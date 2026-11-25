Przełom w Brukseli. Jest zgoda na ochronę polskich firm

To informacja, na którą od dawna czekali polscy rolnicy i transportowcy. Komisja Europejska wreszcie częściowo ugięła się pod presją Warszawy i Paryża. Zgodnie z ustaleniami RMF FM, w nowym stanowisku negocjacyjnym Unii Europejskiej w sprawie akcesji Ukrainy znalazły się zapisy, które mają chronić najbardziej wrażliwe sektory unijnej gospodarki.

Chodzi o dwa kluczowe obszary: rolnictwo i transport. Nowe propozycje zakładają, że po wejściu Ukrainy do UE „konieczne może być wprowadzenie okresów przejściowych lub ukierunkowanych specjalnych rozwiązań”. Mówiąc prościej, Bruksela dopuszcza możliwość ograniczenia dostępu do unijnego rynku dla ukraińskich produktów rolnych, takich jak zboża, drób, jaja czy cukier. Podobne zabezpieczenia mają dotyczyć transportu, a konkretnie okresu przejściowego w kabotażu, czyli wykonywaniu przewozów krajowych przez zagraniczne firmy.

Rolnicy i przewoźnicy pamiętają kryzys

Decyzja Komisji Europejskiej nie wzięła się znikąd. To bezpośrednia odpowiedź na potężny kryzys, który wstrząsnął polską (i nie tylko) gospodarką w 2023 roku. Po zniesieniu ceł i otwarciu unijnego rynku dla Ukrainy, co było gestem wsparcia po rosyjskiej inwazji, do Polski zaczęły napływać ogromne ilości znacznie tańszych produktów rolnych.

Polscy rolnicy alarmowali wtedy, że nie są w stanie konkurować z ukraińskim importem, który nie podlegał tak rygorystycznym normom produkcyjnym i środowiskowym jak w UE. Sytuacja doprowadziła do masowych protestów i blokad na granicy, ponieważ gwałtowny wzrost importu zagrażał stabilności tysięcy polskich gospodarstw.

Identyczny problem dotknął branżę transportową. Po tym, jak Unia zniosła dla ukraińskich firm obowiązek posiadania zezwoleń na przewozy, polscy przewoźnicy znaleźli się na przegranej pozycji. Niższe koszty pracy i inne regulacje sprawiły, że ukraińskie firmy transportowe stały się bezkonkurencyjne. To również wywołało falę protestów i blokad przejść granicznych w listopadzie 2023 roku.

Rząd chce więcej

Choć zmiana stanowiska Brukseli to krok w dobrym kierunku, dla rządu premiera Donalda Tuska to wciąż za mało. Jak przekazał dziennikarce RMF FM jeden z polskich dyplomatów, „zmiany idą w kierunku naszych wymagań”, ale Warszawa domaga się jeszcze bardziej konkretnych i mocniejszych zapisów. Rządowi zależy, aby zabezpieczenia nie były jedynie mglistą obietnicą, ale realnym mechanizmem, który będzie można uruchomić w razie potrzeby.

Polska nie jest w tych staraniach osamotniona. O podobne gwarancje dla swojego sektora rolnego mocno zabiega również Francja, co wzmacnia pozycję negocjacyjną państw domagających się twardszego kursu.

Co najważniejsze, Polska ma w tej grze niezwykle silną kartę. Każdy etap negocjacji akcesyjnych, w tym otwieranie i zamykanie poszczególnych rozdziałów, wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich. Oznacza to, że rząd Tuska może po prostu zawetować dalszy postęp rozmów z Ukrainą, jeśli uzna, że polskie interesy gospodarcze nie zostały wystarczająco zabezpieczone. To potężne narzędzie nacisku, z którego Warszawa nie zawaha się skorzystać.

To dopiero początek długiej drogi Ukrainy do UE

Komisja Europejska chce, aby negocjacje w rozdziałach dotyczacych rolnictwa i transportu ruszyły jeszcze przed 15 grudnia 2026 roku. Jednak nawet jeśli tak się stanie, będzie to dopiero początek skomplikowanego i długiego procesu.

Dzisiejsze ustalenia to jedynie polityczna zgoda na wprowadzenie pewnych mechanizmów ochronnych. Na konkretne rozwiązania, takie jak długość okresów przejściowych, wysokość ewentualnych limitów na ukraińskie produkty czy szczegółowe zasady kabotażu, trzeba będzie jeszcze długo poczekać. Te detale będą negocjowane dopiero na etapie zamykania poszczególnych rozdziałów, co może potrwać miesiące, a nawet lata.

Sama Ukraina podchodzi do sprawy pragmatycznie. Kijów sprzeciwia się trwałemu wykluczeniu swojego rolnictwa z unijnego rynku, ale dopuszcza wprowadzenie tymczasowych okresów przejściowych. Podkreśla jednak, że muszą być one proporcjonalne i ograniczone w czasie. Jedno jest pewne: droga Ukrainy do Unii Europejskiej będzie długa i pełna trudnych negocjacji, a ochrona polskich firm pozostanie jednym z kluczowych warunków, jakie stawiać będzie Warszawa.

Laury Biznesu 2026 - Swiatłana Cichanouska