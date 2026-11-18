Nowy kontrakt ORLENu z ukraińskim Naftogazem.

Dostawy gazu ziemnego z trzech ładunków LNG w pierwszym kwartale 2027 roku.

Surowiec pochodzący z USA, regazyfikowany w terminalu w Świnoujściu.

Kluczowe wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskich ataków na infrastrukturę.

Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego całego regionu

ORLEN i Naftogaz z nową umową

Sprawy nabierają tempa. Polski koncern paliwowy ORLEN podpisał kolejną umowę z ukraińską państwową spółką Naftogaz. To ważny krok, który ma zapewnić naszym wschodnim sąsiadom ciągłość dostaw gazu w trudnym, zimowym okresie na początku 2027 roku.

Nowy kontrakt ORLEN Naftogaz zakłada dostarczenie Ukrainie gazu ziemnego, który będzie pochodził z trzech oddzielnych ładunków skroplonego gazu ziemnego (LNG). Mówiąc prościej: surowiec przypłynie statkami ze Stanów Zjednoczonych do terminalu LNG w Świnoujściu. Tam zostanie przetworzony z formy płynnej z powrotem w gazową i rurociągami popłynie prosto na Ukrainę.

Jak podkreśla Robert Soszyński, Wiceprezes Zarządu ORLEN ds. Operacyjnych, to działanie ma podwójne znaczenie – biznesowe i strategiczne.

Dzięki stale rozwijanym kompetencjom handlowym, własnym jednostkom do transportu LNG oraz dostępowi do mocy regazyfikacyjnych możemy skutecznie wspierać Ukrainę w dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. To szczególnie ważne w obliczu rosnących zagrożeń dla ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Nasze działania wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne regionu, a jednocześnie przynoszą wymierne korzyści biznesowe - wskazywał.

Skąd popłynie gaz dla Ukrainy?

Biuro Prasowe ORLEN wyjaśnia, że mechanizm dostaw jest prosty, ale logistycznie zaawansowany. Gaz ziemny w skroplonej formie (LNG) przypłynie do Polski statkami prosto ze Stanów Zjednoczonych. W terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu surowiec zostanie poddany regazyfikacji, czyli przywrócony do stanu lotnego. Następnie, już istniejącymi gazociągami, zostanie przesłany bezpośrednio na Ukrainę.

Ta pomoc ma ogromne znaczenie strategiczne. Od początku pełnoskalowej inwazji Rosja systematycznie niszczy ukraińską infrastrukturę energetyczną. Ataki nasilają się zwłaszcza przed zimą, by pozbawić ludność cywilną ogrzewania i prądu. Dzięki nowej umowie ORLEN gaz dla Ukrainy dostarczy w krytycznym momencie, czyli w pierwszym kwartale 2027 roku, co pomoże zabezpieczyć kraj w szczycie zimowego zapotrzebowania.

Potwierdza to Sergii Fedorenko, p.o. Dyrektora Generalnego Naftogazu.

Nasze strategiczne partnerstwo z ORLEN pozwala nam zabezpieczyć dostawy amerykańskiego LNG w pierwszym kwartale 2027 roku i dodatkowo zwiększyć odporność w okresach szczytowego zapotrzebowania na gaz zimą. W obliczu trwających rosyjskich ataków, równolegle z działaniami na rzecz ochrony i odbudowy naszych obiektów, pracujemy nad zapewnieniem niezawodnych źródeł i dróg dostaw gazu - podkreślił Fedorenko.

Nowy kontrakt to bezpośredni efekt porozumienia zawartego podczas tegorocznego szczytu Carpathian Eight Summit, co pokazuje, że współpraca w regionie przynosi konkretne rezultaty.

Współpraca, która trwa już od lat

Nowa umowa gazowa to nie jednorazowy gest. To kolejny element długofalowej strategii i bliskiej współpracy polskiego koncernu z ukraińskimi partnerami. Relacje handlowe między ORLENem a Naftogazem w obszarze gazu ziemnego zacieśniły się w 2025 roku. Od tego czasu obie firmy zawarły już pięć umów, na mocy których do Ukrainy trafiło ponad 600 milionów metrów sześciennych gazu.

Ale historia obecności ORLENu na ukraińskim rynku jest znacznie dłuższa i sięga ponad dwóch dekad. Już od 2007 roku koncern dostarczał paliwa z rafinerii w Polsce i na Litwie. Po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji w 2022 roku te działania nabrały szczególnego znaczenia. ORLEN nie tylko uruchomił dodatkowe dostawy paliw, ale także zorganizował ich transport koleją, co było kluczowe dla utrzymania stabilności na ukraińskim rynku.

Długofalowa współpraca ORLENu z Ukrainą obejmuje nie tylko gaz, ale także dostawy paliw i asfaltów, co czyni polski koncern kluczowym partnerem dla stabilizacji ukraińskiego rynku. Warto dodać, że na Ukrainę trafiają również asfalty produkowane w Czechach przez spółkę ORLEN Unipetrol. Podpisany właśnie kontrakt to więc kolejny dowód na to, że polska firma odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale całego regionu.

Złoty Laur 2026 - Transformacja energetyczna - Orlen