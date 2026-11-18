Co Donald Tusk obiecał w sprawie emerytur bez PIT?

Obietnica, o której mowa, pojawiła się na liście "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej w kampanii wyborczej, w 2023 roku – przypomina "Dziennik Gazeta Prawna".

Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. do 60 tys. zł. oznaczało w praktyce realne korzyści dla emerytów. Zgodnie z zapowiedziami, po tych zmianach świadczenia do 5000 zł brutto miesięcznie miały być całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. Dla wielu seniorów byłaby to ogromna ulga. Emeryt z 4000 zł brutto zyskałby 180 zł miesięcznie, a ten z 5000 zł brutto – aż 300 zł. Sam premier Donald Tusk mówił o tym pomyśle 24 września 2023 r. w Mińsku Mazowieckim, przekonując, że to rozwiązanie, na którym skorzysta większość emerytów.

Problem w tym, że już na samym początku pojawiły się trudności. Jeszcze przed objęciem urzędu, 8 grudnia 2023 roku, Donald Tusk przyznał, że realizacja tej obietnicy w zapowiadane 100 dni nie będzie możliwa. Minęły trzy lata.

Co Sejm uchwalił w sprawie podatków od 2027 roku?

Zamiast realizacji obietnicy o wyższej kwocie wolnej, pod koniec 2026 roku rząd Donalda Tuska zajął się zupełnie inną reformą podatkową. W listopadzie Sejm, a zaraz po nim Senat, przyjęły nowelizację, która zmienia progi podatkowe, ale nie dotyka kwoty wolnej. Co w takim razie się zmieni od 1 stycznia 2027 roku? Ustawa, która czeka już tylko na podpis prezydenta, wprowadza nową skalę podatkową z trzema stawkami:

12% od dochodów do 130 tys. zł rocznie,

od dochodów do 130 tys. zł rocznie, 24% od nadwyżki dochodów ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł,

od nadwyżki dochodów ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł, 32% od nadwyżki dochodów ponad 150 tys. zł.

Ale kwota zmniejszająca podatek pozostaje na poziomie 3600 zł, co oznacza, że kwota wolna od podatku wciąż wynosi 30 tys. zł. W praktyce na tej zmianie skorzystają tylko osoby o wyższych dochodach, przekraczających 120 tys. zł rocznie – na przykład łączące pracę z emeryturą. Dla seniora otrzymującego świadczenie w wysokości 5000 zł brutto miesięcznie, ta reforma nie przyniesie żadnych korzyści.

Dlaczego rząd nie podniósł kwoty wolnej od podatku?

Skoro pomysł był tak korzystny dla milionów Polaków, dlaczego po trzech latach rządów wciąż nie został zrealizowany? Wiceminister finansów Jarosław Neneman, w odpowiedzi na interpelację poselską z 17 września 2026 roku, wskazał wprost na gigantyczne koszty tej operacji. Według oficjalnych szacunków Ministerstwa Finansów, realizacja obietnicy Donalda Tuska kosztowałaby budżet państwa i samorządy aż 58,6 mld zł rocznie. W dokumencie czytamy, że "brak jest obecnie źródeł finansowania tak dużego ubytku dochodów".

Dla porównania, koszt wprowadzenia nowej, trzystopniowej skali podatkowej, którą Sejm właśnie uchwalił, to około 10,2 mld zł. Różnica jest kolosalna.

Sam premier podczas konferencji prasowej 19 sierpnia 2026 roku przyznał, że choć podtrzymuje postulat, jego realizacja w 2027 czy 2028 roku jest "mało realna". Jako główny powód wskazał ogromne wydatki na obronność kraju.

Na ten moment obietnica pozostaje więc w zawieszeniu, bez konkretnej daty realizacji, a seniorzy muszą pogodzić się z faktem, że na emerytury bez PIT będą musieli jeszcze poczekać.

Biedrzycka Expressem | 17.11.2026