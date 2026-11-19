Polacy masowo tracą pieniądze. Oszustwa w internecie to już plaga

Wyniki badania nie pozostawiają złudzeń. Zakupy w sieci, choć wygodne, są też ryzykowne. Zgodnie z raportem „Polaków portfel własny: bezpieczny koszyk Polaka”, przygotowanym na zlecenie Santander Consumer Banku, problem jest naprawdę poważny. Okazuje się, że oszustwa w internecie dotknęły już niemal co trzeciego z nas (32 proc.).

Większość poszkodowanych, bo aż 28 proc., dała się nabrać jeden raz. Niestety, 4 proc. badanych przyznało, że straciło pieniądze lub dane w ten sposób kilkukrotnie.

Kto jest najbardziej narażony? Z pozoru mogłoby się wydawać, że osoby starsze, mniej obeznane z technologią. Dane mówią jednak co innego. Najczęściej ofiarami oszustów padają trzydziestolatkowie – w tej grupie wiekowej problem zgłosiło aż 36 proc. osób. Niewiele lepiej jest wśród czterdziestolatków (33 proc.) oraz osób najmłodszych i w wieku 50-59 lat (po 30 proc.).

Jak Polacy robią bezpieczne zakupy online? Coraz częściej rezygnują z transakcji

Strach przed oszustami sprawia, że stajemy się coraz bardziej czujni. Zamiast klikać „kupuję i płacę” bez zastanowienia, dokładnie przyglądamy się sklepom i procesom płatności. A kiedy coś wzbudza nasze podejrzenia – po prostu rezygnujemy.

Badanie IBRiS pokazuje, że to coraz częstsza praktyka. Rosnąca nieufność sprawia, że aż 41 proc. Polaków w ciągu ostatniego roku przerwało transakcję z powodu podejrzeń. Co czwarty ankietowany (27 proc.) zrobił tak jeden raz, a 14 proc. przyznaje, że porzuciło koszyk w ostatniej chwili już kilkukrotnie.

Największą czujnością wykazują się ludzie młodzi. W grupach wiekowych 18-29 oraz 30-39 lat z podejrzanej transakcji wycofała się niemal co druga osoba (odpowiednio 50 i 49 proc.). Dla porównania, wśród osób w wieku 50-59 lat i seniorów odsetek ten był znacznie niższy i wynosił około 26-27 proc.

Czego boimy się, kupując w sieci? Te dane dają do myślenia

Obawa przed oszustami przekłada się na konkretne lęki związane z podawaniem danych. Nie chodzi już tylko o utratę pieniędzy z jednej transakcji. Coraz bardziej boimy się, że ktoś ukradnie naszą tożsamość i narobi nam problemów na znacznie większą skalę.

To właśnie dlatego, jak wynika z badania, ograniczamy nasze zaufanie do minimum, szczególnie gdy formularz zamówienia wymaga zbyt wielu informacji. Największe obawy Polaków, którzy chcą robić bezpieczne zakupy online, dotyczą kradzieży tożsamości – aż 75 proc. z nas boi się podawać numer PESEL lub dane dowodu osobistego. To pokazuje, że jesteśmy świadomi, jak groźne może być przejęcie tych informacji przez cyberprzestępców.

Czego jeszcze się obawiamy? Na liście najczęstszych lęków znalazły się:

Podawanie danych karty płatniczej: 63 proc. badanych wskazuje, że czuje niepokój, wpisując numer karty, datę ważności i kod CVV.

63 proc. badanych wskazuje, że czuje niepokój, wpisując numer karty, datę ważności i kod CVV. Wyłudzenia i kradzież tożsamości: Obawa przed podaniem numeru PESEL, dowodu osobistego czy paszportu jest zdecydowanie największa (75 proc.).

Ta nieufność ma realne przełożenie na nasze zachowania. Już dwie trzecie badanych (66 proc.) przyznaje, że przynajmniej raz świadomie ograniczyło zakres danych, jakie podaje w formularzach. Co więcej, dla większości (59 proc.) stało się to regularną praktyką. Tylko co piąta osoba jeszcze tego nie robi, ale poważnie to rozważa.

To także sygnał dla sklepów internetowych, które muszą dbać o poczucie bezpieczeństwa klienta i nie wymagać danych, które nie są absolutnie niezbędne do realizacji zamówienia.

Badanie „Polaków portfel własny: bezpieczny koszyk Polaka” zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) metodą CATI w dniach 18 sierpnia – 2 września 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

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