Spis treści Jaka będzie reakcja rządu i RPP? Analitycy nie mają wątpliwości

Finalne dane o inflacji we wrześniu 2026. Jest drożej, niż zakładano

Główny Urząd Statystyczny opublikował ostateczne dane, które nie pozostawiają złudzeń – we wrześniu ceny rosły szybciej, niż się spodziewano. Początkowo szybki szacunek wskazywał na inflację na poziomie 4,0 proc. rok do roku, jednak finalny odczyt okazał się wyższy: inflacja we wrześniu 2026 wyniosła 4,1 proc. w ujęciu rocznym.

W porównaniu z sierpniem ceny towarów i usług konsumpcyjnych poszły w górę o 0,7 proc. To właśnie ten miesięczny wzrost cen jest sygnałem, że presja inflacyjna w polskiej gospodarce nie odpuszcza.

Choć roczny wskaźnik inflacji może wydawać się stabilny, dane miesiąc do miesiąca pokazują realną dynamikę zmian w naszych portfelach. Wzrost o 0,7 proc. w ciągu zaledwie 30 dni to wyraźny sygnał, że drożyzna nie zwalnia. Dla rządu Donalda Tuska oraz Rady Polityki Pieniężnej to kolejna trudna informacja, która może wpłynąć na przyszłe decyzje gospodarcze.

Inflacja cen towarów przyspieszyła z 2,5 do 3,6 proc. rok do roku, podczas gdy wzrost cen usług nieznacznie wyhamował – z 5,6 do 5,3 proc. Żywność i napoje bezalkoholowe pozostały tańsze niż przed rokiem (o 0,4 proc.), podobnie jak odzież i obuwie (o 3,7 proc.). W ujęciu miesięcznym uwagę zwraca również spadek cen usług związanych z rekreacją, sportem i kulturą o 1,9 proc.

Jaka będzie reakcja rządu i RPP? Analitycy nie mają wątpliwości

Wyższa od prognoz inflacja to zimny prysznic dla wszystkich, którzy liczyli na szybką ulgę w postaci niższych stóp procentowych. Dla Rady Polityki Pieniężnej, na czele której stoi prezes Adam Glapiński, to jasny sygnał, że na jakiekolwiek obniżki jest po prostu za wcześnie. Walka z drożyzną wciąż trwa i dane z gospodarki nie dają argumentów za poluzowaniem polityki pieniężnej.

Dla milionów Polaków spłacających kredyty hipoteczne oznacza to jedno: wysokie raty zostaną z nami na dłużej. Analitycy są w tej kwestii jednomyślni. Ich zdaniem RPP, widząc tak uporczywą presję cenową, nie zaryzykuje cięcia stóp, które mogłoby dodatkowo napędzić inflację. W obecnej sytuacji najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie przez wiele kolejnych miesięcy.

To również niewygodna informacja dla rządu Donalda Tuska. Wyższa inflacja to woda na młyn dla opozycji i argument, że działania gabinetu nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w walce z drożyzną. Eksperci podkreślają, że najnowsze dane GUS o inflacji praktycznie zamykają dyskusję o obniżkach stóp procentowych co najmniej do połowy 2027 roku.

Podsumowując, wrześniowy odczyt inflacji pokazał, że mimo spadku w ujęciu rocznym, problem wysokich cen wcale nie zniknął. Drożejąca z miesiąca na miesiąc żywność i paliwa skutecznie hamują optymizm i odsuwają w czasie perspektywę tańszych kredytów. Wygląda na to, że z wyższymi kosztami życia będziemy musieli mierzyć się jeszcze przez długi czas.

KARPACZ 2026 Grzegorz Kołodko