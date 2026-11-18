Jak powstała Pizza Hut? Wszystko zaczęło się od 600 dolarów

Każdy wielki biznes ma swój mit założycielski. W przypadku jednej z najsłynniejszych pizzerii na świecie nie jest to historia o wielkich pieniądzach i skomplikowanym biznesplanie, ale o braterskiej intuicji i pożyczce od mamy. W roku 1958 w mieście Wichita w stanie Kansas dwaj bracia, Dan Carney i Frank Carney, wpadają na pomysł, który na zawsze zmieni globalną gastronomię.

Portal Biznes.interia.pl podkreśla, że impulsem do działania był artykuł w magazynie, który opisywał rosnącą popularność pizzy w Stanach Zjednoczonych. Bracia wyczuli w tym trendzie szansę dla siebie. Brakowało im jednak kapitału. Cała historia Pizza Hut zaczęła się od zaledwie 600 dolarów, które bracia Carney pożyczyli od własnej matki, by otworzyć swój pierwszy lokal. Z dzisiejszej perspektywy ta kwota wydaje się śmiesznie mała, ale wtedy wystarczyła, by postawić wszystko na jedną kartę.

Bracia nie byli jednak kompletnymi nowicjuszami. Dan Carney od młodych lat pracował w rodzinnym sklepie spożywczym, gdzie uczył się podstaw handlu i obsługi klienta. Co więcej, pierwsza restauracja Pizza Hut powstała dokładnie w tym samym budynku, w którym wcześniej ich ojciec prowadził swój sklep. Można powiedzieć, że przedsiębiorczość mieli we krwi.

Franczyza – tak bracia Carney zbudowali potęgę

Otwarcie jednej, nawet bardzo udanej pizzerii, to jedno, ale zbudowanie globalnej sieci to zupełnie inna para kaloszy. Bracia Carney szybko zrozumieli, że sami nie dadzą rady rozwijać biznesu w takim tempie, jakiego oczekiwali. Potrzebowali sposobu na szybką ekspansję bez angażowania gigantycznych własnych środków w każdy kolejny lokal. I znaleźli go.

Kluczem do sukcesu okazała się franczyza. To model, w którym właściciel marki (w tym przypadku Pizza Hut) pozwala innym, niezależnym przedsiębiorcom prowadzić restauracje pod swoim szyldem w zamian za część zysków. Pierwszy taki lokal na licencji powstał w mieście Topeka, również w stanie Kansas. To był strzał w dziesiątkę.

Model franczyzowy okazał się kluczem do globalnego sukcesu, a w historii Pizza Hut zapisał się jako decyzja, która zamieniła lokalny biznes w międzynarodowe imperium. Dzięki niemu marka mogła rosnąć w lawinowym tempie, pojawiając się w kolejnych miastach i stanach, a z czasem także poza granicami USA. To właśnie ten pomysł sprawił, że rodzinne przedsięwzięcie z Wichita ostatecznie rozrosło się do potężnej sieci z restauracjami w 90 krajach na całym świecie.

Sprzedaż Pizza Hut i życie po biznesie

Po prawie dwóch dekadach budowania marki od zera, nadszedł czas na kolejny przełom. W 1977 roku bracia Carney podjęli decyzję o sprzedaży Pizza Hut. Nabywcą został gigant na rynku napojów – koncern PepsiCo. Transakcja była zwieńczeniem ich niezwykłej drogi od małej pizzerii do globalnego gracza. Nowy właściciel przeniósł centralę firmy do Teksasu, a po latach wydzielił całą działalność restauracyjną do oddzielnej spółki, która dziś znana jest jako Yum! Brands.

Dan Carney nie był jednak człowiekiem, który po sprzedaży firmy życia osiadłby na laurach. Choć mógł cieszyć się zasłużoną emeryturą, swoją energię postanowił skierować w zupełnie inną stronę – filantropię. Przez imponujące 50 lat przewodniczył radzie Cerebral Palsy Research Foundation of Kansas, fundacji wspierającej osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodziny. Jego zaangażowanie było dowodem na to, że sukces w biznesie można przekuć w realne dobro.

Był oddanym orędownikiem naszej misji – tak pożegnała go fundacja, podkreślając, jak wielki wpływ jego działalność miała na życie wielu osób.

Historia Dana Carneya to nie tylko opowieść o tym, jak powstała Pizza Hut, ale także lekcja przedsiębiorczości i społecznej odpowiedzialności. Zmarł w wieku 95 lat, pozostawiając żonę, dzieci i wnuki. Jego brat i biznesowy partner, Frank Carney, odszedł dwa lata wcześniej, w 2020 roku. Ich wspólne dzieło, które zaczęło się od 600 dolarów i marzenia o własnej pizzerii, na stałe zapisało się w historii światowej gastronomii.

Dlaczego akcje AmRest spadają?

Piątek 13 listopada 2026 roku był czarnym dniem dla spółki AmRest. Bankier.pl informuje, że akcje AmRest na warszawskiej giełdzie zanurkowały o ponad 3 proc., zbiegając się w czasie ze śmiercią Dana Carneya, twórcy Pizza Hut. Prawdziwy powód spadków jest jednak zupełnie inny i wiąże się z fatalnymi wynikami finansowymi AmRest.

Choć zbieżność dat jest uderzająca, śmierć amerykańskiego biznesmena nie miała nic wspólnego z paniką na warszawskim parkiecie. StockWatch.pl wskazuje, że inwestorzy zareagowali na coś znacznie bardziej przyziemnego: twarde dane finansowe. Prawdziwym powodem tąpnięcia były fatalne wyniki finansowe AmRest, które kompletnie rozminęły się z oczekiwaniami analityków. Spółka opublikowała raport, z którego wynikało, że zanotowała 2 miliony euro skonsolidowanej straty netto.

Konsensus rynkowy, czyli uśrednione prognozy ekspertów, zakładał, że AmRest wypracuje solidne 15,2 miliona euro zysku. Różnica jest więc kolosalna i pokazuje, że kondycja spółki jest znacznie gorsza, niż spodziewali się tego specjaliści. W efekcie kurs akcji zamknął piątkową sesję na poziomie 9,33 zł, co jest jednym z najniższych wyników od wielu lat.