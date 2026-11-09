Rozpoczął się kluczowy przegląd programu pomocowego MFW dla Ukrainy.

Stawką jest odblokowanie transzy w wysokości 1,67 mld dolarów.

Ukraina zmaga się z recesją, rosnącą inflacją i ogromną dziurą budżetową.

Pozytywna ocena Funduszu to sygnał dla innych międzynarodowych partnerów.

Rozmowy odbywają się we Lwowie i Warszawie.

Rusza kluczowy przegląd MFW

Przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego rozpoczęli serię spotkań z ukraińskimi władzami. Rozmowy, które częściowo odbywają się we Lwowie i w Warszawie, to formalnie przegląd dotychczasowej współpracy. Mówiąc wprost: to audyt, od którego zależy, czy do Kijowa popłyną kolejne, bardzo potrzebne pieniądze.

Jak poinformowała przedstawicielka MFW w Ukrainie, Priscilla Toffano, eksperci Funduszu przyjrzą się finansom państwa, polityce gospodarczej i kluczowym reformom. To nie jest rutynowa kontrola. Ten przegląd łączy w sobie drugą i trzecią ocenę czteroletniego programu pomocowego. Pozytywny wynik obecnego przeglądu programu kredytowego dla Ukrainy może odblokować wypłatę transzy w wysokości około 1,67 mld dolarów.

Stawka jest jednak wyższa niż tylko bieżąca wypłata. Jak wskazał premier Ukrainy Sergij Korecki, jednym z głównych tematów rozmów jest już budżet państwa i zagraniczna pomoc finansowa na 2027 rok. Zabezpieczenie tych środków to dla ukraińskiego rządu absolutny priorytet.

Dramatyczna sytuacja gospodarcza Ukrainy

Pieniądze z Międzynarodowego Funduszu Walutowego są rządowi w Kijowie potrzebne na już, bo ukraińska gospodarka przeżywa jeden z najcięższych okresów od początku rosyjskiej inwazji. Nasilone ataki z powietrza niszczą nie tylko infrastrukturę energetyczną, ale też firmy i całe sektory, które do tej pory przynosiły państwu dochód. To błędne koło – im dłużej trwa wojna, tym trudniej jest utrzymać gospodarkę przy życiu.

To wszystko widać w twardych danych. W trzecim kwartale tego roku PKB Ukrainy spadło o 0,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Bank centralny Ukrainy prognozuje, że w całym 2026 roku gospodarka skurczy się o 0,4 proc., a inflacja ma dobić do poziomu 12,5 proc. Mówiąc wprost: kraj wchodzi w recesję, a ceny rosną w zastraszającym tempie.

Na tym nie koniec problemów. Trudności z eksportem przez porty na Morzu Czarnym i kłopoty dwóch kluczowych branż – rolnictwa i hutnictwa – dodatkowo osłabiają budżet. Dochody państwa są niższe, niż zakładano, a potrzeby związane z obroną i funkcjonowaniem kraju pozostają gigantyczne. Władze w Kijowie szacują, że w przyszłym roku dziura w budżecie może sięgnąć nawet 70 mld dolarów. To pokazuje skalę wyzwania i wyjaśnia, dlaczego każda transza pomocy jest na wagę złota.

Dlaczego wsparcie Funduszu to dla Kijowa coś więcej niż tylko pieniądze?

Współpraca z Międzynarodowym Funduszem Walutowym to dla Ukrainy sprawa „być albo nie być”, i to nie tylko z powodu tych 1,67 mld dolarów. Pozytywna ocena Funduszu to jak certyfikat wiarygodności wystawiony na cały świat. To jasny sygnał dla pozostałych partnerów – innych rządów, banków i międzynarodowych instytucji finansowych – że ukraińskie finanse, mimo wojny, są prowadzone w sposób odpowiedzialny, a kraj jest wiarygodnym dłużnikiem.

Mówiąc prościej: jeśli MFW daje zielone światło, inni chętniej otwierają swoje portfele. A to kluczowe, bo wspomniane 1,67 mld dolarów to tylko kropla w morzu potrzeb. Dziura budżetowa na przyszły rok może sięgnąć dziesiątek miliardów dolarów, a bez wsparcia z zewnątrz Ukraina nie będzie w stanie jej załatać.

W obecnej sytuacji pomoc dla Ukrainy od Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest jednym z filarów, na których opiera się cała stabilność finansowa państwa. To dlatego rozmowy toczące się we Lwowie i Warszawie są tak nerwowo obserwowane nie tylko w Kijowie, ale i w stolicach państw wspierających Ukrainę. Od ich wyniku zależy, czy kraj zdoła utrzymać płynność finansową i przetrwać kolejny, niezwykle trudny rok wojny.

Źródło: Interia Biznes.

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