Groszowe podwyżki dla seniorów w 2027 roku

Spójrzmy prawdzie w oczy – przyszłoroczne podwyżki dodatków do emerytur i rent nie poprawią znacząco sytuacji finansowej seniorów. Zgodnie z najnowszymi prognozami rządu Donalda Tuska, waloryzacja dodatków do emerytur w 2027 roku ma wynieść 4,68 proc., co dla wielu osób oznacza podwyżki liczone w groszach.

Choć procentowy wskaźnik jest taki sam dla wszystkich, to realne kwoty, jakie trafią do kieszeni uprawnionych, będą drastycznie różne. Wynika to z faktu, że waloryzacji podlegają kwoty bazowe świadczeń, a te w wielu przypadkach są po prostu bardzo niskie. To sprawia, że nawet pozornie neutralny mechanizm przeliczeniowy w praktyce przyniesie jednym kilkadziesiąt złotych, a innym kwoty, za które trudno będzie kupić nawet bochenek chleba.

Ile wyniesie podwyżka dodatku pielęgnacyjnego i kombatanckiego?

Dodatek pielęgnacyjny to jedno z najczęściej wypłacanych świadczeń w Polsce. Przysługuje między innymi wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat, a także tym, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Najpopularniejszy dodatek pielęgnacyjny, wypłacany m.in. osobom po 75. roku życia, wzrośnie o zaledwie 17,16 zł, z obecnych 366,68 zł do 383,84 zł miesięcznie w 2027 roku. To kwota, która może rozczarować setki tysięcy seniorów liczących na bardziej odczuwalne wsparcie.Co ważne, identyczną podwyżkę – również o 17,16 zł – otrzymają osoby uprawnione do trzech innych świadczeń, których wysokość bazowa jest taka sama. Są to:

dodatek kombatancki,

dodatek za tajne nauczanie,

świadczenie pieniężne dla żołnierzy-górników.

W każdym z tych przypadków kwota miesięcznego wsparcia w 2027 roku wzrośnie do 383,84 zł.

Kto dostanie mniej niż 3 złote podwyżki?

Niestety, dla części świadczeniobiorców przyszłoroczna waloryzacja będzie niemal niezauważalna. Przykładem jest dodatek kompensacyjny , który po podwyżce wzrośnie o zaledwie 2,57 zł – z obecnych 55,00 zł do 57,57 zł miesięcznie. To jednak nie koniec złych wiadomości.

Najbardziej symboliczne podwyżki w ramach przyszłorocznych dodatków do emerytur w 2027 r. dotyczą świadczeń deportacyjnych , gdzie minimalny wzrost wyniesie zaledwie 86 groszy miesięcznie. Mowa o świadczeniu pieniężnym dla osób deportowanych do pracy przymusowej lub osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Jego wysokość zależy od liczby miesięcy spędzonych w niewoli.

W najniższym wariancie świadczenie wzrośnie z 18,39 zł do 19,25 zł. Nawet w przypadku najwyższej kwoty tego dodatku podwyżka wyniesie tylko 16,31 zł.

Najwyższa podwyżka to wciąż niewiele. Kto zyska najwięcej?

W całym zestawieniu prognozowanych podwyżek znajdziemy tylko kilka pozycji, gdzie wzrost będzie bardziej odczuwalny, choć wciąż daleki od imponującego. Najwięcej zyskają osoby pobierające dodatek do renty inwalidy wojennego . Największy nominalny wzrost w całym zestawieniu, czyli 65,70 zł, dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który w 2027 roku osiągnie poziom 1469,60 zł. Obecnie świadczenie to wynosi 1403,90 zł. Na nieco ponad 30 zł podwyżki mogą liczyć osoby pobierające dodatek dla sieroty zupełnej . W ich przypadku świadczenie wzrośnie z 689,17 zł do 721,42 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 32,25 zł.

Te przykłady najlepiej pokazują, że choć wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,68 proc. brzmi neutralnie, w rzeczywistości przełoży się na bardzo zróżnicowane i w większości skromne podwyżki, które nie zrekompensują rosnących kosztów życia.

Złoty Laur 2026 - Osobowość 35-lecia - prof. Leszek Balcerowicz