i odnoszą się wyłącznie do sytuacji hipotetycznej – nie dotyczą żadnego konkretnego zdarzenia ani określonych osób.

Dlaczego ubezpieczyciel odmawia wypłaty pieniędzy sprawcy?

Zasada jest prosta i opiera się na logice: polisa nie może być nagrodą za łamanie prawa. Ubezpieczyciele, tacy jak "Warta", stoją na stanowisku, że kluczowy jest tutaj związek przyczynowo-skutkowy. Mówiąc prościej: jeśli ktoś popełnia umyślne przestępstwo i przez to sam ginie, wówczas jego bliscy nie dostaną pieniędzy z jego ubezpieczenia na życie.

Jeśli osobą ubezpieczoną jest sprawca przestępstwa – każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie . Najczęściej rozpatrujemy taką sprawę na podstawie dostępnej dokumentacji, jednakże w niektórych sytuacjach do prawidłowego rozpatrzenia może być wymagany wyrok sądu. W przypadku gdy osobą ubezpieczoną jest osoba poszkodowana przez sprawcę zabójstwa – wyrok sądu nie jest wymagany - zaznacza dla "Super Biznesu" rzecznik prasowy "Warty".

Podstawą do odmowy wypłaty świadczenia jest bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy umyślnym przestępstwem popełnionym przez ubezpieczonego a jego śmiercią. To oznacza, że nie chodzi o sam fakt bycia przestępcą, ale o to, że śmierć nastąpiła właśnie w wyniku tego czynu. Przykładem może być sprawca napadu, który ginie podczas policyjnego pościgu.

Co ważne, dla ubezpieczyciela nie ma znaczenia, w jaki sposób zginął sprawca. Jak podkreśla "Warta", w przypadku śmierci osoby będącej sprawcą przestępstwa z winy umyślnej, nie jest istotne, czy zginęła ona z ręki policji, osoby trzeciej działającej w obronie własnej, czy też popełniła samobójstwo tuż po dokonaniu zbrodni. W każdej z tych sytuacji efekt jest ten sam – odmowa wypłaty świadczenia dla osób uposażonych.

W przypadku śmierci osoby będącej sprawcą przestępstwa z winy umyślnej – np. zabójstwa, nie ma znaczenia w jaki sposób sprawca zginął – osobom uposażonym z polisy sprawcy nie przysługuje świadczenie - wskazuje Krzysztof Kulasza.

Lista wyłączeń

Lista wyłączeń odpowiedzialności może być długa i różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Istnieje jednak kilka standardowych zapisów, które znajdziemy w niemal każdej umowie. To właśnie one są najczęstszą przyczyną problemów. Portal Lucky.pl wskazuje najważniejsze z nich:

Samobójstwo w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy. To standardowy okres karencji. Ma on na celu wyeliminowanie sytuacji, w których ktoś kupuje polisę z zamiarem odebrania sobie życia, aby zapewnić rodzinie pieniądze. Po upływie tego terminu (zwykle 24 miesięcy) ochrona zazwyczaj obejmuje również ten tragiczny scenariusz.

To standardowy okres karencji. Ma on na celu wyeliminowanie sytuacji, w których ktoś kupuje polisę z zamiarem odebrania sobie życia, aby zapewnić rodzinie pieniądze. Po upływie tego terminu (zwykle 24 miesięcy) ochrona zazwyczaj obejmuje również ten tragiczny scenariusz. Śmierć w wyniku działań wojennych lub zamieszek. Ubezpieczyciele traktują wojnę jako zdarzenie o niemożliwej do oszacowania skali ryzyka. Dlatego standardowo wyłączają swoją odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku konfliktów zbrojnych, aktów terroru czy masowych niepokojów społecznych.

Ubezpieczyciele traktują wojnę jako zdarzenie o niemożliwej do oszacowania skali ryzyka. Dlatego standardowo wyłączają swoją odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku konfliktów zbrojnych, aktów terroru czy masowych niepokojów społecznych. Śmierć podczas popełniania lub próby popełnienia przestępstwa. Logika jest tu prosta – polisa nie może chronić finansowych skutków łamania prawa. Jeśli ubezpieczony zginie na przykład podczas napadu na bank, którego był sprawcą, jego bliscy nie otrzymają świadczenia.

Logika jest tu prosta – polisa nie może chronić finansowych skutków łamania prawa. Jeśli ubezpieczony zginie na przykład podczas napadu na bank, którego był sprawcą, jego bliscy nie otrzymają świadczenia. Zatajenie choroby przy zawarciu umowy. To jeden z najpoważniejszych błędów, jakie można popełnić. Przed podpisaniem umowy wypełniasz ankietę medyczną. Musisz w niej szczerze odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące stanu zdrowia, przebytych chorób czy operacji. Jeśli świadomie ukryjesz np. zdiagnozowaną wcześniej chorobę serca, a potem umrzesz na zawał, ubezpieczyciel ma pełne prawo do odmowy wypłaty pieniędzy. Dlatego zatajenie informacji o stanie zdrowia przy podpisywaniu umowy to jedna z najczęstszych przyczyn, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

To jeden z najpoważniejszych błędów, jakie można popełnić. Przed podpisaniem umowy wypełniasz ankietę medyczną. Musisz w niej szczerze odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące stanu zdrowia, przebytych chorób czy operacji. Jeśli świadomie ukryjesz np. zdiagnozowaną wcześniej chorobę serca, a potem umrzesz na zawał, ubezpieczyciel ma pełne prawo do odmowy wypłaty pieniędzy. Dlatego Śmierć pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Tutaj kluczowy jest związek przyczynowo-skutkowy. Jeśli ubezpieczony zginie w wypadku samochodowym, który spowodował, prowadząc pojazd po pijanemu, rodzina najpewniej nie zobaczy pieniędzy z polisy. Ubezpieczyciel musi jednak udowodnić, że to właśnie stan nietrzeźwości był bezpośrednią przyczyną śmierci.

Jakie przepisy pozwalają na odmowę wypłaty pieniędzy z polisy?

Decyzja ubezpieczyciela o wstrzymaniu wypłaty pieniędzy nie jest jego „widzimisię”. To działanie, które ma solidne podstawy prawne. Opiera się na dwóch filarach: ogólnych przepisach Kodeksu cywilnego oraz, co znacznie ważniejsze w tej sytuacji, na szczegółowych zapisach umowy, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Podstawą jest tu artykuł 833 Kodeksu cywilnego. Mówi on, że ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie. Chociaż przepis ten nie odnosi się wprost do śmierci w wyniku przestępstwa, stanowi ogólną ramę prawną, na której opierają się bardziej szczegółowe regulacje.

W przypadku KC – jest to art. 833, w przypadku OWU – są to zapisy dot. wyłączeń odpowiedzialności (numeracja może różnić się w zależności od produktu) - tłumaczy rzecznik prasowy "Warty".

Najważniejszym dokumentem jest jednak zawsze OWU, czyli „instrukcja obsługi” twojej polisy. To właśnie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdują się kluczowe zapisy o wyłączeniach odpowiedzialności, które stanowią podstawę do odmowy wypłaty świadczenia. Każda osoba, która kupuje ubezpieczenie na życie, powinna dokładnie przeczytać ten rozdział. To tam ubezpieczyciele wprost wymieniają sytuacje, w których pieniądze nie zostaną wypłacone. Standardowym zapisem jest właśnie wyłączenie odpowiedzialności, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła w bezpośrednim związku z popełnieniem lub próbą popełnienia przez niego umyślnego przestępstwa.

Co z ofiarami? Kto w takiej sytuacji dostanie pieniądze?

Dotychczas mówiliśmy o sprawcy. Ale co z jego ofiarami? Tutaj sytuacja jest zupełnie inna i znacznie prostsza. Ubezpieczyciele, tacy jak "Warta", jasno podkreślają, że osoby będące ofiarami przestępstwa są w pełni objęte ochroną. Jeśli ofiara miała wykupioną polisę, jej bliscy mogą liczyć na wypłatę pieniędzy.

Jeżeli ofiarami sprawcy zabójstwa są osoby bliskie sprawcy, które posiadały ubezpieczenie na życie i miały wskazanych w swoich polisach jako uposażonych np. dalszych krewnych, wówczas tym uposażonym przysługuje świadczenie - wskazuje w rozmowie z "Super Biznesem" Krzysztof Kulasza.

Jeśli zamordowana osoba miała własne ubezpieczenie na życie i wskazała w nim jako uposażonych np. swoje dzieci, rodziców czy dalszych krewnych, to te osoby otrzymają świadczenie. Co więcej, w przypadku ofiar do wypłaty pieniędzy nie jest wymagany prawomocny wyrok sądu skazujący sprawcę, co znacznie przyspiesza całą procedurę.

Podsumowując, zasada jest dość klarowna. W przeciwieństwie do rodziny sprawcy, w przypadku ofiar przestępstwa posiadających własne ubezpieczenie na życie, ochrona działa w pełni i ich uposażeni otrzymają świadczenie. W tej sytuacji nie ma mowy o odmowie wypłaty świadczenia. Polisa działa dokładnie tak, jak powinna – chroni finansowo bliskich osoby, która zginęła. To fundamentalna różnica, która pokazuje, że celem ubezpieczenia jest pomoc poszkodowanym, a nie nagradzanie sprawców przestępstw.

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