Magia przekreślonej kwoty. Jak rozkodować Dyrektywę Omnibus?

Najstarszy trik w handlowym podręczniku to sztuczne podnoszenie cen tuż przed planowaną wyprzedażą. Sklep podbija wartość produktu o kilkaset złotych na tydzień przed listopadowym szczytem, by w Czarny Piątek z dumą ogłosić gigantyczny rabat. W efekcie kupujesz towar w jego standardowej cenie, będąc przekonanym o złowieniu wyjątkowej okazji. To zjawisko, nazywane żonglerką cenami, ma sprawić, że poczujesz euforię wynikającą z rzekomej oszczędności.

Obecnie walkę z takimi praktykami ułatwia Dyrektywa Omnibus. Zgodnie z jej przepisami, sprzedawcy mają obowiązek informować o najniższej cenie danego produktu, jaka obowiązywała w ciągu ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Ta mała adnotacja, często zapisana mniejszym drukiem pod główną ceną, to twoja najważniejsza broń. Jeśli widzisz wielki napis minus siedemdziesiąt procent, ale najniższa cena z ostatniego miesiąca jest niemal identyczna jak ta promocyjna, wiesz już, że masz do czynienia z marketingową wydmuszką.

Fałszywe liczniki i dark patterns, czyli presja czasu

Sklepy internetowe są projektowane tak, by wyłączać twoje racjonalne myślenie. Służą temu tzw. dark patterns, czyli zwodnicze interfejsy. Najpopularniejszym z nich jest licznik odliczający minuty do końca superoferty. Często okazuje się, że po odświeżeniu strony czas zaczyna płynąć od nowa. To czysta manipulacja, która ma wywołać w tobie lęk przed utratą okazji i zmusić do podjęcia decyzji w kilka sekund, zanim zdążysz porównać ceny u konkurencji.

Innym mechanizmem budującym fałszywą presję są komunikaty o tym, że „dziesięć osób właśnie ogląda ten produkt” lub „zostały tylko dwie sztuki w magazynie”. Choć w niektórych przypadkach mogą być one prawdziwe, w czasie największych wyprzedaży często są generowane przez skrypty, by stworzyć iluzję ogromnego popytu. Nie daj się na to nabrać i zawsze daj sobie czas na zastanowienie. Prawdziwa okazja nie zniknie w ciągu trzech sekund od wejścia na stronę.

Kup teraz, zapłać później – wygoda czy ukryte długi?

Płatności odroczone, znane jako BNPL, stały się nieodłącznym elementem współczesnych koszyków zakupowych. Możliwość otrzymania towaru natychmiast i zapłacenia za niego dopiero za miesiąc jest kusząca, zwłaszcza gdy portfel świeci pustkami. Musisz jednak pamiętać, że formalnie jest to rodzaj kredytu konsumenckiego. Pod presją wyprzedaży łatwo stracić kontrolę nad liczbą takich zobowiązań, co prowadzi do niebezpiecznej spirali zadłużenia.

Każde opóźnienie w spłacie wiąże się z konkretnymi konsekwencjami. Sklepy i operatorzy płatności naliczają karne odsetki, a w skrajnych sytuacjach informacja o twoim długu może trafić do rejestrów takich jak KRD. To z kolei obniża twoją zdolność kredytową i może zamknąć drogę do wzięcia prawdziwego kredytu w przyszłości. Zanim skorzystasz z opcji płatności za 30 dni, zastanów się, czy na pewno będziesz mieć te pieniądze w grudniu, gdy nadejdą wydatki związane ze świętami.

Azjatycki towar pod szyldem polskiego sklepu

Social media w okresie Black Friday zalewane są reklamami o rzekomych likwidacjach magazynów czy wyprzedażach markowej odzieży za ułamek ceny. Klikając w takie linki, ryzykujesz trafienie na strony działające w modelu pseudodropshippingu. Towar, który zamawiasz, płynie do ciebie z Azji przez wiele tygodni, a jego jakość często drastycznie odbiega od tej prezentowanej na zdjęciach. Największy problem pojawia się przy próbie zwrotu – odesłanie paczki na własny koszt na drugi koniec świata bywa droższe niż sam zakupiony przedmiot.

Przed sfinalizowaniem zamówienia w nowym, nieznanym ci sklepie, koniecznie zajrzyj do regulaminu. Szukaj danych rejestrowych firmy oraz adresu do zwrotów. Jeśli strona nie posiada zakładki kontaktowej lub jedyną formą komunikacji jest formularz, powinna zapalić ci się czerwona lampka. Uważaj też na sklepy, które łudząco przypominają znane marki, ale mają dziwne końcówki w adresie URL. To mogą być fake shopy, których jedynym celem jest wyłudzenie danych twojej karty płatniczej.

Promocja nie kasuje twoich praw. Zwroty i reklamacje

Jednym z najczęstszych mitów powielanych przez sprzedawców jest ten o braku możliwości zwrotu towaru kupionego na wyprzedaży. W rzeczywistości, kupując przez internet, masz ustawowe prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Dotyczy to również produktów przecenionych o 90 procent. Sklep nie może blokować tego prawa zapisami w regulaminie. Pamiętaj jednak, że ta zasada nie obowiązuje automatycznie w sklepach stacjonarnych – tam zwrot zależy wyłącznie od dobrej woli właściciela.

To samo dotyczy reklamacji. Każdy pełnowartościowy produkt, niezależnie od tego, czy kupiłeś go w promocyjnej cenie na Black Friday, czy za pełną kwotę w środku lata, jest objęty dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Zapisy typu „towar po przecenie nie podlega reklamacji” są niezgodne z polskim prawem i stanowią klauzulę niedozwoloną. Jeśli rzecz, którą kupiłeś, okaże się wadliwa, masz prawo żądać naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy.