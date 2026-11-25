Quebonafide rozpoczął współpracę z deweloperem. Kupił apartament za blisko 10 mln zł

Raper Kuba Grabowski, znany jako Quebonafide, zaangażował się w przedsięwzięcie deweloperskie realizowane przez Moderna Holding na warszawskim Powiślu. Artysta i przedsiębiorca aktywnie uczestniczy w opracowywaniu koncepcji aranżacyjnej luksusowej inwestycji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dewelopera Quebonafide uczestniczy w projektowaniu wybranych detali wnętrzarskich oraz elementów dekoracyjnych inspirowanych stylistyką i kulturą Dalekiego Wschodu. Za ich wykonanie odpowiadają rzemieślnicy z Moderna Home. Jak przekazał właściciel spółki, Adam Małaczek, pomysły na wygląd inwestycji powstawały podczas wspólnych spotkań w ciągu ostatniego roku.

Równolegle raper zdecydował się zainwestować własne pieniądze w nieruchomość z segmentu premium. Kupił jeden z apartamentów, którego wartość szacowana jest na blisko 10 mln zł.

Luksusowe apartamenty na warszawskim Powiślu. Nawet 80 tys. zł za metr kwadratowy

Luksusowy kompleks mieszkalny „RIVA by MODERNA” powstaje przy ul. Wilanowskiej 2 i 4 na warszawskim Powiślu. Deweloper zdecydował się wykorzystać istniejącą zabudowę i uzupełnić ją o zupełnie nowy obiekt. W ramach inwestycji odnowiona zostanie modernistyczna kamienica, którą w latach 1935–1938 wzniesiono według projektu Władysława Borawskiego. Budynek otrzyma nazwę „Riva Classic”, natomiast nowoczesny apartamentowiec będzie funkcjonował pod nazwą „Riva Modern”.

Oba budynki będą liczyły po siedem kondygnacji nadziemnych. Łącznie znajdzie się w nich 41 apartamentów o powierzchni od 101 do 262 mkw. W ofercie dominują mieszkania trzy i czteropokojowe. Wszystkie lokale zostaną przekazane nabywcom w standardzie wykończonym pod klucz, we współpracy z pracownią Moderna Design. Ceny apartamentów wynoszą od 57 do nawet 80 tys. zł netto za metr kwadratowy.

Deweloper zadbał również o dodatkowe udogodnienia dla mieszkańców. Będą oni mieli do dyspozycji m.in. strefę fitness, salę masażu, salon muzyczny, przestrzeń klubową i dziedziniec. Będą mogli także korzystać z pomocy concierge, np. przy organizowaniu codziennych spraw.

Zakończenie prac budowlanych oraz oddanie kompleksu do użytkowania zaplanowano na drugi kwartał 2028 roku.

Quebonafide nie tylko raperem. Artysta rozwija działalność biznesową

Kuba Grabowski urodził się 7 lipca 1991 roku w Ciechanowie. Jest jednym z najpopularniejszych polskich raperów, a także autorem tekstów, przedsiębiorcą i wydawcą muzycznym. Oprócz kariery solowej występował w duetach Yochimu z Fuso oraz Taconafide z Taco Hemingwayem. Jest również założycielem wytwórni muzycznej QueQuality.

Cztery albumy z udziałem Quebonafide – „Egzotyka”, „Soma 0,5 mg”, „Romantic Psycho” oraz „Północ / Południe” – uzyskały status diamentowej płyty. Nakład każdego z nich przekroczył 150 tys. egzemplarzy. Artysta był siedmiokrotnie nominowany do Fryderyków, z czego trzykrotnie zdobył tę nagrodę. Obecnie angażuje się również w rynek luksusowych nieruchomości.

Źródło: bankier.pl