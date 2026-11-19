Sztuczne rabaty, czyli jak sprzedawcy nadal próbują obejść prawo

Sztuczne rabaty to zmora każdego sezonu wyprzedażowego. Mechanizm jest stary jak sam handel: na kilka dni przed wielką akcją cena produktu wędruje w górę, aby w dniu Black Friday mogła gwałtownie spaść, generując efektowny komunikat o zniżce rzędu 50 czy nawet 70 procent. W rzeczywistości klient płaci tyle samo co miesiąc wcześniej, a czasem nawet więcej, dając się uwieść magii czerwonej etykiety i presji czasu.

Niektórzy sprzedawcy wciąż stosują tak zwaną żonglerkę cenami, licząc na nieuwagę kupujących. Zamiast jasno informować o najniższej kwocie z ostatniego czasu, używają mylących określeń takich jak „cena referencyjna”, „było” czy „sugerowana wartość”. Takie komunikaty mają na celu odciągnięcie twojej uwagi od twardych danych i stworzenie wrażenia wyjątkowej okazji, która w rzeczywistości nie istnieje. Często zdarza się, że przekreślona, wyższa cena nigdy wcześniej nie obowiązywała w danym sklepie.

UOKiK bacznie przygląda się takim zachowaniom i w 2026 roku aktywnie nakłada wysokie kary finansowe na sklepy oraz platformy e-commerce za omijanie unijnych przepisów. Urząd piętnuje nie tylko brak wymaganych informacji, ale też niepoprawne wyliczanie procentowej obniżki. Warto jednak pamiętać, że decyzje te bywają nieprawomocne, co oznacza, że jako konsument musisz zachować czujność i nie ufać ślepo każdemu banerowi reklamowemu, który obiecuje rekordowe oszczędności.

Dyrektywa Omnibus. Na co musisz zwrócić uwagę?

Najważniejszym narzędziem w walce z nieuczciwymi praktykami jest dyrektywa Omnibus. Dzięki niej polskie sklepy, zarówno te stacjonarne, jak i internetowe, mają obowiązek wyświetlania najniższej ceny produktu z ostatnich 30 dni obok kwoty promocyjnej. W 2026 roku, gdy Black Friday przypada na 27 listopada, kluczowy okres pomiarowy dla większości promocji obejmuje czas od 28 października do 26 listopada. To właśnie w tym przedziale czasowym musisz szukać punktu odniesienia.

Informacja o najniższej cenie powinna być widoczna na karcie produktu lub fizycznej etykiecie w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości. To właśnie ta kwota, a nie cena „regularna” czy „katalogowa”, musi być podstawą do wyliczenia prezentowanego rabatu. Jeśli sklep twierdzi, że obniża cenę o 30 procent, musi to być 30 procent mniej niż najniższa stawka z ostatniego miesiąca. Każda inna metoda obliczeń jest próbą wprowadzenia cię w błąd.

Podczas przeglądania ofert w listopadzie 2026 roku zwracaj uwagę na to, gdzie dokładnie znajduje się ta informacja. Nieuczciwe podmioty czasem ukrywają ją małym drukiem lub za dodatkowym kliknięciem, co jest niezgodne z wytycznymi Prezesa UOKiK. Prawidłowo oznaczony produkt pozwoli ci natychmiast ocenić, czy dzisiejsza okazja faktycznie bije na głowę ceny, które obowiązywały kilka tygodni temu, czy może jest jedynie sprytnym zabiegiem marketingowym.

Narzędzia, które zdemaskują każdą pseudopromocję

Samodzielna weryfikacja to najlepszy sposób na spokojne zakupy bez poczucia bycia oszukanym. Nawet jeśli sklep podaje wymagane prawnie dane, warto skorzystać z zewnętrznych, niezależnych narzędzi. Popularne porównywarki cenowe, takie jak Ceneo, oferują dostęp do wykresów historycznych. Dzięki nim zobaczysz, jak kształtowała się wartość interesującego cię przedmiotu na przestrzeni wielu miesięcy. Może się okazać, że produkt, który dziś jest w „super cenie”, we wrześniu był dostępny jeszcze taniej.

Dla osób często kupujących na dużych zagranicznych platformach marketplace pomocne będą wtyczki do przeglądarek, na przykład Keepa w przypadku Amazon. Pozwalają one śledzić wahania cen w czasie rzeczywistym i pokazują, czy obecna obniżka nie została poprzedzona nagłym skokiem ceny na początku listopada. Takie dane dają ci przewagę nad sprzedawcą i pozwalają na podjęcie racjonalnej decyzji zakupowej opartej na faktach, a nie na emocjach wywołanych migającymi licznikami czasu.

Zamiast ulegać gorączce zakupów, postaw na własny, chłodny research i porównaj ofertę w kilku różnych miejscach. Często wielkie sieci handlowe synchronizują swoje „promocje”, ale mniejsze, wyspecjalizowane sklepy mogą oferować realne obniżki bez zbędnego szumu. Twoja czujność oraz korzystanie z praw, jakie daje dyrektywa Omnibus, to najlepsza ochrona portfela przed pozornymi okazjami, które w Black Friday 2026 będą pojawiać się na każdym kroku.