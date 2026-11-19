Wielka obniżka czy wietrzenie magazynu? Pułapka przestarzałej elektroniki

Sklepy często wykorzystują szum wokół listopadowych wyprzedaży, by pozbyć się modeli sprzed dwóch lub trzech lat. Choć na pierwszy rzut oka wyglądają one solidnie, ich wartość rynkowa naturalnie spadła dawno temu. Widząc wysoką obniżkę procentową, łatwo możesz ulec złudzeniu, że robisz interes życia, podczas gdy w rzeczywistości płacisz rynkową cenę za przestarzałą technologię. Kategoria elektroniki jest pod tym względem najtrudniejsza dla konsumenta, bo parametry techniczne starzeją się błyskawicznie.

Zwróć szczególną uwagę na dokładne oznaczenia i numery seryjne. Producenci elektroniki nierzadko tworzą na potrzeby dużych wyprzedaży urządzenia o nazwach bliźniaczo podobnych do flagowych modeli. Wystarczy jedna inna litera w kodzie, by pod obudową krył się słabszy procesor, mniej pamięci RAM lub matryca gorszej jakości. To tak zwane wersje zubożone lub specjalne serie wyprzedażowe, które mają kusić ceną, ale technicznie znacząco odstają od swoich pierwowzorów znanych z recenzji w sieci.

Cena sprzed 30 dni zdemaskuje fałszywy rabat

Twoim największym sprzymierzeńcem w walce z nieuczciwymi praktykami jest dyrektywa Omnibus. Obowiązuje ona w Polsce od początku 2023 roku i nakłada na sprzedawców jasny obowiązek informacyjny. Przy każdym produkcie objętym promocją musi pojawić się informacja o najniższej cenie tego towaru z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. To główne narzędzie prawne, które pozwala ci błyskawicznie zweryfikować, czy ogłoszona „okazja” nie jest jedynie marketingową zagrywką.

Jeśli hasło na stronie krzyczy o gigantycznym rabacie z okazji Black Friday, a najniższa cena z ostatniego miesiąca jest niemal identyczna jak ta obecna, sprawa jest jasna. Dzięki tym przepisom sklepom trudniej jest stosować praktykę sztucznego podnoszenia cen na kilka dni przed wielkim świętem handlu tylko po to, by później spektakularnie je obniżyć. UOKiK regularnie kontroluje, czy te informacje są widoczne i czytelne dla kupujących, a za ich brak grożą przedsiębiorcom wysokie kary finansowe.

Sztuczki cenowe. Kiedy Omnibus to za mało?

Niestety, niektórzy sprzedawcy nauczyli się omijać te zasady, planując zmiany cen z większym wyprzedzeniem. Podwyżka może nastąpić na przykład na 35 dni przed Black Friday, przez co najniższa cena z ostatnich 30 dni nadal prezentuje się na korzyść sklepu. Dlatego warto korzystać z niezależnych porównywarek i wtyczek przeglądarkowych, które pokazują historię ceny na przestrzeni wielu miesięcy. Takie dane dają ci pełny obraz tego, ile dany gadżet jest naprawdę wart i czy jego cena rzeczywiście jest w tym momencie rekordowo niska.

W ferworze poszukiwań uważaj też na fałszywe sklepy internetowe. Eksperci z CERT Orange Polska regularnie ostrzegają przed phishingiem, czyli stronami, które podszywają się pod znane marki i oferują drogi sprzęt w podejrzanie niskich cenach. Wykorzystują one emocje i pośpiech, by wyłudzić twoje dane lub pieniądze. Zawsze weryfikuj adres URL strony oraz dostępne metody płatności. Jeśli jedyną opcją jest szybki przelew lub płatność z góry na nowym, nieznanym serwisie, lepiej zrezygnuj z zakupu.

Jak nie dać się nabić w butelkę? Planowanie sprzętowych zakupów

Zanim dodasz produkt do koszyka, ustal konkretny model, którego potrzebujesz i zrób zrzuty ekranu z aktualnymi cenami jeszcze przed startem głównej fali wyprzedaży. Trzymaj się sztywnego budżetu i nie ulegaj licznikom czasu, które nerwowo odliczają sekundy do końca oferty. To mechanizm budujący poczucie utraconej szansy (FOMO), który ma wymusić na tobie szybką, często nieprzemyślaną decyzję o wydaniu pieniędzy na sprzęt, którego nawet nie zdążyłeś dobrze sprawdzić.

Pamiętaj również o swoich prawach przy zakupach na odległość. Jeśli po odebraniu paczki zorientujesz się, że dany laptop czy smartfon nie spełnia twoich oczekiwań, masz ustawowe 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. To bezpiecznik, który pozwala ci na chłodno ocenić, czy zakupiony sprzęt RTV czy AGD rzeczywiście był wart swojej ceny. Korzystaj z tego prawa, jeśli czujesz, że marketingowa obietnica „super okazji” nie pokryła się z rzeczywistością po otwarciu pudełka.