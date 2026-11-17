Ceny gazu w 2027 roku zamrożone. Rząd podał stawkę

Rząd zdecydował, że Polacy nie zapłacą więcej za gaz w przyszłym roku. We wtorek Rada Ministrów ma zająć się projektem ustawy, która utrzyma dotychczasowe stawki dla gospodarstw domowych i innych tak zwanych odbiorców chronionych.

Rząd Donalda Tuska chce, by maksymalne ceny gazu w 2027 r. dla gospodarstw domowych wyniosły 197,29 zł/MWh. To dokładnie taka sama kwota, jaka obowiązywała w taryfie na cały 2026 rok. Oznacza to, że mimo wcześniejszych obaw, podwyżek na razie nie będzie.

Informację potwierdził premier przed posiedzeniem rządu.

Zdecydowaliśmy o zamrożeniu cen gazu, jeśli chodzi o odbiorców indywidualnych, gospodarstwa rodzinne i utrzymamy cenę na poziomie 197,29 zł/MWh, a więc będzie to cena na poziomie dotychczasowym – powiedział Donald Tusk.

A co z cenami prądu? Rząd zapowiada dalsze prace

Polaków równie mocno interesują rachunki za prąd. Premier Tusk uspokaja, że ten temat również jest na agendzie rządu. Chociaż na razie nie padły konkretne kwoty ani mechanizmy, zapewnił, że jego gabinet będzie pracował nad rozwiązaniami, które mają chronić portfele Polaków.

Będziemy też pracowali cały czas nad energią elektryczną, tak żeby Polacy mogli przeżyć tę późną jesień i zimę bez szoku cenowego – zadeklarował premier.

Na szczegóły trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Obecnie rząd skupia się na domknięciu ustawy gazowej, ale kwestia cen prądu z pewnością wróci na stół w najbliższych tygodniach.

Dlaczego rząd zamraża ceny energii? Tusk wyjaśnia powody

Decyzja o utrzymaniu cen gazu nie jest przypadkowa. Premier Tusk wyjaśnił, że to element szerszej strategii, która ma na celu ochronę Polaków przed skutkami niestabilnej sytuacji na świecie i utrzymanie gospodarki na ścieżce wzrostu. Szef rządu podkreślił, że Polska nie może pozwolić, by globalne kryzysy, takie jak wojna na Bliskim Wschodzie, uderzały bezpośrednio w portfele obywateli.

Głównym powodem, dla którego rząd zdecydował się na zamrożenie cen energii, jest chęć utrzymania niskiej inflacji i ochrona polskich rodzin przed gwałtownym wzrostem kosztów życia. Premier Tusk zaznaczył, że wysokie ceny energii to nie tylko droższy gaz czy prąd, ale także wyższe ceny w sklepach, ponieważ energia jest kluczowym składnikiem kosztów produkcji niemal wszystkich towarów i usług.

Nie możemy sobie pozwolić i nie możemy zgodzić się na to, żeby ludzie cierpieli z powodu decyzji, które zapadały gdzieś za oceanem (...). Nie chcemy, żeby za to płaciły polskie rodziny – podkreślił premier.

Stabilna cena energii ma kluczowe znaczenie dla prognoz gospodarczych na 2027 rok. Dzięki takim działaniom rząd liczy na utrzymanie niskiej inflacji i wysokiego wzrostu gospodarczego, co przekłada się na ogólną kondycję finansową kraju i jego mieszkańców.