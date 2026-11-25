Autostrada A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi zostanie wyremontowana w ramach 13 odcinków.

Naprawa pierwszego fragmentu potrwa do końca sierpnia 2027 r. i będzie kosztowała 36,3 mln zł.

Przesunięto termin otwarcia ofert w przetargu na kolejny odcinek. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Autostrada powinna zapewniać kierowcom szybką, bezpieczną i komfortową podróż. Tymczasem na śląskim odcinku A1 od lat trudno mówić o równej nawierzchni. Charakterystyczne wybrzuszenia, które zyskały potoczną nazwę „fal Dunaju”, powstały wskutek pęcznienia jednego z materiałów wykorzystanych podczas budowy drogi. Problem jest na tyle poważny, że wymusił wprowadzenie ograniczeń prędkości.

Jak informuje GDDKiA, kompleksowej naprawy wymaga około 16 km autostrady A1 na trasie Pyrzowice – Piekary Śląskie. Ze względu na skalę przedsięwzięcia roboty podzielono na 13 odcinków. Pierwszy z nich znalazł się w rękach drogowców w sierpniu 2026 r.

Aż 36,3 mln zł za naprawę 3 km autostrady

Pierwszy etap walki z „falami Dunaju” realizuje konsorcjum firm COLAS Polska i ANTEX II. Roboty prowadzone są na jezdni w kierunku Gliwic, na odcinku rozpoczynającym się około 150 m za wiaduktem nad ul. Tadeusza Kościuszki w Siemoni i kończącym na wysokości MOP Dobieszowice Zachód.

Skala wydatków robi wrażenie. Za remont około 3 km autostrady trzeba zapłacić 36,3 mln zł, czyli średnio ponad 12 mln zł za kilometr. Nie chodzi jednak wyłącznie o wyrównanie asfaltu. Inwestycja obejmuje również naprawę systemu odwodnienia, przepustu, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych. Drogowcy mają trwale usunąć deformacje i przywrócić pełną nośność jezdni. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami aż do końca sierpnia 2027 r. Na razie remontowana jezdnia w kierunku Gliwic jest całkowicie wyłączona z ruchu.

GDDKiA przesunęła ważny termin

Na swoją kolej czeka następny, liczący blisko 1,7 km fragment autostrady w rejonie węzła Pyrzowice. Pierwotnie otwarcie ofert w przetargu zaplanowano na 12 października 2026 r. Termin został jednak przesunięty na 10 grudnia. Tym razem zakres prac obejmie obie jezdnie autostrady A1 oraz węzeł łączący ją z drogą ekspresową S1. Konieczna będzie również wymiana oświetlenia, naprawa kanalizacji deszczowej, czterech przepustów i trzech obiektów mostowych. Przyszły wykonawca będzie miał na realizację inwestycji do 18 miesięcy, nie licząc okresów zimowych. To oznacza, że nawet po zakończeniu pierwszego etapu remontu kierowców czekają kolejne utrudnienia.

Kierowcy znów pojadą 140 km/h?

Obecnie na zdeformowanych fragmentach autostrady A1 obowiązują ograniczenia prędkości do 110 km/h, a miejscami nawet do 80 km/h. Po zakończeniu napraw mają zostać zniesione. Według GDDKiA przeprowadzone roboty powinny zapewnić trwałość eksploatacyjną drogi przez co najmniej 30 lat.

Na razie nie ma jednak konkretnej daty zakończenia całego przedsięwzięcia. Kolejność remontowania pozostałych fragmentów trasy Pyrzowice – Piekary Śląskie będzie zależała m.in. od stopnia uszkodzenia nawierzchni, możliwości organizacji ruchu oraz dostępności pieniędzy na kolejne inwestycje. Wielkie prostowanie autostrady A1 dopiero się rozkręca. Zanim kierowcy ostatecznie pożegnają „fale Dunaju”, będą musieli jeszcze wielokrotnie uzbroić się w cierpliwość.

Złoty Laur 2026 - Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu